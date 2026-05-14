بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
عمان 14 أيار (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 14.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 5019 عقداً.
وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3905 نقاط، بارتفاع نسبته 0.18 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.58 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.29 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.
