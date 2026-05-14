بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

عمان 14 أيار (بترا)- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 14.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 5019 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3905 نقاط، بارتفاع نسبته 0.18 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.58 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.29 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.

