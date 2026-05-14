لقاء يبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا

لقاء يبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا
عمان 14 أيار (بترا)- بحث مجلسا غرفة تجارة عمّان والتجارة الأوروبية في الأردن، خلال لقاء مساء أمس الأربعاء، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما يفتح المجال أمام تطوير شراكات نوعية في العديد من القطاعات الحيوية.
وحسب بيان لتجارة عمان، اليوم الخميس، أشار الحاج توفيق إلى ضرورة تكثيف اللقاءات الاقتصادية وتنظيم الوفود التجارية والمعارض المتخصصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري وأكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك لإنجاح مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، بما يسهم في تعزيز حضور القطاع الخاص الأوروبي واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات والمستثمرين الأوروبيين للمشاركة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وأوضح الحاج توفيق أن الغرفة تضع جميع إمكاناتها ومرافقها وخبراتها الفنية والإدارية بتصرف النقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، انطلاقاً من دورها في خدمة القطاع التجاري والخدمي ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من تطوير أعمالها وتعزيز حضورها الاقتصادي.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمّان، وتوسيع قنوات التواصل بين القطاع الخاص الأردني والأوروبي، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.
وأشار الى أن الغرفة تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة دراسة متطلبات المستثمرين الأوروبيين وربطها بالخارطة الاستثمارية للمملكة.
وأكد الصمادي أهمية تسويق قصص النجاح والاستثمارات القائمة في المملكة أمام المستثمر الأوروبي، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين.
--(بترا) س ص/س أ/ ر ق
