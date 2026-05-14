لقاء يبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوروبا

عمان 14 أيار (بترا)- بحث مجلسا غرفة تجارة عمّان والتجارة الأوروبية في الأردن، خلال لقاء مساء أمس الأربعاء، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي، ما يفتح المجال أمام تطوير شراكات نوعية في العديد من القطاعات الحيوية.

وحسب بيان لتجارة عمان، اليوم الخميس، أشار الحاج توفيق إلى ضرورة تكثيف اللقاءات الاقتصادية وتنظيم الوفود التجارية والمعارض المتخصصة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري وأكد أهمية التعاون والتنسيق المشترك لإنجاح مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار، بما يسهم في تعزيز حضور القطاع الخاص الأوروبي واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات والمستثمرين الأوروبيين للمشاركة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وأوضح الحاج توفيق أن الغرفة تضع جميع إمكاناتها ومرافقها وخبراتها الفنية والإدارية بتصرف النقابات وجمعيات وهيئات أصحاب العمل، انطلاقاً من دورها في خدمة القطاع التجاري والخدمي ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من تطوير أعمالها وتعزيز حضورها الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي، الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمّان، وتوسيع قنوات التواصل بين القطاع الخاص الأردني والأوروبي، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأشار الى أن الغرفة تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة دراسة متطلبات المستثمرين الأوروبيين وربطها بالخارطة الاستثمارية للمملكة.

وأكد الصمادي أهمية تسويق قصص النجاح والاستثمارات القائمة في المملكة أمام المستثمر الأوروبي، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين.

