الجغبير: الدعم الملكي شكل نقطة تحول بمسيرة الصناعة الأردنية

عمان 14 أيار (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الاهتمام والدعم المتواصل الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الصناعي، شكل على مدار السنوات الماضية نقطة تحول مهمة في مسيرة الصناعة الأردنية.

وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة، لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية.

وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاهتمام الملكي أسهم كذلك بشكل مباشر في تعزيز مكانة القطاع كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل والصادرات.

وأضاف أن المتابعة الملكية السامية المستمرة لواقع الصناعة الوطنية، وحرص جلالته على التواصل المباشر مع الصناعيين والاستماع لتحدياتهم واحتياجاتهم، عززا من ثقة المستثمرين بالصناعة الأردنية، ودفعا القطاع نحو التوسع والتحديث ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتابع، أن التوجيهات الملكية ركزت بشكل واضح على ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتعزيز الاعتماد على الذات، والتوسع في صناعات القيمة المضافة ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الصناعية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن جلالة الملك كان وما زال الداعم الأول للصناعة الأردنية، سواء من خلال دعمه المتواصل لفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، أو عبر التأكيد المستمر على أهمية الصناعة في تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والدوائي، وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وأكد أن غرفة صناعة الأردن ستواصل العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة لترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطوات عملية، من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ضمن السياسة الصناعية، وتعزيز الصناعات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن الصناعية إقليمياً ودوليا.

