الجغبير: الدعم الملكي شكل نقطة تحول بمسيرة الصناعة الأردنية

الجغبير: الدعم الملكي شكل نقطة تحول بمسيرة الصناعة الأردنية
عمان 14 أيار (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الاهتمام والدعم المتواصل الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني للقطاع الصناعي، شكل على مدار السنوات الماضية نقطة تحول مهمة في مسيرة الصناعة الأردنية.
وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في قصر الحسينية مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة، لمتابعة أداء الصناعات الدوائية والكيماوية والغذائية.
وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الاهتمام الملكي أسهم كذلك بشكل مباشر في تعزيز مكانة القطاع كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتشغيل والصادرات.
وأضاف أن المتابعة الملكية السامية المستمرة لواقع الصناعة الوطنية، وحرص جلالته على التواصل المباشر مع الصناعيين والاستماع لتحدياتهم واحتياجاتهم، عززا من ثقة المستثمرين بالصناعة الأردنية، ودفعا القطاع نحو التوسع والتحديث ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وتابع، أن التوجيهات الملكية ركزت بشكل واضح على ترسيخ مكانة الأردن كمركز صناعي إقليمي، وتعزيز الاعتماد على الذات، والتوسع في صناعات القيمة المضافة ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة الصناعية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
وأشار إلى أن جلالة الملك كان وما زال الداعم الأول للصناعة الأردنية، سواء من خلال دعمه المتواصل لفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، أو عبر التأكيد المستمر على أهمية الصناعة في تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي والدوائي، وتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأكد أن غرفة صناعة الأردن ستواصل العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة لترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطوات عملية، من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية ضمن السياسة الصناعية، وتعزيز الصناعات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، ورفع تنافسية الصناعة الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز مكانة الأردن الصناعية إقليمياً ودوليا.
