البرلمان العربي: ذكرى النكبة الفلسطينية تأتي في ظل جرائم إبادة وتطهير عرقي

القاهرة 14 أيار (بترا)- أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن الذكرى الـ78 لنكبة فلسطين تأتي هذا العام في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي واحدة من أكثر المراحل خطورة في تاريخ القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم الوطنية وطمس هويتهم التاريخية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي شجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة يواجه حصاراً وتجويعاً وتهجيراً قسرياً وتدميراً ممنهجاً للبنية التحتية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير.

