البرلمان العربي: ذكرى النكبة الفلسطينية تأتي في ظل جرائم إبادة وتطهير عرقي

البرلمان العربي: ذكرى النكبة الفلسطينية تأتي في ظل جرائم إبادة وتطهير عرقي
القاهرة 14 أيار (بترا)- أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن الذكرى الـ78 لنكبة فلسطين تأتي هذا العام في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وفي واحدة من أكثر المراحل خطورة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتصفية قضيتهم الوطنية وطمس هويتهم التاريخية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي شجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة يواجه حصاراً وتجويعاً وتهجيراً قسرياً وتدميراً ممنهجاً للبنية التحتية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، إضافة إلى الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد اليماحي أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للأمة العربية، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته الدبلوماسية والبرلمانية لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير.
