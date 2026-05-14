وقود الصين رهينة ارتفاع أسعار النفط وتسارع السيارات الكهربائية

MENAFN - Al-Borsa News) من المتوقع أن يتراجع الطلب على البنزين في الصين بوتيرة أكبر العام الجاري، مع دفع حرب إيران أسعار النفط إلى الارتفاع وتسريع التحول طويل الأمد بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي.

قد ينكمش استهلاك البنزين بنسبة 5.5% العام الجاري، بحسب توقعات شركة“جي إل كونسلتينج” (GL Consulting)، التي خفضت تقديراتها من انكماش سابق عند 5.2%. وإذا تحقق ذلك، فسيكون ثاني أكبر تراجع مسجل على الإطلاق بعد عام 2022، عندما أدت إجراءات الإغلاق الصارمة لمكافحة“كوفيد-19” في الصين إلى انهيار الطلب.

موضوعاتاليوان الخارجي يسجل أكبر سلسلة مكاسب منذ عقد مع بدء قمة ترامب وشي أسعار النفط الخام تواصل ارتفاعها في ظل استمرار تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع مؤاشرتها الحرب ترفع أسعار الطاقة

قالت“جي إل كونسلتينج” إن خفض التوقعات يعكس تأثير ارتفاع الأسعار مع تسبب الصراع في الخليج العربي باضطراب تجارة النفط والغاز. وتتوافق هذه التقديرات مع توقعات قاتمة من محللين آخرين، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية تباطؤ الطلب الصيني على البنزين إلى حد شبه الجمود خلال الربع الحالي، بانخفاض يقارب 60 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تُعدّ الصين أكبر مستورد للخام في العالم، إلا أن التوسع السريع في كهربة أسطول المركبات والتحول إلى أنواع وقود تشمل الغاز الطبيعي المسال قلصا الطلب خلال السنوات الماضية، ما ترك بكين تواجه فائضاً في طاقات التكرير.

قالت لياو نا، مؤسسة شركة“جي إل”، إن قفزة الأسعار منذ نهاية فبراير فاقمت المشكلة، إذ أصبح السائقون أكثر تحفظاً في التزود بالوقود.

ارتفعت أسعار البنزين للمستهلكين في الصين إلى نحو 9.56 يوان (1.41 دولار) للتر في منتصف أبريل الماضي، مقتربة من مستويات قياسية، وفق بيانات“جلوبال بتروليوم برايسز” (GlobalPetrolPrices) التي استشهدت بها وكالة الطاقة الدولية. ولحماية المستهلكين من تداعيات حرب إيران، فرضت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين سقفاً لزيادات الوقود قبل أن تخفض الأسعار لاحقاً.

الطلب على البنزين والديزل

قال ميشال ميدان، مدير برنامج الصين للطاقة لدى معهد أكسفورد لدراسات الطاقة:“ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، رغم تدخلات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح للحد من الزيادة، أثر سلباً في الطلب على البنزين والديزل”. وأضاف أن ذلك“يتفاقم مع تصاعد الضغوط التضخمية، لكنه يتزامن أيضاً مع توفر بدائل مريحة للقيادة في معظم المدن الصينية”.

أدى ذلك إلى ارتفاع المخزونات المحلية إلى مستويات موسمية مرتفعة، ما شجّع أكبر شركة تكرير في آسيا على خفض معدلات التشغيل وتقليص واردات الخام.

كما توقعت“جي إل كونسلتينغ” تراجع الطلب على الديزل بنسبة 4.5% العام الجاري، مع اتجاه واردات الصين من الخام للانخفاض بنحو 10% في أكبر تراجع مسجل، بينما يُتوقّع هبوط معدلات تشغيل المصافي بنحو 4%.

المصدر: