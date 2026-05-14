إيرادات ڤاليو تقفز 40% خلال الربع الأول إلى 1.5 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت إيرادات شركة“ڤاليو” بنسبة 40% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 1.52 مليار جنيه، فيما قفز صافي الربح بنسبة 78% ليسجل 221 مليون جنيه.

وسجلت القيمة الإجمالية للمبيعات نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليار جنيه، بدعم من وصول عدد العملاء النشطين إلى 924 ألف عميل، إلى جانب ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 49% ليسجل 2.53 مليون معاملة خلال الفترة.

وحافظت الشركة على حصة سوقية بلغت 26.5% خلال يناير 2026، مع تسجيل نسبة منخفضة للقروض المتعثرة بلغت 1.24%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق نمو تشغيلي وربحية قوية رغم التحديات الاقتصادية.

وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ متوسط عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة.

كما ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل إلى 8.1 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.5 مرة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مستفيدًا من توسع شبكة التجار المتعاقدين مع الشركة والتي تجاوزت 9.5 ألف شريك.

وواصلت الشركة التوسع في خدمات الشمول المالي، إذ بلغ عدد العملاء غير المتعاملين مع البنوك نحو 366 ألف عميل، ساهموا بقيمة مبيعات بلغت 1.04 مليار جنيه خلال الربع الأول.

وشهدت منتجات الشركة نموًا متباينًا، حيث ارتفعت قيمة مبيعات منتج“U” للشراء الآن والدفع لاحقًا بنسبة 25% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، فيما قفز حجم الإنفاق عبر البطاقة مسبقة الدفع بنسبة 77% ليسجل 1.66 مليار جنيه، مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم.

كما نما نشاط تمويل السيارات عبر منتج“Shift” بنسبة 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت القروض المخصصة للسلع الفاخرة عبر منتج“Ulter” بنسبة 23% لتبلغ 365 مليون جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي مبيعات منصة“Shop'IT” الإلكترونية منذ إطلاقها وصل إلى 226 مليون جنيه.

وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة، إن نتائج الربع الأول تعكس نجاح نموذج الأعمال وقدرة الشركة على التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط الحياة، لافتًا إلى أن هامش صافي الربح ارتفع إلى 14.7%، فيما بلغ هامش صافي الفائدة 18.9%.

وأضاف أن الشركة تواصل التوسع اعتمادًا على محرك ائتماني متطور للحفاظ على جودة الأصول بالتزامن مع النمو في القطاعات مرتفعة الطلب، مشيرًا إلى بدء التشغيل التجريبي في الأردن، والحصول على الموافقة الرسمية لتأسيس شركة تابعة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار دعم خطط التوسع، أوضحت الشركة أنها عززت هيكل رأس المال عبر الحصول على حدود ائتمانية من 28 مؤسسة مالية ومصرفية وغير مصرفية بإجمالي 21.2 مليار جنيه.

كما نفذت الشركة خلال الربع الأول الموجة الـ21 من برنامج توريق السندات بقيمة 443 مليون جنيه، إلى جانب جمع 1.7 مليار جنيه عبر عمليات خصم وتوريق متعددة، بما وفر سيولة إجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه لدعم النشاط.

وكشفت الشركة عن إطلاق خدمة التمويل الفوري للمبالغ الكبيرة عبر التطبيق، والتي تبدأ من مليون جنيه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، في خطوة تستهدف تعزيز التجربة الرقمية وتوسيع قاعدة العملاء.