إيرادات ڤاليو تقفز 40% خلال الربع الأول إلى 1.5 مليار جنيه

إيرادات ڤاليو تقفز 40% خلال الربع الأول إلى 1.5 مليار جنيه
وسجلت القيمة الإجمالية للمبيعات نموًا بنسبة 31% لتصل إلى 6.96 مليار جنيه، بدعم من وصول عدد العملاء النشطين إلى 924 ألف عميل، إلى جانب ارتفاع عدد المعاملات بنسبة 49% ليسجل 2.53 مليون معاملة خلال الفترة.موضوعات متعلقة الرقابة المالية تدرس 23 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة أرباح“أوراسكوم كونستراكشون” تقفز 114% فى الربع الأول “فوديكو” تربح 18.2 مليون جنيه في الربع الأول
وحافظت الشركة على حصة سوقية بلغت 26.5% خلال يناير 2026، مع تسجيل نسبة منخفضة للقروض المتعثرة بلغت 1.24%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق نمو تشغيلي وربحية قوية رغم التحديات الاقتصادية.
وعلى مستوى الأداء التشغيلي، ارتفع متوسط القيمة الإجمالية للمبيعات اليومية إلى 77.4 مليون جنيه، بينما بلغ متوسط عدد المعاملات اليومية نحو 28 ألف معاملة.
كما ارتفع معدل تكرار المعاملات لكل عميل إلى 8.1 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.5 مرة خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، مستفيدًا من توسع شبكة التجار المتعاقدين مع الشركة والتي تجاوزت 9.5 ألف شريك.
وواصلت الشركة التوسع في خدمات الشمول المالي، إذ بلغ عدد العملاء غير المتعاملين مع البنوك نحو 366 ألف عميل، ساهموا بقيمة مبيعات بلغت 1.04 مليار جنيه خلال الربع الأول.
وشهدت منتجات الشركة نموًا متباينًا، حيث ارتفعت قيمة مبيعات منتج“U” للشراء الآن والدفع لاحقًا بنسبة 25% لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، فيما قفز حجم الإنفاق عبر البطاقة مسبقة الدفع بنسبة 77% ليسجل 1.66 مليار جنيه، مع وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 285 ألف مستخدم.
كما نما نشاط تمويل السيارات عبر منتج“Shift” بنسبة 31% ليصل إلى 1.2 مليار جنيه، بينما ارتفعت القروض المخصصة للسلع الفاخرة عبر منتج“Ulter” بنسبة 23% لتبلغ 365 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن إجمالي مبيعات منصة“Shop'IT” الإلكترونية منذ إطلاقها وصل إلى 226 مليون جنيه.
وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة، إن نتائج الربع الأول تعكس نجاح نموذج الأعمال وقدرة الشركة على التحول إلى منصة شاملة لتمويل نمط الحياة، لافتًا إلى أن هامش صافي الربح ارتفع إلى 14.7%، فيما بلغ هامش صافي الفائدة 18.9%.
وأضاف أن الشركة تواصل التوسع اعتمادًا على محرك ائتماني متطور للحفاظ على جودة الأصول بالتزامن مع النمو في القطاعات مرتفعة الطلب، مشيرًا إلى بدء التشغيل التجريبي في الأردن، والحصول على الموافقة الرسمية لتأسيس شركة تابعة متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار دعم خطط التوسع، أوضحت الشركة أنها عززت هيكل رأس المال عبر الحصول على حدود ائتمانية من 28 مؤسسة مالية ومصرفية وغير مصرفية بإجمالي 21.2 مليار جنيه.
كما نفذت الشركة خلال الربع الأول الموجة الـ21 من برنامج توريق السندات بقيمة 443 مليون جنيه، إلى جانب جمع 1.7 مليار جنيه عبر عمليات خصم وتوريق متعددة، بما وفر سيولة إجمالية بلغت 2.1 مليار جنيه لدعم النشاط.
وكشفت الشركة عن إطلاق خدمة التمويل الفوري للمبالغ الكبيرة عبر التطبيق، والتي تبدأ من مليون جنيه باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، في خطوة تستهدف تعزيز التجربة الرقمية وتوسيع قاعدة العملاء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment