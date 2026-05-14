403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ترامب وشي يؤكدان إمكانية “مستقبل رائع” للعلاقات بين واشنطن وبكين
(MENAFN) أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرًا إلى أن البلدين يمكن أن يجمعهما "مستقبل رائع" خلال محادثاته مع نظيره الصيني في بكين، يوم الخميس.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى، قال ترامب: "إنه شرف لي أن أكون معكم. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى". وأضاف أن البلدين سيحظيان "بمستقبل رائع".
من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أهمية تحويل العلاقة بين البلدين إلى شراكة تقوم على التعاون بدل التنافس، قائلاً إن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما"، معبّرًا عن ترحيبه بالزيارة، التي تُعد الأولى لترامب إلى الصين منذ عام 2017.
وأشار شي إلى أن العالم يمر بمرحلة "مفترق طرق"، ما يستدعي تعزيز الحوار بين القوى الكبرى، في وقت ناقش فيه الجانبان ملفات خلافية متعددة، من بينها التجارة والقضايا الجيوسياسية المتعلقة بإيران وتايوان.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في قاعة الشعب الكبرى، قال ترامب: "إنه شرف لي أن أكون معكم. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى". وأضاف أن البلدين سيحظيان "بمستقبل رائع".
من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أهمية تحويل العلاقة بين البلدين إلى شراكة تقوم على التعاون بدل التنافس، قائلاً إن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما"، معبّرًا عن ترحيبه بالزيارة، التي تُعد الأولى لترامب إلى الصين منذ عام 2017.
وأشار شي إلى أن العالم يمر بمرحلة "مفترق طرق"، ما يستدعي تعزيز الحوار بين القوى الكبرى، في وقت ناقش فيه الجانبان ملفات خلافية متعددة، من بينها التجارة والقضايا الجيوسياسية المتعلقة بإيران وتايوان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment