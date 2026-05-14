محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط تصعيد ميداني في لبنان
(MENAFN) تنطلق في العاصمة الأميركية واشنطن، يوم الخميس، جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، في وقت يقترب فيه اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين الجانبين من نهايته، رغم استمرار التوترات الميدانية وسقوط قتلى في الغارات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا لتقارير، شهد لبنان عشية هذه المحادثات تصعيدًا عسكريًا، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 22 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، نتيجة غارات جوية إسرائيلية مكثفة.
كما أفادت مصادر إعلامية رسمية بأن الغارات طالت نحو 40 موقعًا في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وشرقه، في إطار تصعيد متواصل على الأرض بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية.
وتأتي هذه التطورات بعد اجتماع سابق بين الطرفين عُقد في 23 نيسان داخل البيت الأبيض، حيث جرى الإعلان حينها عن تمديد وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وسط حديث أميركي عن إمكانية تحقيق تقدم سياسي بين الجانبين.
وفي السياق ذاته، أشارت تصريحات أميركية سابقة إلى توقعات بعقد لقاءات رفيعة المستوى في واشنطن تجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار مساعٍ لدفع عملية التهدئة نحو تسوية أوسع.
