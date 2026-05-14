تشديد القيود في الأقصى وتسهيل اقتحامات المستوطنين خلال ما يُسمّى "الاحتفال التعويضي"
(MENAFN) فرضت قوات شرطة إسرائيل، يوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة داخل المسجد الأقصى في المسجد الأقصى، ما أدى إلى تقييد دخول المصلين وإخلاء أجزاء واسعة من ساحاته، بهدف تمهيد الطريق أمام اقتحامات المستوطنين خلال ما يُسمّى "الاحتفال التعويضي"، وفقًا لتقارير محلية.
وفي سياق هذه التطورات، اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي أرييل كيلنر الموقع برفقة مجموعات من المستوطنين، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشملت القيود المفروضة منع دخول الرجال دون سن 60 عامًا والنساء دون 50 عامًا إلى المسجد منذ ساعات الفجر، بالتوازي مع اعتداءات تمثلت في الدفع والضرب طالت عددًا من المصلين عند البوابات الخارجية.
كما أجبرت القوات المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المغلقة والمباني الداخلية، ومنعت تواجدهم في الساحات، ما أدى فعليًا إلى تفريغها لصالح اقتحامات المستوطنين.
وبحسب المعطيات الميدانية، لم يتجاوز عدد المتواجدين داخل الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف والطلبة الذين كان بعضهم يتقدّم لامتحانات نهائية، نحو 150 شخصًا، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعة الأولى أكثر من 200 شخص.
