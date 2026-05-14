سفينة تُقتاد إلى المياه الإيرانية بعد احتجازها قبالة سواحل الإمارات
(MENAFN) أفادت تقارير بأن سفينة كانت راسية قرب السواحل الإماراتية تعرّضت لعملية احتجاز من قبل أفراد مجهولين، قبل أن يتم اقتيادها نحو المياه الإقليمية الإيرانية يوم الخميس، في منطقة قريبة من مضيق هرمز الاستراتيجي.
ووفقًا لما ذكرته "يو كي إم تي أو" ، فقد جرى الإبلاغ عن الحادثة في منطقة تبعد نحو 38 ميلاً بحريًا شمال شرق الفجيرة داخل دولة الإمارات.
وجاء في البيان المقتبس دون تعديل:
"تلقّت بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 38 ميلا بحريا شمال شرق الفجيرة في الإمارات"، وبأن "السفينة احتُجزت من جانب أفراد غير مُصرح لهم أثناء رسوها، ويتم اقتيادها حاليا إلى المياه الإقليمية الإيرانية".
وتشير المعطيات إلى أن الحادثة تأتي ضمن سياق توترات متصاعدة في المنطقة البحرية الحساسة المحيطة بمضيق هرمز، حيث تؤكد تقارير أن طهران شددت إجراءاتها هناك في أعقاب تطورات عسكرية سابقة، ما انعكس على حركة الملاحة وسلامة السفن التجارية.
ورغم استمرار حالة التهدئة المعلنة منذ مطلع نيسان، إلا أن الوضع في الممر الملاحي الحيوي لم يستقر بشكل كامل، وسط استمرار التوترات المرتبطة بحركة السفن وإجراءات المنع والحصار المتبادل في المنطقة.
