أرباح أوراسكوم كونستراكشون تقفز 114% فى الربع الأول

أرباح أوراسكوم كونستراكشون تقفز 114% فى الربع الأول
وزادت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.46 مليار دولار، مقابل 847.6 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.
وكانت كشفت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي ، عن إتمام عملية إعادة هيكلة داخلية لنسب ملكية المساهم الرئيسي ضمن مجموعة NNS التابعة لعائلة ساويرس.
وقالت الشركة، إن شركة NNS City (Cyprus) Ltd قامت بالاستحواذ على حصة شركة NNS Holding (Cyprus) Limited البالغة 33,795,881 سهم، ما يمثل نسبة 30.66% من إجمالي أسهم أوراسكوم كونستراكشون.
وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار إعادة هيكلة داخلية فقط، مؤكدة أنه لا يترتب عليها أي تغيير في الملكية الفعلية النهائية للأسهم أو المستفيد النهائي.
وتظل حصة رجل الأعمال ناصف ساويرس والكيانات التابعة له كما هي عند 43.95% من رأس مال الشركة المصدر، موزعة كالتالي:
– شركة NNS City (Cyprus) Ltd: بنسبة 30.66%.
– شركة NNS City: بنسبة 13.27%.
– السيد ناصف ساويرس (بصفة شخصية): بنسبة 0.027%.
وكانت كشفت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، عن شراء شركة NNS City نحو 1.13 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 1.03% من إجمالي أسهم رأس مال“أوراسكوم كونستراكشون”.
وزادت مساهمة شركة NNS City من عدد 12.87 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 11.68% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، لتصبح 14 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 12.7% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
كما زادت مساهمة ناصف ساويرس والكيانات التابعه له من 46.69 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها %42.36 من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، لتصبح عدد 47.83 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 43.39% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي”، بنسبة 53.7% خلال العام الماضي، لتصل 205.7 مليون دولار، مقارنة بربح 133.8 مليون دولار في 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.04 مليار دولار، مقابل إيرادات 3.25 مليار دولار في العام الأسبق.
وعلى صعيد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، حققت الشركة طفرة كبيرة بنمو قدره 101.3%، حيث بلغت 305.0 مليون دولار مقابل 151.5 مليون دولار في 2024.
كما شهد الربح التشغيلي زيادة بنسبة 126.6% ليصل إلى 272.2 مليون دولار.
وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 55.4% لتسجل 5.056 مليار دولار.
ونمت أصول الشركة بنسبة 30.2% لتصل إلى 5.169 مليار دولار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 40.5% لتصل إلى 873.2 مليون دولار.
ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة كبيرة في حجم المشروعات وتحسن الهوامش الربحية في مختلف قطاعات المجموعة، حيث سجلت قيمة العقود الجديدة نمواً استثنائياً بنسبة 86.6% لتصل إلى 5.581 مليار دولار، مما يعزز من التوقعات الإيجابية للشركة في المستقبل
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الاستحواذ على كامل رأسمال شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة“أو سي أي” (التي سيتم فصلها وتمتلك كافة الأصول والأعباء الجوهرية لها).
وأوضحت الشركة، أن الاندماج مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون لأسهم جديدة بواقع 0.4634 سهم بقيمة دولار للسهم وعلاوة إصدار 12.79 دولار في رأسمال الشركة مقابل كل سهم من رأسمال“أو سي أي” وتخصيصها لها بالإضافة إلى الأسهم المملوكة حاليًا في الشركة من“أو سي أي” البالغة 561.8 ألف سهم.
كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة من 110.24 مليون دولار (موزعة على 110.24 مليون سهم) ليصل إلى 207.44 مليون دولار (موزعة على 207.44 مليون سهم) بقيمة اسمية دولار للسهم.
وستتم الزيادة عن طريق إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 1 دولار وعلاوة إصدار 12.79 دولار للسهم الواحد.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة لمساهمي شركة“أو سي أي”، مع وقف العمل بأي حقوق أولوية تتعلق بهذا الإصدار.
وكانت أكدت الشركة أن صندوق“Sustainable Capital Africa Alpha Fund”، وهو أكبر مساهم في الشركة بعد عائلة ساويرس بحصة تبلغ 17.1%، يدعم عملية الاندماج المقترحة.
ومن جانبه، قال جريج باركر، الشريك المؤسس ومدير شركة“Sustainable Capital”، إنه على الرغم من تحفظاتنا بشأن نسبة مبادلة الأسهم بين شركة“أوراسكوم كونستراكشون” وشركة“أو سي أي”، فقد قررنا دعم الاندماج المقترح، وذلك إيماناً منا بالإمكانات طويلة الأجل للكيان المدمج.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، بشأن زيادة رأس المال مقابل الاستحواذ على شركة تابعة.
ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة من 110.243 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار.
والزيادة قدرها 97.2 مليون دولار بقيمة اسمية قدرها دولار للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار، مقابل الاستحواذ على شركة تابعة منقسمة عن شركة أو أي جلوبال الهولندية وفقاً لمعامل مبادلة يعادل 0.46 سهم من أسهم أوراسكوم كونستركشن بي.ال.سي“الإماراتية” مقابل كل سهم واحد في شركة أو سي أي جلوبال“الهولندية”.
وألزمت الرقابة المالية الشركة بما يلي:
– ضرورة عرض التفاصيل والشروط والأحكام كافة المتعلقة بالصفقة على المساهمين بالجمعية العامة غير العادية، وبما يتوافق مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
– مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص الإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ، وكذلك نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن الإفصاحات كافة عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ والإفصاح عن أثر الاستحواذ في شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.
– أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاستحواذ وزيادة رأس المال من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.
قررت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، زيادة رأس مال الشركة المصدر من 110.24 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار.
وتتم الزيادة عن طريق إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها دولار، بالإضافة إلى علاوة إصدار 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد“زيادة رأس المال”.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الممثل القانوني لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، قام بإيداع تقرير افصاح وفقا للمادة (48 ) من قواعد القيد بشأن قرار زيادة رأس مال الشركة.
وأضافت الرقابة أنه جاري فحص التقرير بالهيئة والمستندات المرفقة به، حتى يتسنى للشركة السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة.
ووافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، على الاندماج المحتمل مع شركة“OCI Global” ببورصة يورونكست، لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار مقرها في أبو ظبي تهدف للتوسع في الاستثمار في البنية التحتية عالميًا.
وتأتي الموافقة تمهيدًا لعرض الدمج على المساهمين والحصول على موافقتهم، وستقوم الشركة لاحقاً بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير 2026.
وقالت الشركتان أوراسكوم كونستراكشون و OCI، إن إتمام عملية الاندماج، رهناً بموافقة المساهمين، وفقًا للخطوات التالية:
-تقوم OCI قانونيًا بحوالة جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل (“MergeCo”).
-ستقوم OCI بنقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون، مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون أسهماً جديدة لـ OCI (“أسهم أوراسكوم”).
-ستقوم OCI بتوزيع أسهم أوراسكوم على مساهميها.
-تقوم OCI بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونكست استمرداء.
-بناءً على ذلك، ستكون شركة أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) والمدرج بقيد رئيسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX).
كما اتفقت أوراسكوم كونستراكشون و OCI على معامل مبادلة، تستند إلى قيمة عادلة لأوراسكوم كونستراكشون بمبلغ 1.52 مليار دولار، وقيمة عادلة مقابلة لـ OCI بمبلغ 1.35 مليار دولار.
وبعد إتمام عملية الاندماج، سيصبح مساهمو أوراسكوم كونستراكشون الحاليين يمتلكون نسبة قدرها 53%، بينما سيمتلك مساهمو OCI النسبة المتبقية البالغة 47%؛ ليصبح كل سهم من أسهم شركة OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وبما يعادل عدد 97.763 مليون سهم من أسهم الشركة.
وحال موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين على الاندماج، سيتم تنفيذ خطوات الاندماج، في الأسابيع التالية.
