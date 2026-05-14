أرباح أوراسكوم كونستراكشون تقفز 114% فى الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تضاعفت أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بنسبة 114% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 58 مليون دولار، مقارنة بربح 27.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2025.

​وزادت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.46 مليار دولار، مقابل 847.6 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت كشفت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي ، عن إتمام عملية إعادة هيكلة داخلية لنسب ملكية المساهم الرئيسي ضمن مجموعة NNS التابعة لعائلة ساويرس.

​وقالت الشركة، إن شركة NNS City (Cyprus) Ltd قامت بالاستحواذ على حصة شركة NNS Holding (Cyprus) Limited البالغة 33,795,881 سهم، ما يمثل نسبة 30.66% من إجمالي أسهم أوراسكوم كونستراكشون.

​وأوضحت الشركة أن هذه العملية تأتي في إطار إعادة هيكلة داخلية فقط، مؤكدة أنه لا يترتب عليها أي تغيير في الملكية الفعلية النهائية للأسهم أو المستفيد النهائي.

​وتظل حصة رجل الأعمال ناصف ساويرس والكيانات التابعة له كما هي عند 43.95% من رأس مال الشركة المصدر، موزعة كالتالي:

– ​شركة NNS City (Cyprus) Ltd: بنسبة 30.66%.

– ​شركة NNS City: بنسبة 13.27%.

– ​السيد ناصف ساويرس (بصفة شخصية): بنسبة 0.027%.

وكانت كشفت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، عن شراء شركة NNS City نحو 1.13 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 1.03% من إجمالي أسهم رأس مال“أوراسكوم كونستراكشون”.

وزادت مساهمة شركة NNS City من عدد 12.87 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 11.68% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، لتصبح 14 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 12.7% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

كما زادت مساهمة ناصف ساويرس والكيانات التابعه له من 46.69 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها %42.36 من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، لتصبح عدد 47.83 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 43.39% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ارتفعت أرباح شركة“أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي”، بنسبة 53.7% خلال العام الماضي، لتصل 205.7 مليون دولار، مقارنة بربح 133.8 مليون دولار في 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.04 مليار دولار، مقابل إيرادات 3.25 مليار دولار في العام الأسبق.

وعلى صعيد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، حققت الشركة طفرة كبيرة بنمو قدره 101.3%، حيث بلغت 305.0 مليون دولار مقابل 151.5 مليون دولار في 2024.

كما شهد الربح التشغيلي زيادة بنسبة 126.6% ليصل إلى 272.2 مليون دولار.

وارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 55.4% لتسجل 5.056 مليار دولار.

ونمت أصول الشركة بنسبة 30.2% لتصل إلى 5.169 مليار دولار، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 40.5% لتصل إلى 873.2 مليون دولار.

ويأتي هذا الأداء القوي مدفوعاً بزيادة كبيرة في حجم المشروعات وتحسن الهوامش الربحية في مختلف قطاعات المجموعة، حيث سجلت قيمة العقود الجديدة نمواً استثنائياً بنسبة 86.6% لتصل إلى 5.581 مليار دولار، مما يعزز من التوقعات الإيجابية للشركة في المستقبل

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الاستحواذ على كامل رأسمال شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة“أو سي أي” (التي سيتم فصلها وتمتلك كافة الأصول والأعباء الجوهرية لها).

وأوضحت الشركة، أن الاندماج مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون لأسهم جديدة بواقع 0.4634 سهم بقيمة دولار للسهم وعلاوة إصدار 12.79 دولار في رأسمال الشركة مقابل كل سهم من رأسمال“أو سي أي” وتخصيصها لها بالإضافة إلى الأسهم المملوكة حاليًا في الشركة من“أو سي أي” البالغة 561.8 ألف سهم.

كما وافقت العمومية على زيادة رأسمال الشركة من 110.24 مليون دولار (موزعة على 110.24 مليون سهم) ليصل إلى 207.44 مليون دولار (موزعة على 207.44 مليون سهم) بقيمة اسمية دولار للسهم.

وستتم الزيادة عن طريق إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 1 دولار وعلاوة إصدار 12.79 دولار للسهم الواحد.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة لمساهمي شركة“أو سي أي”، مع وقف العمل بأي حقوق أولوية تتعلق بهذا الإصدار.

وكانت أكدت الشركة أن صندوق“Sustainable Capital Africa Alpha Fund”، وهو أكبر مساهم في الشركة بعد عائلة ساويرس بحصة تبلغ 17.1%، يدعم عملية الاندماج المقترحة.

ومن جانبه، قال جريج باركر، الشريك المؤسس ومدير شركة“Sustainable Capital”، إنه على الرغم من تحفظاتنا بشأن نسبة مبادلة الأسهم بين شركة“أوراسكوم كونستراكشون” وشركة“أو سي أي”، فقد قررنا دعم الاندماج المقترح، وذلك إيماناً منا بالإمكانات طويلة الأجل للكيان المدمج.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة أوراسكوم كونستراكشون بي.إل.سي، بشأن زيادة رأس المال مقابل الاستحواذ على شركة تابعة.

ويتضمن تقرير الإفصاح السير في إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة من 110.243 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار.

والزيادة قدرها 97.2 مليون دولار بقيمة اسمية قدرها دولار للسهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار، مقابل الاستحواذ على شركة تابعة منقسمة عن شركة أو أي جلوبال الهولندية وفقاً لمعامل مبادلة يعادل 0.46 سهم من أسهم أوراسكوم كونستركشن بي.ال.سي“الإماراتية” مقابل كل سهم واحد في شركة أو سي أي جلوبال“الهولندية”.

وألزمت الرقابة المالية الشركة بما يلي:

– ضرورة عرض التفاصيل والشروط والأحكام كافة المتعلقة بالصفقة على المساهمين بالجمعية العامة غير العادية، وبما يتوافق مع متطلبات قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

– مراعاة أحكام المادة (44) من قواعد القيد والشطب وعلى الأخص الإفصاح عن ملخص دراسة القيمة العادلة للأسهم محل الاستحواذ، وكذلك نشر تقرير إفصاح بعد الاستحواذ يتضمن الإفصاحات كافة عن الشركة عقب إتمام كافة إجراءات الاستحواذ والإفصاح عن أثر الاستحواذ في شروط استمرار القيد والإجراءات التي يستوجب على الشركة اتخاذها لاستيفاء تلك الشروط إذا نتج عن الاستحواذ فقد لتلك الشروط.

– أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بما قد يترتب على الاستحواذ وزيادة رأس المال من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.

قررت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، زيادة رأس مال الشركة المصدر من 110.24 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار.

وتتم الزيادة عن طريق إصدار 97.2 مليون سهم جديد بقيمة اسمية قدرها دولار، بالإضافة إلى علاوة إصدار 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد“زيادة رأس المال”.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الممثل القانوني لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، قام بإيداع تقرير افصاح وفقا للمادة (48 ) من قواعد القيد بشأن قرار زيادة رأس مال الشركة.

وأضافت الرقابة أنه جاري فحص التقرير بالهيئة والمستندات المرفقة به، حتى يتسنى للشركة السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة.

ووافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، على الاندماج المحتمل مع شركة“OCI Global” ببورصة يورونكست، لإنشاء منصة للبنية التحتية والاستثمار مقرها في أبو ظبي تهدف للتوسع في الاستثمار في البنية التحتية عالميًا.

وتأتي الموافقة تمهيدًا لعرض الدمج على المساهمين والحصول على موافقتهم، وستقوم الشركة لاحقاً بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير 2026.

وقالت الشركتان أوراسكوم كونستراكشون و OCI، إن إتمام عملية الاندماج، رهناً بموافقة المساهمين، وفقًا للخطوات التالية:

-تقوم OCI قانونيًا بحوالة جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكامل (“MergeCo”).

-ستقوم OCI بنقل كامل حصتها في MergeCo إلى أوراسكوم كونستراكشون، مقابل إصدار أوراسكوم كونستراكشون أسهماً جديدة لـ OCI (“أسهم أوراسكوم”).

-ستقوم OCI بتوزيع أسهم أوراسكوم على مساهميها.

-تقوم OCI بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونكست استمرداء.

-بناءً على ذلك، ستكون شركة أوراسكوم كونستراكشون الكيان المستحوذ المسجل في سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) والمدرج بقيد رئيسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وقيد ثانوي في البورصة المصرية (EGX).

كما اتفقت أوراسكوم كونستراكشون و OCI على معامل مبادلة، تستند إلى قيمة عادلة لأوراسكوم كونستراكشون بمبلغ 1.52 مليار دولار، وقيمة عادلة مقابلة لـ OCI بمبلغ 1.35 مليار دولار.

وبعد إتمام عملية الاندماج، سيصبح مساهمو أوراسكوم كونستراكشون الحاليين يمتلكون نسبة قدرها 53%، بينما سيمتلك مساهمو OCI النسبة المتبقية البالغة 47%؛ ليصبح كل سهم من أسهم شركة OCI يعادل 0.4634 سهم من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، وبما يعادل عدد 97.763 مليون سهم من أسهم الشركة.

وحال موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين على الاندماج، سيتم تنفيذ خطوات الاندماج، في الأسابيع التالية.