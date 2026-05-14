الرقابة المالية تدرس 23 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) كشف محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حاليًا 23 طلبًا لتأسيس وترخيص صناديق استثمار عقاري جديدة، في وقت ارتفع فيه عدد الصناديق القائمة إلى 4 صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، بما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية التمويلية وزيادة ثقة المطورين والمؤسسات في البيئة التنظيمية.

وقال الصياد، خلال كلمته في الدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، إن الهيئة تلقت أيضًا أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري يتم قيد وثائقه في البورصة، بالتزامن مع دراسة 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية.

وأضاف أن الهيئة منحت بالفعل أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، بجانب ترخيص إدارة المنصات العقارية الرقمية، في إطار توجه الهيئة لتطوير منظومة الاستثمار العقاري المؤسسي والتحول الرقمي.

وأوضح الصياد أن الهيئة تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، عبر إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وعدد من قرارات الهيئة، شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركز على مشروع عقاري واحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضًا السماح بتحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة أحجام الصناديق، بجانب تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية، بما يتيح بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، ويوفر آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن نجاح القطاع العقاري الحديث بات يعتمد بصورة رئيسية على كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، إلى جانب وجود بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.

وفيما يتعلق بملف تصدير العقار، أوضح الصياد أن الهيئة عدّلت قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند لإثبات الشخصية للأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد، بما يدعم جذب استثمارات أجنبية للسوق العقاري المصري.

وأضاف أن الهيئة تدرس حاليًا عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة.

وأشار إلى أن القطاع العقاري المصري يدخل مرحلة جديدة تعتمد بصورة أكبر على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم هذا التحول من خلال الأطر التنظيمية والرقابية، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات ويرفع كفاءة التمويل، ويدعم ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.