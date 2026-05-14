قمة بكين.. شي: الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع نطاقًا في الصين

2026-05-14 04:16:20
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال لقائه رؤساء الشركات الأمريكية المرافقين للرئيس دونالد ترامب، أن أبواب الصين أمام قطاع الأعمال ستفتح على مصراعيها.

وضم الوفد الأمريكي 17 من كبار قادة الأعمال من بينهم الرجل الأغنى في العالم إيلون ماسك، و، تيم كوك المدير التنفيذي لـ“آبل”، وجنسن هوانج مدير“إنفيديا”.

وصرح“شي” قائلاً: ترحب الصين بتعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع الولايات المتحدة، وتؤمن بأن الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع نطاقًا في البلاد، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية“شينخوا”.

وأفاد التقرير بأن قادة الأعمال الأمريكيين أعربوا عن اهتمامهم البالغ بالسوق الصينية، وتطلعهم إلى تعميق عملياتهم في البلاد.

