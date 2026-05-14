ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط تراجع عوائد السندات الحكومية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، وسط تراجع عوائد السندات العشرية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج القمة رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين.

وصعد المؤشر الأوروبي“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.3% عند 613 نقطة، وفي حين استقر“فوتسي 100” البريطاني ليتداول عند 10327 نقطة، زاد“كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.5% عند 8047 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 1.1% عند 24397 نقطة.

موضوعات“شي”: الشركات الأمريكية ستتمتع بآفاق أوسع نطاقًا في الصين “نيكي” الياباني يتحول للانخفاض بختام التعاملات سهم“سيسكو سيستمز” يرتفع بنحو 20% قبيل افتتاح السوق الأمريكية

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني نما بشكل غير متوقع في مارس بنسبة 0.3%، ما عزز ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2026، بعد نمو مُعدّل بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2025.

المصدر: