تي إس إم سي تتوقع تجاوز سوق أشباه الموصلات العالمية 1.5 تريليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع التايوانية“تي إس إم سي” أن يتجاوز حجم سوق أشباه الموصلات العالمي 1.5 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يتخطى توقعاتها السابقة التي كانت تبلغ تريليون دولار.

وأشارت صانعة الرقائق، إلى أنه من المتوقع أن تستحوذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء على 55% من السوق، تليها الجوالات الذكية بنسبة 20%، ثم تطبيقات السيارات 10%.

وفي هذا الصدد، تعمل“تي إس إم سي على توسيع طاقتها الإنتاجية بوتيرة أسرع، حيث تخطط لبناء تسع مراحل من مصانع رقائق السيليكون ومرافق التغليف المتقدمة.

