شركة Nikkiso توقع اتفاقية مع شركة Maran Tankers Management لتقديم خدمات ما بعد البيع
بموجب الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات، ستقدم شركة Nikkiso CE&IG دعمًا عالميًا شاملاً لما بعد البيع لمضخات الضغط العالي لشركة Maran Tankers، بما في ذلك إصلاحات صمامات الطرف البارد المجدولة على فترات محددة. ولضمان الحد الأدنى من وقت التسليم، ستحتفظ شركة Nikkiso CE&IG بمخزون حيوي في جميع مراكزها البحرية حول العالم ، مما يتيح استلام السفن للأجزاء الباردة في غضون أيام بدلاً من متوسط أشهر في هذه الصناعة. ستقدم شركة Nikkiso CE&IG أيضًا إرشادات فنية لشركة Maran Tankers وستقوم بإجراء عمليات إصلاح شاملة مطولة خلال فترات الصيانة الدورية في الأحواض الجافة.
قال Sean Fanniff، رئيس وحدة أعمال خدمات التبريد العميق في شركة Nikkiso CE&IG: "بفضل مراكزنا البحرية المنتشرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والصين، يمكننا تزويد عملائنا بنهج عالمي منسق، وخدمات سلسة من ميناء إلى ميناء.
تُعد شركة Maran Tankers شركة رائدة في صناعة ناقلات النفط، وهذه الاتفاقية هي خطوة أخرى في نمونا في السوق البحرية. نتطلع إلى العمل معًا لسنوات قادمة لدعم أسطول شركة Maran Tankers".
يأتي هذا الاتفاق في أعقاب توقيع شراكة خدمة استراتيجية مع شركة Exion Asia Pte Ltd ، حيث تواصل شركة Nikkiso CE&IG تعزيز مكانتها كشريك موثوق به في السوق البحرية.
حول Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group
تُعد مجموعة Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group مزودًا رائدًا للمعدات والحلول والخدمات المبردة في جميع أنحاء العالم، حيث تلبي الطلب المتغير في السوق على الطاقة منخفضة الكربون والغازات الصناعية من خلال المنتجات المبتكرة والحلول التعاونية. نحن نساهم في مستقبل أسواق الطاقة والنقل والبحرية والفضاء والغازات الصناعية.
تترأس المجموعة شركة.Cryogenic Industries, Inc، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة.Nikkiso Co., Ltd (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز:6376).
