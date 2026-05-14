شركة Nikkiso توقع اتفاقية مع شركة Maran Tankers Management لتقديم خدمات ما بعد البيع

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت مجموعة Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Nikkiso CE&IG) اليوم أنها وقعت اتفاقية خدمة طويلة الأجل مع شركة Maran Tankers Management Inc.

بموجب الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات، ستقدم شركة Nikkiso CE&IG دعمًا عالميًا شاملاً لما بعد البيع لمضخات الضغط العالي لشركة Maran Tankers، بما في ذلك إصلاحات صمامات الطرف البارد المجدولة على فترات محددة. ولضمان الحد الأدنى من وقت التسليم، ستحتفظ شركة Nikkiso CE&IG بمخزون حيوي في جميع مراكزها البحرية حول العالم ، مما يتيح استلام السفن للأجزاء الباردة في غضون أيام بدلاً من متوسط أشهر في هذه الصناعة. ستقدم شركة Nikkiso CE&IG أيضًا إرشادات فنية لشركة Maran Tankers وستقوم بإجراء عمليات إصلاح شاملة مطولة خلال فترات الصيانة الدورية في الأحواض الجافة.

قال Sean Fanniff، رئيس وحدة أعمال خدمات التبريد العميق في شركة Nikkiso CE&IG: "بفضل مراكزنا البحرية المنتشرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والولايات المتحدة، والصين، يمكننا تزويد عملائنا بنهج عالمي منسق، وخدمات سلسة من ميناء إلى ميناء.

تُعد شركة Maran Tankers شركة رائدة في صناعة ناقلات النفط، وهذه الاتفاقية هي خطوة أخرى في نمونا في السوق البحرية. نتطلع إلى العمل معًا لسنوات قادمة لدعم أسطول شركة Maran Tankers".

يأتي هذا الاتفاق في أعقاب توقيع شراكة خدمة استراتيجية مع شركة Exion Asia Pte Ltd ، حيث تواصل شركة Nikkiso CE&IG تعزيز مكانتها كشريك موثوق به في السوق البحرية.

حول Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

تُعد مجموعة Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group مزودًا رائدًا للمعدات والحلول والخدمات المبردة في جميع أنحاء العالم، حيث تلبي الطلب المتغير في السوق على الطاقة منخفضة الكربون والغازات الصناعية من خلال المنتجات المبتكرة والحلول التعاونية. نحن نساهم في مستقبل أسواق الطاقة والنقل والبحرية والفضاء والغازات الصناعية.

تترأس المجموعة شركة.Cryogenic Industries, Inc، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة.Nikkiso Co., Ltd (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز:6376).

