أكملت شركة Multi-Color Corporation بنجاح عملية إعادة هيكلة مالية شاملة

أكملت شركة Multi-Color Corporation بنجاح عملية إعادة هيكلة مالية شاملة
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Multi-Color Corporation (المشار إليها بـ "MCC" أو "الشركة") عن الإتمام الناجح لعملية إعادة الهيكلة المالية للشركة والخروج من عملية الفصل 11 المُعدة مسبقًا.
أدت عملية إعادة الهيكلة المسبقة للشركة إلى خفض صافي الدين بحوالي 3.8 مليار دولار، وخفض مصروفات الفائدة النقدية السنوية بأكثر من 330 مليون دولار، وتمديد آجال استحقاق الديون طويلة الأجل حتى عام 2033. وقد صوت أكثر من 99% من أصحاب المصلحة المصوتين لصالح قبول خطة إعادة تنظيم شركة MCC. وبعد الخروج من هذه الأزمة، تلقت MCC أيضًا استثمارًا كبيرًا بقيمة 889 مليون دولار في الأسهم العادية والممتازة من شركة CD&R ومجموعة من المقرضين المضمونين الحاليين لشركة MCC، وذلك لدعم نمو MCC واستثماراتها على المدى الطويل.
قال Hassan Rmaile، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MCC: "يمثل اليوم علامة فارقة لشركة MCC، وكذلك لعملائنا وزملائنا وشركائنا الذين دعمونا طوال هذه العملية". "فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، واصلنا خدمة عملائنا بجدّ وكسب المزيد منهم، وحسّنّا عملياتنا، والآن - مع ميزانية عمومية أقوى بكثير - لدينا الأساس المالي اللازم لتسريع الاستثمار في القدرات التي تجعلنا الشريك العالمي المفضل لحلول التغليف المبتكرة والمتميزة في مختلف القطاعات. ندخل هذه المرحلة الجديدة ونحن نركز على تحقيق نمو مربح، وتعزيز التميز التشغيلي، والاستثمار في كوادرنا وثقافتنا، بينما نعمل على تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".
بانتهاء عملية إعادة الهيكلة المالية، تظل CD&R المالك صاحب الأغلبية في MCC. وينضم إلى CD&R عدد محدد من المقرضين الحاليين لشركة MCC كمساهمي أقلية.
معلومات إضافية
للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة هيكلة شركة MCC، بما في ذلك الوصول إلى وثائق المحكمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني . يمكن لأصحاب المصلحة الذين لديهم أسئلة الاتصال بشركة Verita Global، وكيل المطالبات والإخطارات التابع للشركة، على الرقم (866) 967-1788 (الولايات المتحدة/كندا مجاناً) أو +1 (310) 751-2688 (دولي) أو إرسال استفسار إلى /inquiry.
المستشارون
تعمل كل من Kirkland & Ellis LLP و.Cole Schotz P.C كمستشار قانوني، وتعمل.Evercore Group L.L.C كمصرفي استثماري، وتعمل AlixPartners, LLP كمستشار مالي، بينما تعمل FGS Global كمستشار اتصالات استراتيجية للشركة. تعمل Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP كمستشار قانوني خاص لشركة.LABL, Inc بينما تعمل كل من Debevoise & Plimpton LLP وLatham & Watkins LLP كمستشار قانوني لشركة CD&R، وتعمل Moelis & Company LLC كمستشار مالي لها. تعمل شركة Milbank LLP كمستشار قانوني، وتعمل شركة PJT Partners كمستشار مالي، على التوالي، للمجموعة المخصصة من الدائنين المضمونين.
حول MCC
تعد شركة Multi-Color Corporation (MCC) شركة عالمية رائدة في حلول الملصقات الرئيسية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم عبر مجموعة واسعة من الفئات النهائية الموجهة نحو المستهلك.تلتزم MCC بتقديم أفضل حلول الملصقات في العالم لعملائها لبناء علاماتهم التجارية وإضافة قيمة للمجتمعات التي تعمل فيها.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية فيما يتعلق بالوضع المالي ونتائج عمليات وأعمال MCC والشركات التابعة لها وبعض الخطط والأهداف المتعلقة بها. يمكن التعرف على هذه البيانات الاستشرافية من خلال حقيقة أنها لا تتعلق فقط بالحقائق التاريخية أو الحالية. غالباً ما تستخدم البيانات التطلعية كلمات مثل "نتوقع"، "نستهدف"، "نأمل"، "نمكّن"، "نقدر"، "ننوي"، "نخطط"، "نهدف"، "نعتقد"، "نأمل"، "نسعى"، "نواصل"، "سوف"، "قد"، "ينبغي"، "يمكن"، أو كلمات أخرى ذات معنى مماثل. تستند هذه البيانات إلى افتراضات وتقييمات أجرتها الشركة وتصورها للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية وعوامل أخرى. تنطوي البيانات الاستشرافية، بطبيعتها، على مخاطر وعدم يقين، لأنها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف ستحدث في المستقبل؛ ويمكن للعوامل الموصوفة في سياق هذه البيانات الاستشرافية في هذا المستند أن تؤدي إلى اختلاف النتائج والتطورات الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في مثل هذه البيانات الاستشرافية. على الرغم من الاعتقاد بأن التوقعات الواردة في هذه البيانات الاستشرافية معقولة، فلا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها، وبالتالي يتم تحذيرك من الاعتماد المفرط على هذه البيانات الاستشرافية التي تعبر فقط عن الوضع في تاريخ هذا المستند. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو تصحيح المعلومات الواردة في هذا المستند (سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك)، باستثناء ما قد يتطلبه القانون المعمول به. هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المتضمنة في البيانات الاستشرافية.
من بين العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الموصوفة في البيانات الاستشرافية: التغيرات في القوى العالمية، والسياسية، والاقتصادية، والتجارية، والتنافسية، والسوقية، وسلسلة الإمداد، والقوى التنظيمية؛ وأسعار الصرف والفائدة المستقبلية؛ والتغيرات في معدلات الضرائب وأي عمليات دمج أو تخلص من أعمال مستقبلاً؛ وحالات عدم اليقين والتكاليف المتعلقة باتفاقية RSA وعملية الفصل 11، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الآثار السلبية المحتملة لعملية الفصل 11 على سيولة الشركة ونتائج العمليات، بما في ذلك ما يتعلق بعلاقاتها مع عملائها، وشركاء التوزيع، والموردين، والأطراف الثالثة الأخرى؛ وتآكل القوى العاملة وقدرة الشركة على الاحتفاظ بالإدارة العليا والموظفين الرئيسيين الآخرين بسبب المشتتات وحالات عدم اليقين المتأصلة في عملية الفصل 11؛ وتأثير أي مبادرات لخفض التكاليف؛ وأي إجراءات قانونية أو تنظيمية أخرى؛ وقدرة الشركة على الحصول على رأس مال تشغيلي، بما في ذلك الامتثال للقيود المفروضة بموجب شروط وأحكام أي تمويل للمدين الحائز (DIP)، مثل التمويل المذكور هنا؛ ومخاطر عدم تنفيذ أي خطة إعادة تنظيم ناتجة عن ذلك على الإطلاق. يرجى الاطلاع على خطة إعادة الهيكلة المشتركة والمعدلة والمعدة مسبقًا لشركة Multi-Color Corporation والشركات المدينة التابعة لها وفقًا للفصل 11 من قانون الإفلاس [رقم السجل 754] وبيان الإفصاح المتعلق بخطة إعادة الهيكلة المشتركة والمعدة مسبقًا لشركة Multi-Color Corporation والشركات المدينة التابعة لها وفقًا للفصل 11 من قانون الإفلاس [رقم السجل 18]، للحصول على اعتبارات إضافية وعوامل المخاطرة المرتبطة بعملية الفصل 11 الخاصة بالشركة. لا يوجد شيء في هذا البيان الصحفي يقصد به أن يكون توقعًا أو تقديرًا للأرباح لأي فترة، ولا ينبغي تفسير أي بيان في هذا البيان الصحفي على أنه يعني أن الأداء المالي للشركة للسنوات المالية الحالية أو المستقبلية سيطابق بالضرورة نتائجها التاريخية أو يتجاوزها. علاوة على ذلك، لا يهدف هذا البيان الصحفي ولا يشكل ولا ينبغي تفسيره على أنه، أو اعتباره جزءًا من، أو الاعتماد عليه فيما يتعلق بأي معلومات أو مذكرة عرض، أو اتفاقية شراء أوراق مالية، أو عرض، أو دعوة، أو توصية لضمان تغطية الاكتتاب، أو شراء، أو الاشتراك في، أو الاستحواذ بطريقة أخرى، أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية أخرى أو مصالح أو أي معاملة أخرى.
