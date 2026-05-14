أكملت شركة Multi-Color Corporation بنجاح عملية إعادة هيكلة مالية شاملة

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Multi-Color Corporation (المشار إليها بـ "MCC" أو "الشركة") عن الإتمام الناجح لعملية إعادة الهيكلة المالية للشركة والخروج من عملية الفصل 11 المُعدة مسبقًا.

أدت عملية إعادة الهيكلة المسبقة للشركة إلى خفض صافي الدين بحوالي 3.8 مليار دولار، وخفض مصروفات الفائدة النقدية السنوية بأكثر من 330 مليون دولار، وتمديد آجال استحقاق الديون طويلة الأجل حتى عام 2033. وقد صوت أكثر من 99% من أصحاب المصلحة المصوتين لصالح قبول خطة إعادة تنظيم شركة MCC. وبعد الخروج من هذه الأزمة، تلقت MCC أيضًا استثمارًا كبيرًا بقيمة 889 مليون دولار في الأسهم العادية والممتازة من شركة CD&R ومجموعة من المقرضين المضمونين الحاليين لشركة MCC، وذلك لدعم نمو MCC واستثماراتها على المدى الطويل.

قال Hassan Rmaile، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MCC: "يمثل اليوم علامة فارقة لشركة MCC، وكذلك لعملائنا وزملائنا وشركائنا الذين دعمونا طوال هذه العملية". "فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، واصلنا خدمة عملائنا بجدّ وكسب المزيد منهم، وحسّنّا عملياتنا، والآن - مع ميزانية عمومية أقوى بكثير - لدينا الأساس المالي اللازم لتسريع الاستثمار في القدرات التي تجعلنا الشريك العالمي المفضل لحلول التغليف المبتكرة والمتميزة في مختلف القطاعات. ندخل هذه المرحلة الجديدة ونحن نركز على تحقيق نمو مربح، وتعزيز التميز التشغيلي، والاستثمار في كوادرنا وثقافتنا، بينما نعمل على تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

بانتهاء عملية إعادة الهيكلة المالية، تظل CD&R المالك صاحب الأغلبية في MCC. وينضم إلى CD&R عدد محدد من المقرضين الحاليين لشركة MCC كمساهمي أقلية.

معلومات إضافية

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة هيكلة شركة MCC، بما في ذلك الوصول إلى وثائق المحكمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني . يمكن لأصحاب المصلحة الذين لديهم أسئلة الاتصال بشركة Verita Global، وكيل المطالبات والإخطارات التابع للشركة، على الرقم (866) 967-1788 (الولايات المتحدة/كندا مجاناً) أو +1 (310) 751-2688 (دولي) أو إرسال استفسار إلى /inquiry.

المستشارون

تعمل كل من Kirkland & Ellis LLP و.Cole Schotz P.C كمستشار قانوني، وتعمل.Evercore Group L.L.C كمصرفي استثماري، وتعمل AlixPartners, LLP كمستشار مالي، بينما تعمل FGS Global كمستشار اتصالات استراتيجية للشركة. تعمل Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP كمستشار قانوني خاص لشركة.LABL, Inc بينما تعمل كل من Debevoise & Plimpton LLP وLatham & Watkins LLP كمستشار قانوني لشركة CD&R، وتعمل Moelis & Company LLC كمستشار مالي لها. تعمل شركة Milbank LLP كمستشار قانوني، وتعمل شركة PJT Partners كمستشار مالي، على التوالي، للمجموعة المخصصة من الدائنين المضمونين.

حول MCC

تعد شركة Multi-Color Corporation (MCC) شركة عالمية رائدة في حلول الملصقات الرئيسية، حيث تقدم حلولًا مبتكرة ومستدامة لبعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم عبر مجموعة واسعة من الفئات النهائية الموجهة نحو المستهلك.تلتزم MCC بتقديم أفضل حلول الملصقات في العالم لعملائها لبناء علاماتهم التجارية وإضافة قيمة للمجتمعات التي تعمل فيها.

البيانات التطلعية

