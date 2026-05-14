Boomiوred Hat تتعاونان في توفير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل الجاهزة للإنتاج

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Boomi ، وهي شركة تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، وRed Hat، المزود الرائد عالميًا للحلول مفتوحة المصدر، عن تعاون استراتيجي لتقديم حزمة متكاملة وموحدة لنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق واسع.

بالنسبة للعديد من المؤسسات، فإن بناء ذكاء اصطناعي جاهز للإنتاج اليوم يعني تجميع خيارات عديدة ومنفصلة من موردين مختلفين، تشمل أدوات بناء الوكلاء، وأدوات التنسيق، ومنصات الحوكمة، ومزودي النماذج، والبرمجيات الوسيطة للتكامل، والبنية التحتية الأمنية، مما قد يؤدي إلى تسرب البيانات وتكاليف غير متوقعة. تعمل شركتا Boomi وRed Hat معًا لتبسيط ابتكار الذكاء الاصطناعي للعملاء من خلال الجمع بين Agentstudio من Boomi وقوة Red Hat AI على مستوى المؤسسات. وهذا يسهل على المؤسسات بناء وكلاء يحلون مشاكل الأعمال الحقيقية مع دعم معايير الشركات فيما يتعلق بالسيادة ومرونة البنية التحتية وموثوقية الأداء.

تتعاون شركتا Boomi وRed Hat معًا لتقديم حل متكامل مصمم لتبسيط كيفية قيام المؤسسات بتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال:

تفعيل الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المؤسسة الموثوقة في الوقت الفعلي: يربط Boomi Agentstudio وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة بالبيانات الحية والموثوقة عبر كل تطبيق ونظام ومعالجة تعمل عليها الشركة، متجاوزًا البيانات التجريبية أو نماذج سير العمل. توسيع عمليات الذكاء الاصطناعي الموثوقة عبر سير العمل المعقد: تُنشئ كل من Boomi Agent Control Tower وBoomi's Gateway ضوابط حتمية للمساعدة في إنفاذ السياسة، وهي مصممة لتوفير رؤية واضحة لإجراءات الوكلاء. تقوم طبقة التنسيق في Boomi بتنظيم عمل الوكلاء للحد من التنفيذ غير المصرح به وتسرب التكاليف، بينما تساعد ركيزة المصادر المفتوحة في Red Hat AI وخدمات مراقبة التطبيقات في توفير حوكمة وثقة مستمرة. تشغيل وتحسين أداء وتكلفة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: توفر Red Hat AI نسيجاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي مع بيئة تشغيل تعتمد على Kubernetes للاستدلال عالي الأداء، ووكلاء مُحسَّنين من الناحية الأمنية، وحوكمة متكاملة للذكاء الاصطناعي، وهي قابلة للنشر عبر بيئات السحاب الهجينة، بما في ذلك مراكز البيانات السيادية. علاوة على ذلك، صُمِّم موجِّه النماذج الذكي من Boomi لتحسين التكاليف من خلال تخصيص مطالبات الوكيل للنموذج المناسب في الوقت الفعلي بناءً على تعقيد المهمة وحساسية البيانات.

صرح Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi، قائلًا: "كل قائد مؤسسة أتحدث إليه يطرح السؤال نفسه: كيف يمكنني تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي دون فقدان السيطرة على بياناتي، أو وضعي الأمني، أو ميزانيتي؟ الإجابةُ ليست في ربط عشرات الموردين ببعضهم البعض، بل في امتلاك منصة موحدة. من خلالِ تعاوننا مع Red Hat، نمنحُ المؤسساتِ القدرةَ على تفعيلِ بياناتها، وتنسيقِ الذكاء الاصطناعي في جميعِ قطاعات أعمالها، وتشغيله بأمانٍ معززٍ في بيئاتها الخاصة بتكلفةٍ تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي مجديًا على نطاق واسع".

وصرح Mike Ferris، رئيس استراتيجية الأعمال ورئيس العمليات في Red Hat، قائلًا: "إن العصر القادم للمؤسسات سيحدده أولئك القادرون على نقل الذكاء الاصطناعي من كونه تجربة مركزية ليصبح واقعًا تجاريًا موزعًا". "من خلالِ دمجِ ركيزة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدرِ للمؤسسات من Red Hat مع تنسيقِ Boomi للذكاء الاصطناعي الوكيل، نساعد المنظمات في الحصولِ على السيادة الهيكلية للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي دون المساس ببياناتها، أو تكاليفها، أو استقلاليتها المستقبلية".

من خلال الجمع بين أساس بيانات Boomi النشط وقدرات السحابة الهجينة المفتوحة من Red Hat، يمكن للمؤسسات استبدال الأنظمة والأدوات المجزأة بأساس موحد يساعد على تقليل التعقيد وخفض التكاليف التشغيلية. تم تصميم هذا النهج لدعم سيادة البيانات من خلال الحفاظ على بيانات المؤسسة داخل بيئات خاضعة للرقابة، مما يساعد الشركات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة جاهزة للإنتاج يمكنها التوسع.

حول شركة Boomi

شركة Boomi، المتخصصة في تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، تدعم المؤسسة الآلية من خلال إضفاء الحيوية على البيانات في جميع أنحاء الشركة. تُعدُّ Boomi Enterprise Platform هي مؤسسة البيانات النشطة التي توفر البنية التحتية الوكيلية الأساسية لدفع عملية التحول الوكيلي. من خلال توحيد تصميم الوكلاء وحوكمتهم، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وMCP، والتكامل والأتمتة، وإدارة البيانات في منصة واحدة، تُمكّن Boomi المؤسسات من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي من خلال اتصال آمن وقابل للتطوير. بفضل ثقة أكثر من 30,000 عميل ودعم شبكة تضم أكثر من 800 شريك، تساعد Boomi المؤسسات من جميع الأحجام على تحقيق المرونة والكفاءة والابتكار على نطاق واسع. اكتشف المزيد على boomi.

حول Red Hat

Red Ha هي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا السحابية الهجينة المفتوحة، حيث تقدم أساسًا موثوقًا به ومتسقًا وشاملًا للابتكار في تكنولوجيا المعلومات التحويلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تتيح محفظتها من التقنيات السحابية والمطورين والذكاء الاصطناعي وLinux والأتمتة ومنصات التطبيقات إمكانية تشغيل أي تطبيق، في أي مكان - من مركز البيانات إلى الحافة. باعتبارها المزود الرائد عالميًا لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات، تستثمر Red Hat في الأنظمة البيئية والمجتمعات المفتوحة لحل تحديات تكنولوجيا المعلومات في المستقبل. بالتعاون مع الشركاء والعملاء، تساعد Red Hat في بناء بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم وتوصيلها وأتمتتها وتأمينها وإدارتها، بدعم من خدمات الاستشارات وعروض التدريب والشهادات الحائزة على جوائز.

