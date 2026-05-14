Boomiوred Hat تتعاونان في توفير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل الجاهزة للإنتاج

Boomiوred Hat تتعاونان في توفير حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل الجاهزة للإنتاج
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Boomi ، وهي شركة تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، وRed Hat، المزود الرائد عالميًا للحلول مفتوحة المصدر، عن تعاون استراتيجي لتقديم حزمة متكاملة وموحدة لنشر الذكاء الاصطناعي الوكيل على نطاق واسع.
بالنسبة للعديد من المؤسسات، فإن بناء ذكاء اصطناعي جاهز للإنتاج اليوم يعني تجميع خيارات عديدة ومنفصلة من موردين مختلفين، تشمل أدوات بناء الوكلاء، وأدوات التنسيق، ومنصات الحوكمة، ومزودي النماذج، والبرمجيات الوسيطة للتكامل، والبنية التحتية الأمنية، مما قد يؤدي إلى تسرب البيانات وتكاليف غير متوقعة. تعمل شركتا Boomi وRed Hat معًا لتبسيط ابتكار الذكاء الاصطناعي للعملاء من خلال الجمع بين Agentstudio من Boomi وقوة Red Hat AI على مستوى المؤسسات. وهذا يسهل على المؤسسات بناء وكلاء يحلون مشاكل الأعمال الحقيقية مع دعم معايير الشركات فيما يتعلق بالسيادة ومرونة البنية التحتية وموثوقية الأداء.
تتعاون شركتا Boomi وRed Hat معًا لتقديم حل متكامل مصمم لتبسيط كيفية قيام المؤسسات بتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال:
تفعيل الذكاء الاصطناعي باستخدام بيانات المؤسسة الموثوقة في الوقت الفعلي: يربط Boomi Agentstudio وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة بالبيانات الحية والموثوقة عبر كل تطبيق ونظام ومعالجة تعمل عليها الشركة، متجاوزًا البيانات التجريبية أو نماذج سير العمل.
توسيع عمليات الذكاء الاصطناعي الموثوقة عبر سير العمل المعقد: تُنشئ كل من Boomi Agent Control Tower وBoomi's Gateway ضوابط حتمية للمساعدة في إنفاذ السياسة، وهي مصممة لتوفير رؤية واضحة لإجراءات الوكلاء. تقوم طبقة التنسيق في Boomi بتنظيم عمل الوكلاء للحد من التنفيذ غير المصرح به وتسرب التكاليف، بينما تساعد ركيزة المصادر المفتوحة في Red Hat AI وخدمات مراقبة التطبيقات في توفير حوكمة وثقة مستمرة.
تشغيل وتحسين أداء وتكلفة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: توفر Red Hat AI نسيجاً متكاملاً للذكاء الاصطناعي مع بيئة تشغيل تعتمد على Kubernetes للاستدلال عالي الأداء، ووكلاء مُحسَّنين من الناحية الأمنية، وحوكمة متكاملة للذكاء الاصطناعي، وهي قابلة للنشر عبر بيئات السحاب الهجينة، بما في ذلك مراكز البيانات السيادية. علاوة على ذلك، صُمِّم موجِّه النماذج الذكي من Boomi لتحسين التكاليف من خلال تخصيص مطالبات الوكيل للنموذج المناسب في الوقت الفعلي بناءً على تعقيد المهمة وحساسية البيانات.
صرح Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi، قائلًا: "كل قائد مؤسسة أتحدث إليه يطرح السؤال نفسه: كيف يمكنني تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي دون فقدان السيطرة على بياناتي، أو وضعي الأمني، أو ميزانيتي؟ الإجابةُ ليست في ربط عشرات الموردين ببعضهم البعض، بل في امتلاك منصة موحدة. من خلالِ تعاوننا مع Red Hat، نمنحُ المؤسساتِ القدرةَ على تفعيلِ بياناتها، وتنسيقِ الذكاء الاصطناعي في جميعِ قطاعات أعمالها، وتشغيله بأمانٍ معززٍ في بيئاتها الخاصة بتكلفةٍ تجعل استخدام الذكاء الاصطناعي مجديًا على نطاق واسع".
وصرح Mike Ferris، رئيس استراتيجية الأعمال ورئيس العمليات في Red Hat، قائلًا: "إن العصر القادم للمؤسسات سيحدده أولئك القادرون على نقل الذكاء الاصطناعي من كونه تجربة مركزية ليصبح واقعًا تجاريًا موزعًا". "من خلالِ دمجِ ركيزة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدرِ للمؤسسات من Red Hat مع تنسيقِ Boomi للذكاء الاصطناعي الوكيل، نساعد المنظمات في الحصولِ على السيادة الهيكلية للريادة في مجال الذكاء الاصطناعي دون المساس ببياناتها، أو تكاليفها، أو استقلاليتها المستقبلية".
من خلال الجمع بين أساس بيانات Boomi النشط وقدرات السحابة الهجينة المفتوحة من Red Hat، يمكن للمؤسسات استبدال الأنظمة والأدوات المجزأة بأساس موحد يساعد على تقليل التعقيد وخفض التكاليف التشغيلية. تم تصميم هذا النهج لدعم سيادة البيانات من خلال الحفاظ على بيانات المؤسسة داخل بيئات خاضعة للرقابة، مما يساعد الشركات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة جاهزة للإنتاج يمكنها التوسع.
Boomi World
انضموا إلى المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر Boomi World مباشرةً من شيكاغو
##BoomiWorld 2026 اليوم الأو - الأربعاء 13 مايو، الساعة 9 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا
#BoomiWorld 2026 بث مباشر اليوم الثان - الخميس 14 مايو، الساعة 9 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا
حول شركة Boomi
شركة Boomi، المتخصصة في تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، تدعم المؤسسة الآلية من خلال إضفاء الحيوية على البيانات في جميع أنحاء الشركة. تُعدُّ Boomi Enterprise Platform هي مؤسسة البيانات النشطة التي توفر البنية التحتية الوكيلية الأساسية لدفع عملية التحول الوكيلي. من خلال توحيد تصميم الوكلاء وحوكمتهم، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وMCP، والتكامل والأتمتة، وإدارة البيانات في منصة واحدة، تُمكّن Boomi المؤسسات من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي من خلال اتصال آمن وقابل للتطوير. بفضل ثقة أكثر من 30,000 عميل ودعم شبكة تضم أكثر من 800 شريك، تساعد Boomi المؤسسات من جميع الأحجام على تحقيق المرونة والكفاءة والابتكار على نطاق واسع. اكتشف المزيد على boomi.
حول Red Hat
Red Ha هي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا السحابية الهجينة المفتوحة، حيث تقدم أساسًا موثوقًا به ومتسقًا وشاملًا للابتكار في تكنولوجيا المعلومات التحويلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تتيح محفظتها من التقنيات السحابية والمطورين والذكاء الاصطناعي وLinux والأتمتة ومنصات التطبيقات إمكانية تشغيل أي تطبيق، في أي مكان - من مركز البيانات إلى الحافة. باعتبارها المزود الرائد عالميًا لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر للمؤسسات، تستثمر Red Hat في الأنظمة البيئية والمجتمعات المفتوحة لحل تحديات تكنولوجيا المعلومات في المستقبل. بالتعاون مع الشركاء والعملاء، تساعد Red Hat في بناء بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم وتوصيلها وأتمتتها وتأمينها وإدارتها، بدعم من خدمات الاستشارات وعروض التدريب والشهادات الحائزة على جوائز.
البيانات التطلعية
باستثناء المعلومات التاريخية والمناقشات الواردة هنا، فإن البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي قد تشكل بيانات تطلعية ضمن معنى قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. تستند البيانات التطلعية إلى الافتراضات الحالية للشركة فيما يتعلق بالأعمال والأداء المالي في المستقبل. تتضمن هذه البيانات عددًا من المخاطر وعدم اليقين والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير. أي بيان تطلعي في هذا البيان الصحفي يسري فقط اعتبارًا من التاريخ الذي يتم فيه إصداره. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية.
