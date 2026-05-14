Boomi تعلن عن نيتها الاستحواذ على Lunar.Dev لتوفير اتصال وكلاء محكوم عبر المؤسسة

Boomi تعلن عن نيتها الاستحواذ على Lunar.Dev لتوفير اتصال وكلاء محكوم عبر المؤسسة
مع انتقال المؤسسات من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، أصبح التحكم في كيفية تفاعل الوكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية. تلبي Lunar هذه الحاجة من خلال بوابة ذكاء اصطناعي توفر تحكمًا دقيقًا ومدفوعًا بالسياسات في تفاعلات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الرؤية والأمان والأداء المطلوب لبيئات المؤسسات. تُمكّن هذه القدرات المؤسسات من الانتقال من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج بثقة، مما يضمن عمل الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق وآمن وضمن حواجز حماية محددة.
صرح Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi، قائلاً: "نلمس في Boomi تحولاً واضحًا من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النشر في العالم الحقيقي". "إن نيتنا للاستحواذ على Lunar تتركزُ حول أولويةٍ واحدةٍ: منح العملاء السيطرة على كل تفاعل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتطبيقات. هذا ضروري لبناء الثقة وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة".
تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي ومراقبته
مع Lunar، ستقدم Boomi طبقة تحكم مركزية ولا مركزية لإدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة. وهذا يُمكّن المنظمات من:
-
فرض سياسة وحوكمة دقيقة عبر كل تفاعل للذكاء الاصطناعي
تأمين وصول الذكاء الاصطناعي إلى بيانات وأنظمة المؤسسة والتحكم فيه بدقة
تحقيق قابلية الملاحظة الكاملة في نشاط الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المطالبات والاستجابات والإجراءات النهائية
تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع التوجيه والتنفيذ عالي الأداء
النشر بمرونة، بما في ذلك التحكم الكامل في المستأجرين عبر أماكن العمل والسحابة الخاصة والبيئات السيادية
توسيع Boomi Connect مع اتصال الوكيل المحكوم
من المتوقع أن تصبح Lunar مكونًا رئيسيًا في Boomi Connect ، مما يوسع قدرة Boomi على تمكين الاتصال الآمن والمحكوم بين أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل Claude وCopilot وGemini) وتطبيقات المؤسسات من خلال أكثر من 1000 أداة مدارة ومدعومة بـ MCP.مع Lunar، ستضيف Boomi بوابة MCP توفر بالإضافة إلى ذلك:
-
إدارة التكاليف وقابلية الملاحظة
اتصال الذكاء الاصطناعي القابل للتطوير عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابية
جنبًا إلى جنب مع سجل Boomi MCP، يمكن للمؤسسات اكتشاف خدمات الذكاء الاصطناعي وحكمها وإدارتها من خلال كتالوج مركزي عبر Boomi وبيئات الجهات الخارجية.
تؤسس هذه القدرات Boomi Connect كأساس موحد لاتصال الوكيل المحكوم ، مما يُمكّن المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر المؤسسة.
دعم المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي للوكلاء
تعكس هذه الخطوة رؤية Boomi للمؤسسة الوكيلة: تجاوز الأدوات المجزأة نحو منصة موحدة للاتصال والأتمتة والحوكمة.
وأضاف Lucas: "يتعلق الأمر بمساعدة العملاء على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قدرة تشغيلية موثوقة". "مع وجود الحوكمة في كل طبقة، يمكن للمؤسسات التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ على السيطرة".
Boomi World
انضموا إلى المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر Boomi World مباشرةً من شيكاغو عبر LinkedIn للاستماع إلى آخر المستجدات من المديرين التنفيذيين والعملاء والشركاء في Boomi:
-
##BoomiWorld 2026 اليوم الأو - الأربعاء 13 مايو، الساعة 9 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا
#BoomiWorld 2026 البث المباشر اليوم الثان - الخميس 14 مايو، الساعة 9 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا
تعرف على المزيد حول Boomi World
-
اعرف المزيد عن Boomi World
اطلع على جميع إعلانات Boomi لهذا الأسبوع على غرفة أخبار Boomi
تابع وسم الحدث الرسمي #BoomiWorld لتغطية الأحداث على LinkedIn وX وInstagram
حول شركة Boomi
شركة Boomi، المتخصصة في تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، تدعم المؤسسة الآلية من خلال إضفاء الحيوية على البيانات في جميع أنحاء الشركة. تُعدُّ Boomi Enterprise Platform هي مؤسسة البيانات النشطة التي توفر البنية التحتية الوكيلية الأساسية لدفع عملية التحول الوكيلي. من خلال توحيد تصميم الوكلاء وحوكمتهم، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وMCP، والتكامل والأتمتة، وإدارة البيانات في منصة واحدة، تُمكّن Boomi المؤسسات من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي من خلال اتصال آمن وقابل للتطوير. بفضل ثقة أكثر من 30,000 عميل ودعم شبكة تضم أكثر من 800 شريك، تساعد Boomi المؤسسات من جميع الأحجام على تحقيق المرونة والكفاءة والابتكار على نطاق واسع. اكتشف المزيد على boomi.
حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 لصالح Boomi, LP. إن Boomi والشعار "B" وBoomiverse هي علامات تجارية مملوكة لشركة Boomi أو LP أو الشركات التابعة لها أو الشركات المرتبطة بها. جميع الحقوق محفوظة. قد تكون الأسماء أو العلامات الأخرى علامات تجارية مملوكة لأصحابها.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
صور / وسائط متعددة متوفرة على:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment