Boomi تعلن عن نيتها الاستحواذ على Lunar.Dev لتوفير اتصال وكلاء محكوم عبر المؤسسة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Boom ، وهي شركة تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، اليوم أنها وقعت خطاب نوايا للاستحواذ على Lunar، وهي شركة مبتكرة في مجال بوابات الذكاء الاصطناعي وبروتوكول سياق النموذج (MCP). يُتوقع أن يُثري الاستحواذ المقترح منصة Boomi Enterprise وBoomi Connect متقدمة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقه عبر أنظمة المؤسسات.

مع انتقال المؤسسات من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج، أصبح التحكم في كيفية تفاعل الوكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية. تلبي Lunar هذه الحاجة من خلال بوابة ذكاء اصطناعي توفر تحكمًا دقيقًا ومدفوعًا بالسياسات في تفاعلات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الرؤية والأمان والأداء المطلوب لبيئات المؤسسات. تُمكّن هذه القدرات المؤسسات من الانتقال من المرحلة التجريبية إلى مرحلة الإنتاج بثقة، مما يضمن عمل الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق وآمن وضمن حواجز حماية محددة.

صرح Steve Lucas، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Boomi، قائلاً: "نلمس في Boomi تحولاً واضحًا من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النشر في العالم الحقيقي". "إن نيتنا للاستحواذ على Lunar تتركزُ حول أولويةٍ واحدةٍ: منح العملاء السيطرة على كل تفاعل بين الذكاء الاصطناعي والبيانات والتطبيقات. هذا ضروري لبناء الثقة وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة".

تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي ومراقبته

مع Lunar، ستقدم Boomi طبقة تحكم مركزية ولا مركزية لإدارة تفاعلات الذكاء الاصطناعي عبر المؤسسة. وهذا يُمكّن المنظمات من:

فرض سياسة وحوكمة دقيقة عبر كل تفاعل للذكاء الاصطناعي تأمين وصول الذكاء الاصطناعي إلى بيانات وأنظمة المؤسسة والتحكم فيه بدقة تحقيق قابلية الملاحظة الكاملة في نشاط الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المطالبات والاستجابات والإجراءات النهائية تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع التوجيه والتنفيذ عالي الأداء النشر بمرونة، بما في ذلك التحكم الكامل في المستأجرين عبر أماكن العمل والسحابة الخاصة والبيئات السيادية

توسيع Boomi Connect مع اتصال الوكيل المحكوم

من المتوقع أن تصبح Lunar مكونًا رئيسيًا في Boomi Connect ، مما يوسع قدرة Boomi على تمكين الاتصال الآمن والمحكوم بين أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل Claude وCopilot وGemini) وتطبيقات المؤسسات من خلال أكثر من 1000 أداة مدارة ومدعومة بـ MCP.مع Lunar، ستضيف Boomi بوابة MCP توفر بالإضافة إلى ذلك:

إدارة التكاليف وقابلية الملاحظة اتصال الذكاء الاصطناعي القابل للتطوير عبر البيئات الهجينة والمتعددة السحابية

جنبًا إلى جنب مع سجل Boomi MCP، يمكن للمؤسسات اكتشاف خدمات الذكاء الاصطناعي وحكمها وإدارتها من خلال كتالوج مركزي عبر Boomi وبيئات الجهات الخارجية.

تؤسس هذه القدرات Boomi Connect كأساس موحد لاتصال الوكيل المحكوم ، مما يُمكّن المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل آمن عبر المؤسسة.

دعم المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي للوكلاء

تعكس هذه الخطوة رؤية Boomi للمؤسسة الوكيلة: تجاوز الأدوات المجزأة نحو منصة موحدة للاتصال والأتمتة والحوكمة.

وأضاف Lucas: "يتعلق الأمر بمساعدة العملاء على تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قدرة تشغيلية موثوقة". "مع وجود الحوكمة في كل طبقة، يمكن للمؤسسات التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ على السيطرة".

انضموا إلى المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر Boomi World مباشرةً من شيكاغو عبر LinkedIn للاستماع إلى آخر المستجدات من المديرين التنفيذيين والعملاء والشركاء في Boomi:

حول شركة Boomi

شركة Boomi، المتخصصة في تفعيل البيانات للذكاء الاصطناعي، تدعم المؤسسة الآلية من خلال إضفاء الحيوية على البيانات في جميع أنحاء الشركة. تُعدُّ Boomi Enterprise Platform هي مؤسسة البيانات النشطة التي توفر البنية التحتية الوكيلية الأساسية لدفع عملية التحول الوكيلي. من خلال توحيد تصميم الوكلاء وحوكمتهم، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات وMCP، والتكامل والأتمتة، وإدارة البيانات في منصة واحدة، تُمكّن Boomi المؤسسات من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي من خلال اتصال آمن وقابل للتطوير. بفضل ثقة أكثر من 30,000 عميل ودعم شبكة تضم أكثر من 800 شريك، تساعد Boomi المؤسسات من جميع الأحجام على تحقيق المرونة والكفاءة والابتكار على نطاق واسع. اكتشف المزيد على boomi.

