Uptime تعلن عن تقريرها السنوي لتحليل الانقطاعات لعام 2026

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Uptime Institute اليوم عن إصدار النسخة الثامنة من تقريره السنوي لاتجاهات الانقطاعات، وهو سلسلة تقارير مستمرة صادرة عن Uptime Institute Intelligence تهدف بتحليل مرونة خدمات تكنولوجيا المعلومات واستمرارية عملها. لا تزال الوقاية من الانقطاعات تمثل أولوية محورية لمشغّلي مراكز البيانات، في ظل النمو المتسارع في الطلب، وتزايد أعباء العمل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديات قيود الطاقة التي تعيد تشكيل مستويات وأنماط المخاطر. ومع التطور المستمر في التصميمات والعمليات التشغيلية، لا يزال يتعين على المشغّلين التعامل مع مستويات أعلى من تعقيد الأنظمة، وعدم استقرار شبكات الطاقة، وتزايد الترابط بين الأنظمة، إلى جانب التهديدات الخارجية المتغيرة. يستعرض تقرير تحليل الانقطاعات السنويالثامن لعام 2026 أحدث البيانات المتعلقة بأسباب انقطاعات مراكز البيانات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وتكرار حدوثها، والآثار المترتبة عليها.

وللعام الخامس على التوالي، تشير أبحاث Uptime Intelligence إلى استمرار تراجع معدلات الانقطاعات على مستوى كل موقع على حدة. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التحسُّن مقارنة بالسنوات السابقة، كما أفاد نحو واحد من كل عشرة مشاركين بأن آخر انقطاع تعرضوا له كانت له تأثيرات خطيرة أو شديدة.

وفي الانقطاعات التي تم الإبلاغ عنها علنًا، أصبحت أعطال البنية التحتية الخارجية أكثر بروزًا وتأثيرًا. كما أن الانقطاعات المرتبطة بمشكلات الألياف الضوئية والاتصال تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وأصبحت أكثر عرضة للتسبب في اضطرابات طويلة الأمد.

"بشكل عام، تراجعت معدلات الانقطاعات، وأصبحت البنية التحتية الرقمية تتمتع بدرجة ملحوظة من المرونة والقدرة على التحمّل. غير أن تحقيق مزيد من التحسينات في مستويات المرونة بات أكثر صعوبة"، حسبما صرَّح Andy Lawrence، العضو المؤسس والمدير التنفيذي في Uptime Intelligence. "نعتقد أنه مع مرور الوقت، لن تعود الأعطال ناجمة عن نقطة فشل واحدة محددة، بل ستتزايد ارتباطًا بتفاعلات معقدة بين الأنظمة المختلفة، بما في ذلك البرمجيات والشبكات والاعتماديات الخارجية. ورغم أن البنية التحتية الكهربائية والميكانيكية داخل المواقع لا تزال تمثل عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه ويجب أن تتسم بأعلى درجات المرونة والاعتمادية، فإن البنية التحتية الرقمية أصبحت أكثر توزيعًا وتشابكًا من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، لم تعد الانقطاعات تنشأ داخل مراكز البيانات فقط، بل باتت في كثير من الحالات مصدرها عوامل خارجية، بما في ذلك محدودية توفر الطاقة، أو اضطرابات الاتصال بالشبكات، أو الاعتماد المتزايد على خدمات السحابة الخارجية، والتي باتت تلعب دورًا أكبر في تشكيل أنماط الأعطال وتعقيدها".

يُعدّ التحليل السنوي للانقطاعات الصادر عن Uptime فريدًا في هذا المجال، إذ يعتمد على بيانات متنوعة المصادر (مثل التقارير المتاحة للعامة مثل المعلومات المنشورة في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي)، إضافةً إلى الاستطلاعات التي تجريها Uptime (مثل الاستطلاع السنوي العالمي لمراكز البيانات من Uptime Institute، واستطلاع مرونة مراكز البيانات من Uptime Institute لعام 2026). ويُستكمل هذا الكم من المعلومات ببيانات إضافية مقدّمة من أعضاء وشركاء Uptime Institute، إلى جانب قاعدة بياناته الخاصة التي تضم الانقطاعات المُبلّغ عنها علنًا.

وتشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

للعام الخامس على التوالي، تستمر معدلات الانقطاعات على مستوى كل موقع على حدة في التراجع. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التحسُّن مقارنة بالسنوات السابقة. أصبحت أعطال البنية التحتية الخارجية أكثر بروزًا في الانقطاعات المُبلّغ عنها علنًا، وهو ما قد يشير إلى اتجاه طويل الأمد تنبأت به توقعات Uptime. تشهد الانقطاعات المرتبطة بمشكلات الألياف الضوئية والاتصال ارتفاعًا ملحوظًا، وأصبحت أكثر عرضة للتسبب في اضطرابات طويلة الأمد. لا تزال تكاليف الانقطاعات في ارتفاع تدريجي مستمر. في الاستطلاع السنوي لعام 2025 الصادر عن Uptime، أفاد 57% من المشاركين بأن أحدث انقطاع كبير تعرضوا له كلّف أكثر من 100,000 دولار. وللعام الثاني على التوالي، أفاد واحد من كل خمسة مشاركين بأن تكلفة الانقطاع تجاوزت مليون دولار. أفاد نحو واحد من كل عشرة مشاركين بأن آخر انقطاع تعرضوا له كان له تأثيرات خطيرة أو شديدة. ولا تزال مشكلات الطاقة تمثل السبب الرئيسي للانقطاعات ذات الأثر الكبير، إلا أن طبيعة المخاطر آخذة في التغير المستمر. لا تزال الأعطال المرتبطة بأنظمة إمداد الطاقة غير المنقطعة (UPS)، ومفاتيح التحويل، والمولدات هي الأكثر شيوعًا وهيمنةً على المشهد؛ إلا أن تزايد القيود على شبكات الكهرباء، وارتفاع كثافة أحمال العمل، باتا يفرضان ضغوطًا جديدة. تتجه استراتيجيات الاستثمار لدى المشغّلين نحو تعزيز الأتمتة وأنظمة التحكم، بهدف إدارة التعقيد المتزايد بكفاءة أعلى، في حين لا تزال تقييمات المرونة تركز بدرجة أكبر على الأنظمة الداخلية، مقارنةً بالمخاطر الخارجية والمخاطر النظامية الأوسع نطاقًا. ومع ذلك، فإن زيادة الاعتماد على الأتمتة قد يؤدي إلى ظهور فئات جديدة ومختلفة من المشكلات.

في عام 2026، لا يزال عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة يمثل العامل الأبرز في الانقطاعات المرتبطة بالأخطاء البشرية. كما تُعد مشكلات مثل عدم اتساق الإجراءات أو غموضها من العوامل الشائعة، إلى جانب أخطاء التركيب والتشغيل أثناء الخدمة.

على مدار التسع سنوات التي قامت فيها Uptime بتتبُّع الانقطاعات المعلَن عنها علنًا، كانت مزودات خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات التابعة لجهات خارجية - بما في ذلك عمالقة السحابة والإنترنت، شركات الاتصالات، وشركات الاستضافة المشتركة - مسؤولة عن حوالي ثلثي هذه الانقطاعات المبلّغ عنها. ويعكس ذلك تحولاً هيكليًا في الصناعة، لا يزال يتطلب قدرًا أكبر من التكيّف على المستويين التعاقدي والمالي.

معرفة المزيد: لمزيد من المعلومات حول أحدث أبحاث Uptime حول أعطال البنية التحتية الرقمية، يمكنك التسجيل لحضور ندوة تحليل الانقطاعات السنوية لعام 2026 القادمة يوم الأربعاء 13 مايو الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (12:00 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي، 5:00 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي) هنا مع إتاحة المشاهدة لاحقًا عند الطلب. يتوفَّر ملخصًا تنفيذيًا مكوَّنًا من 9 صفحات، وهو مقتطف من تقرير أكثر تفصيلاً مكوَّن من 29 صفحة، للتنزيل هنا.

للاطّلاع على تقرير تحليل الانقطاعات السنوية لعام 2026 بالإضافة إلى محتوى Uptime Intelligence على أساس تجريبي للتقييم، يُرجى زيارة الرابط التالي: . يتوفَّر التقرير الكامل لأعضاء شبكة Uptime ومشتركي Uptime Intelligence. (الصحافة: البريد الإلكتروني ... )

نبذة عن Uptime Institute

Uptime Institute هو هيئة البنية التحتية الرقمية العالمية. مع أكثر من 4000 جائزة تم منحها في أكثر من 122 دولة حول العالم، وأكثر من 1100 مشروع نشط حاليًا في أكثر من 80 دولة، قامت Uptime بمساعدة عشرات الآلاف من الشركات على تحسين الأصول الحيوية لتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على إدارة التكاليف والموارد وتحقيق الكفاءة التشغيلية. وضعت الشركة على مدى أكثر من 30 عامًا معايير رائدة في الصناعة لأداء مراكز البيانات، ومرونتها، واستدامتها، وكفاءتها، مما يوفر للعملاء ضمانًا بأن بنيتهم التحتية الرقمية قادرة على العمل عبر مجموعة واسعة من الظروف التشغيلية وبمستوى يتوافق مع احتياجات أعمالهم الفردية. يُعدُّ معيار Uptime Tier هو المعيار العالمي الأكثر ثقة واعتمادًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات لتصميم مراكز البيانات وبنائها وتشغيلها. تتضمَّن العروض المعيار والشهادات الخاصة بـ Uptime Tier، إضافةً إلى مراجعات وتقييمات إدارة العمليات، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية SCIRA-FSI للقطاع المالي، وتقييم الاستدامة، ومجموعة واسعة من العروض الأخرى المتعلقة بإدارة المخاطر، والأداء، والتوفُّر، والمجالات ذات الصلة. تم إتمام برامج التدريب الخاصة بـ Uptime Education بنجاح من قِبل أكثر من 100,000 متخصص في مراكز البيانات، مثل برنامج ATD (المصمم المعتمد للطبقات) وAOS (أخصائي العمليات المعتمد)، اللذين يحظيان بتقدير كبير في الصناعة. تم توسيع منهج Uptime Education باستحواذها على شركة.CNet Training Ltd في عام 2023.

يقع المقر الرئيسي لـ Uptime Institute في نيويورك، الولايات المتحدة، ولها مكاتب في لندن، ساو باولو، دبي، الرياض، سنغافورة، بالإضافة إلى وجود محترفين دائمين في Uptime في أكثر من أربع وثلاثين دولة حول العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة uptimeinstitute.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.