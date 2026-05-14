الاحتلال يفرض إجراءات عسكرية مشددة على الأقصى ويعتدي على المصلين

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة /PNN/ فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إجراءات مشددة على المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر، وسط اقتحام عضو في الكنيست، وحاخام متطرف، المسجد.

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال فرض إجراءات مشددة بحق المصلين في المسجد الأقصى، بهدف إخلائه أمام اقتحامات المستعمرين خلال ما يسمى "الاحتفال التعويضي" بالذكرى العبرية لاحتلال القدس.

وقالت إن العضو في كنيست الاحتلال المتطرف أرييل كيلنر، اقتحم الأقصى، فيما عقد الحاخام المتطرف يهودا غليك، حلقة دراسية لعشرات المستعمرين في الساحة الشرقية من المسجد.

وأضافت، أن قوات الاحتلال منعت دخول الرجال دون سن 60 عاماً والنساء دون 50 عاماً إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الفجر، كما اعتدت على عدد من الرجال والنساء بالدفع والضرب عند أبواب المسجد.

كما أجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في ساحات المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين.

وبحسب المعطيات، لم يتجاوز عدد المسلمين الموجودين داخل الأقصى، بمن فيهم موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية الذين يتقدم بعضهم لامتحانات نهائية، نحو 150 شخصاً، في حين تجاوز عدد المقتحمين خلال الساعة الأولى أكثر من 200 مقتحم.