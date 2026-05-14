ارتفاع هائل بالأسرى الفلسطينيين القاصرين بالعزل الانفرادي بعد 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- ارتفع عدد الأسيرات والأسرى الفلسطينيين وخاصة القاصرين بينهم الذين تم زجهم في زنازين العزل الانفراد في السجون الإسرائيلية بشكل هائل منذ العام 2023، وفقا لمعطيات نشرتها المنظمة الحقوقية أطباء لحقوق الإنسان وحصلت عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية بموجب طلب حرية المعلومات.

وتبين من المعطيات أن عدد الأسرى القاصرين الذين نُقلوا إلى زنازين العزل الانفرادي ارتفع من قاصر واحد في العام 2022 إلى 50 في العام 2023 وإلى 290 قاصرا في العام 2024.

وتضاعف عدد الأسرى الفلسطينيين البالغين الذين احتجزوا في زنازين العزل الانفرادي ثلاث مرات تقريبا في العام 2024 قياسا بالعام 2023 وبلغ عددهم 4493، بينما ارتفع عدد الأسيرات في العزل الانفرادي من أسيرتين في العام 2022 إلى 25 أسيرة في العام 2024.

وتقسم مصلحة السجون الإسرائيلية العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين إلى نوعين، "عزل عقابي" لمدة 14 يوما من الناحية الرسمية، و"عزل رادع" الذي يمكن أن يستمر لستة أشهر ومن ثم تجديده. ومعظم الحالات المذكورة هي "عزل عقابي"، لكنه جماعي، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

وتؤكد منظمات حقوق الإنسان والخبراء على أن العزل الانفرادي هو عقوبة متطرفة ومواز للتعذيب، وتدل أبحاث كثيرة على أن العزل الانفرادي من شأنه أن يتسبب بوضع نفسي شديد وبضمن ذلك زيادة مخاطر أفكار الانتحارية، واضطراب الهوية، ومشاكل الذاكرة، والهلوسة، والقلق الشديد، إضافة إلى أمراض جسدية ناجمة عن الاحتجاز في زنزانة صغيرة ومغلقة ويتواجد مرحاض داخلها.

ويضاف العزل الانفرادي إلى تشديد متطرف لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر العام 2023. وأفاد أسرى محررون ومحاموهم بنقص الطعام وعنف شديد من جانب السجانين، ومنعهم من حيازة كتب وأشياء خاصة بهم في الزنازين، وبانتشار أمراض جلدية وبأمور أخرى.

وأكدت عناغ بن درور، من دائرة الأسرى في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، أنه "بدلا من وسيلة استثنائية، تحول العزل الانفرادي إلى أداة روتينية، ضد القاصرين والنساء أيضا. ويثير الارتفاع الهائل في استخدام العزل الانفرادي تخوفات كبيرة حيال عواقبه على حقوق الإنسان وعلى الوضع النفسي والجسدي للأسرى".

وادعت مصلحة السجون أنها "تعمل بموجب سياسة حوكمة السجن، بحيث أن أي خرق للنظام والطاعة يقابل بعقاب شديد ودون مساومة"، وزعمت أن "هذا يتم بموجب القانون