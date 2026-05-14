اليوم.. توزيع الأسهم المجانية لـالنزهة الدولي

اليوم.. توزيع الأسهم المجانية لـالنزهة الدولي
وتقدر الزيادة بقيمة 58 مليون جنيه، عبر إصدار عدد 58 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، (بواقع 0.239 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة)، تمويلا من حصة المساهمين في التوزيعات والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2025.موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ((قرة إنرجى)) تستهدف محفظة تعاقدات بـ12.6 مليار جنيه العام الجارى الأسهم الصغيرة تخطف السيولة وسط تصحيح محدود للسوق
وينتهي الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.239 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى)، لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول 13 مايو.
ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم 14 مايو.
وارتفعت أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 19.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 47 مليون جنيه، مقارنة بربح 39.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 135.5 مليون جنيه، مقابل 124 مليون جنيه في الربع المقارن من 2025
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، على توزيع أسهم مجانية وزيادة رأس المال.
وقررت العمومية توزيع 58 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية.
ومن جانبها، قررت الجمعية غير العادية، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 242 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بقيمة زيادة 58 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.23967 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
وبتمويل من رصيد الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
وأقرت العمومية تعديل المواد (6 و7) من النظام الأساسي للشركة ليعكس الهيكل الجديد لرأس المال.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مستشفى النزهة الدولي؛ للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر.
ويأتي تقرير الإفصاح استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 8 فبراير، ويتضمن:“زيادة رأس المال المصدر من 242 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قدرها 58 مليون جنيه، عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من أرباح الشركة المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025”.
ورهنت الشركة تنفيذ الزيادة بموافقة الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية لعام 2025.
ارتفعت أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 48% خلال العام الماضي، لتصل 174.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 117.6 مليون جنيه خلال العام السابق له 2024.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 525.48 مليون جنيه، مقابل 432.41 مليون جنيه خلال 2024.
وارتفعت أرباح مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 47% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 126.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 85.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات مستشفى النزهة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 395.9 مليون جنيه، مقابل 321.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المقارن.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، على القوائم المالية السنوية وحساب توزيعات الأرباح النقدية والمجانية.
وأقرت العمومية توزيع 44 مليون جنيه على المساهمين، تنقسم كالتالي:
– 22 مليون جنيه توزيع نقدًا في صورة كوبون نقدي قدره 10 قروش للسهم.
– 22 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية لزيادة رأس المال.
ووافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم.
وتوزع الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.1 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، تمويلًا من رصيد الأرباح المرحلة وفقًا لقوائم العام الماضي.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح مستشفى النزهة الدولي، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه، تمويلًا من الأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في ديسمبر الماضي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment