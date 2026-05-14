اليوم.. توزيع الأسهم المجانية لـالنزهة الدولي

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مستشفى النزهة الدولي، من 242 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة 58 مليون جنيه، عبر إصدار عدد 58 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، (بواقع 0.239 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة)، تمويلا من حصة المساهمين في التوزيعات والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2025.

موضوعاترئيس الوزراء يتابع موقف طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة ((قرة إنرجى)) تستهدف محفظة تعاقدات بـ12.6 مليار جنيه العام الجارى الأسهم الصغيرة تخطف السيولة وسط تصحيح محدود للسوق

وينتهي الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.239 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى)، لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول 13 مايو.

ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم 14 مايو.

وارتفعت أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 19.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 47 مليون جنيه، مقارنة بربح 39.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 135.5 مليون جنيه، مقابل 124 مليون جنيه في الربع المقارن من 2025

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، على توزيع أسهم مجانية وزيادة رأس المال.

وقررت العمومية توزيع 58 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية.

ومن جانبها، قررت الجمعية غير العادية، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 242 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بقيمة زيادة 58 مليون جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية على المساهمين بواقع 0.23967 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وبتمويل من رصيد الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ديسمبر 2025.

وأقرت العمومية تعديل المواد (6 و7) من النظام الأساسي للشركة ليعكس الهيكل الجديد لرأس المال.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مستشفى النزهة الدولي؛ للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر.

ويأتي تقرير الإفصاح استنادًا إلى قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في 8 فبراير، ويتضمن:“زيادة رأس المال المصدر من 242 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قدرها 58 مليون جنيه، عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من أرباح الشركة المرحلة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025”.

ورهنت الشركة تنفيذ الزيادة بموافقة الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية لعام 2025.

ارتفعت أرباح شركة مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 48% خلال العام الماضي، لتصل 174.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 117.6 مليون جنيه خلال العام السابق له 2024.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 525.48 مليون جنيه، مقابل 432.41 مليون جنيه خلال 2024.

وارتفعت أرباح مستشفى النزهة الدولي، بنسبة 47% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 126.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 85.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت إيرادات مستشفى النزهة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 395.9 مليون جنيه، مقابل 321.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المقارن.

وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مستشفى النزهة الدولي، على القوائم المالية السنوية وحساب توزيعات الأرباح النقدية والمجانية.

وأقرت العمومية توزيع 44 مليون جنيه على المساهمين، تنقسم كالتالي:

– 22 مليون جنيه توزيع نقدًا في صورة كوبون نقدي قدره 10 قروش للسهم.

– 22 مليون جنيه في صورة أسهم مجانية لزيادة رأس المال.

ووافقت العمومية غير العادية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وتوزع الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 0.1 سهم لكل سهم أصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، تمويلًا من رصيد الأرباح المرحلة وفقًا لقوائم العام الماضي.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح مستشفى النزهة الدولي، بشأن زيادة رأس المال.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه إلى 242 مليون جنيه بزيادة قدرها 22 مليون جنيه، تمويلًا من الأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في ديسمبر الماضي.