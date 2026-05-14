فوديكو تربح 18.2 مليون جنيه في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، بنسبة 57% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 18.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2025.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 96.9 مليون جنيه، مقابل 122.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.

وكشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن تلقيها خطاباً من محافظة الإسماعيلية يفيد بإعمال مقتضى“الشرط الفاسخ الصريح” لعقد مسجل خاص بأرض تابعة للشركة.

وأوضحت الشركة، أن القرار يتعلق بالعقد المسجل رقم 1132 لسنة 1986، وذلك بسبب ما اعتبرته المحافظة إخلالاً من الشركة ببنود العقد، عبر التصرف في مساحة 30 فداناً لصالح جمعية الإسكان للعاملين بالشركة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المحافظة؛ إلى جانب ادعاء المحافظة بعدم سداد الشركة للمستحقات المالية المقررة.

وأكدت“فوديكو”، أنها سددت كامل قيمة الأرض وليس عليها أي أقساط مستحقة للمحافظة في هذا الشأن.

وأضافت الشركة أن الإدارة القانونية تقوم حالياً بدراسة الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق مساهمي الشركة، مؤكدة أنها ستوافي البورصة بأي مستجدات فور حدوثها.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، توزيع نقدي بإجمالي مبلغ 20.36 مليون جنيه، بواقع واحد جنيه لكل سهم.

وحددت الشركة تاريخ 15 ديسمبر المقبل موعداً لبدء صرف التوزيعات المقررة.

وتمت الموافقة على تجنيب وتوزيع هذه الأرباح كالتالي:

– احتياطي قانوني (5%): 3.58 مليون جنيه.

– حصة العاملين في الأرباح (10%): 6.81 مليون جنيه.

– حصة المساهمين (توزيع نقدي): 20.36 مليون جنيه.

– مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 3.58 مليون جنيه.

– أرباح مرحلة: 124.82 مليون جنيه.

كما صدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وتراجعت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 25.3% خلال العام الماضي، لتصل 71.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 95.4 مليون جنيه خلال 2024.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 418.7 مليون جنيه، مقابل 317.5 مليون جنيه في 2024.

وكانت كشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن صدور حكم قضائي لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، يقضي ببراءة ذمة الشركة من سداد مبلغ قدره 1500 جنيه للمتر المربع، مقابل تغيير غرض الأرض من زراعي.

وأوضحت الشركة، أن محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسماعيلية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 8072، القاضي بعدم استحقاق المبالغ المطالب بها من قبل محافظة الإسماعيلية كقيمة لتغيير غرض استخدام أرض الشركة من“زراعي” إلى دخول الأرض الحيز العمراني.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الحكم صادر من الدرجة الأولى، وهي في انتظار استلام الحيثيات.

ويعود أصل الواقعة إلى قرار لجان التثمين بمحافظة الإسماعيلية في ديسمبر 2024، والذي حدد فرق سعر للمتر المربع بواقع 1500 جنيه على مساحة إجمالية تبلغ 174 فداناً (ما يعادل 730,800 متر مربع) دخلت ضمن الحيز العمراني.

وكانت إدارة الشركة قد أبدت اعتراضها القانوني على هذا التقدير خلال اجتماع مع مسؤولي المحافظة في مارس 2025، مؤكدة أن اللقاءات السابقة لم تسفر عن أي جديد بخصوص تغيير غرض الاستخدام، مما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المساهمين، وهو ما توج بصدور الحكم المذكور.

وكانت اعتمدت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” الموازنة التخطيطية للعام الجاري 2026، بصافي ربح مستهدف 70.4 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بموازنة العام الماضي 75.3 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 369 مليون جنيه خلال 2026، مقابل 346 مليون جنيه في 2025.