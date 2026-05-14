فوديكو تربح 18.2 مليون جنيه في الربع الأول

فوديكو تربح 18.2 مليون جنيه في الربع الأول
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 96.9 مليون جنيه، مقابل 122.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.
وكشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن تلقيها خطاباً من محافظة الإسماعيلية يفيد بإعمال مقتضى“الشرط الفاسخ الصريح” لعقد مسجل خاص بأرض تابعة للشركة.
وأوضحت الشركة، أن القرار يتعلق بالعقد المسجل رقم 1132 لسنة 1986، وذلك بسبب ما اعتبرته المحافظة إخلالاً من الشركة ببنود العقد، عبر التصرف في مساحة 30 فداناً لصالح جمعية الإسكان للعاملين بالشركة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المحافظة؛ إلى جانب ادعاء المحافظة بعدم سداد الشركة للمستحقات المالية المقررة.
وأكدت“فوديكو”، أنها سددت كامل قيمة الأرض وليس عليها أي أقساط مستحقة للمحافظة في هذا الشأن.
وأضافت الشركة أن الإدارة القانونية تقوم حالياً بدراسة الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق مساهمي الشركة، مؤكدة أنها ستوافي البورصة بأي مستجدات فور حدوثها.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، توزيع نقدي بإجمالي مبلغ 20.36 مليون جنيه، بواقع واحد جنيه لكل سهم.
وحددت الشركة تاريخ 15 ديسمبر المقبل موعداً لبدء صرف التوزيعات المقررة.
وتمت الموافقة على تجنيب وتوزيع هذه الأرباح كالتالي:
– احتياطي قانوني (5%): 3.58 مليون جنيه.
– حصة العاملين في الأرباح (10%): 6.81 مليون جنيه.
– حصة المساهمين (توزيع نقدي): 20.36 مليون جنيه.
– مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 3.58 مليون جنيه.
– أرباح مرحلة: 124.82 مليون جنيه.
كما صدقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وتراجعت أرباح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” بنسبة 25.3% خلال العام الماضي، لتصل 71.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 95.4 مليون جنيه خلال 2024.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 418.7 مليون جنيه، مقابل 317.5 مليون جنيه في 2024.
وكانت كشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو”، عن صدور حكم قضائي لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، يقضي ببراءة ذمة الشركة من سداد مبلغ قدره 1500 جنيه للمتر المربع، مقابل تغيير غرض الأرض من زراعي.
وأوضحت الشركة، أن محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسماعيلية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 8072، القاضي بعدم استحقاق المبالغ المطالب بها من قبل محافظة الإسماعيلية كقيمة لتغيير غرض استخدام أرض الشركة من“زراعي” إلى دخول الأرض الحيز العمراني.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الحكم صادر من الدرجة الأولى، وهي في انتظار استلام الحيثيات.
ويعود أصل الواقعة إلى قرار لجان التثمين بمحافظة الإسماعيلية في ديسمبر 2024، والذي حدد فرق سعر للمتر المربع بواقع 1500 جنيه على مساحة إجمالية تبلغ 174 فداناً (ما يعادل 730,800 متر مربع) دخلت ضمن الحيز العمراني.
وكانت إدارة الشركة قد أبدت اعتراضها القانوني على هذا التقدير خلال اجتماع مع مسؤولي المحافظة في مارس 2025، مؤكدة أن اللقاءات السابقة لم تسفر عن أي جديد بخصوص تغيير غرض الاستخدام، مما دفع مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق المساهمين، وهو ما توج بصدور الحكم المذكور.
وكانت اعتمدت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية“فوديكو” الموازنة التخطيطية للعام الجاري 2026، بصافي ربح مستهدف 70.4 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بموازنة العام الماضي 75.3 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 369 مليون جنيه خلال 2026، مقابل 346 مليون جنيه في 2025.
