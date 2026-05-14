نيكي الياباني يتحول للانخفاض بختام التعاملات
وتراجع مؤشر“نيكي 225” بنسبة 1% ليغلق عند 62654 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق 63799 نقطة، فيما هبط نظيره الأوسع نطاقًا“توبكس” بنفس النسبة تقريبًا عند 3879 نقطة.موضوعات متعلقة وزير الاستثمار: تأهيل المصدرين أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية غداً.. بدء صرف“تكافل وكرامة” عن شهر مايو سهم“سيسكو سيستمز” يرتفع بنحو 20% قبيل افتتاح السوق الأمريكية
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس عند 2.626%، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية لتتداول عند 157.92 ين.
وأظهرت بيانات شركة“إس إم بي سي نيكو” للأوراق المالية أنه مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال في اليابان من نهايته، تتجه الشركات المدرجة في مؤشر“توبكس” لتحقيق نمو في صافي أرباحها بنسبة تقارب 6%، مدعومة بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحسب“رويترز”.المصدر:
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment