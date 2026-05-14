نيكي الياباني يتحول للانخفاض بختام التعاملات

2026-05-14 03:46:06
(MENAFN- Al-Borsa News) تحول مؤشر“نيكي” الياباني للانخفاض في تعاملات اليوم الخميس، بعد تحقيقه مستوى قياسيًا مرتفعًا بدعم من أسهم التكنولوجيا في ظل التفاؤل بالأداء القوي في“وول ستريت” خلال تداولات أمس الأربعاء.

وتراجع مؤشر“نيكي 225” بنسبة 1% ليغلق عند 62654 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى له على الإطلاق 63799 نقطة، فيما هبط نظيره الأوسع نطاقًا“توبكس” بنفس النسبة تقريبًا عند 3879 نقطة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من 3 نقاط أساس عند 2.626%، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية لتتداول عند 157.92 ين.

وأظهرت بيانات شركة“إس إم بي سي نيكو” للأوراق المالية أنه مع اقتراب موسم إعلان نتائج الأعمال في اليابان من نهايته، تتجه الشركات المدرجة في مؤشر“توبكس” لتحقيق نمو في صافي أرباحها بنسبة تقارب 6%، مدعومة بالطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحسب“رويترز”.

