بيتكوين يتجاوز 82 ألف دولار وسط تنامي الطلب المؤسسي على الأصول الرقمية
(MENAFN- Golin Mena) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 مايو 2026: واصل البيتكوين أداءه الصاعد خلال الأسبوع الماضي، متجاوزاً مستوى 82,800 دولار لفترة وجيزة، قبل أن يشهد تراجعاً طفيفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، في وقت تفوقت فيه العديد من العملات الرقمية البديلة على أكبر عملة مشفرة في العالم، مدفوعة بتزايد شهية المستثمرين نحو تنويع التعرض لسوق الأصول الرقمية.
وتراجع مؤشر هيمنة البيتكوين — الذي يقيس حصة العملة من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة — بنسبة 1% ليصل إلى 60.60%، ما يعكس زخماً أقوى لصالح العملات البديلة، وعلى رأسها سولانا (SOL).
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الثلاثاء ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الأربعاء، وسط توقعات بأن تؤدي هذه البيانات إلى تحركات ملحوظة في أسواق العملات الرقمية.
كما تتابع الأسواق عن كثب مستجدات مشروع قانون “CLARITY Act” في الولايات المتحدة، واحتمالية مناقشته داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، لما قد يحمله من تأثيرات تنظيمية على القطاع.
وقال سيمون بيترز، محلل أسواق العملات الرقمية لدى “إيتورو”: “يواصل البيتكوين إظهار مرونة ملحوظة رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فيما نشهد في الوقت ذاته عودة الزخم إلى العملات الرقمية البديلة مع توجه المستثمرين نحو تنويع استثماراتهم داخل سوق الكريبتو. وقد تشكل بيانات التضخم والتطورات التنظيمية الأمريكية محفزات رئيسية لتحركات الأسعار على المدى القصير.”
ومن بين أبرز العملات التي سجلت مكاسب قوية الأسبوع الماضي، عملة TON التي قفزت بنسبة 67% عقب تصريحات بافيل دوروف، مؤسس تطبيق “تيليغرام”، والتي أعلن خلالها أن تيليغرام سيتولى تطوير شبكة TON blockchain، إلى جانب إطلاق خارطة طريق جديدة تهدف إلى توسيع النظام البيئي للشبكة.
كما حققت عملتا Jupiter (JUP) وInternet Computer (ICP) مكاسب تجاوزت 40% خلال الأسبوع.
وفي خطوة تعكس تسارع التبني المؤسسي للأصول الرقمية، أطلقت شركة 21Shares صندوق “TCAN 21Shares Canton Network ETF” في بورصة ناسداك، ليصبح أول صندوق ETF مدرج في الولايات المتحدة يوفر تعرضاً لعملة Canton Coin، وهي العملة الأساسية لشبكة Canton Network.
وعلى خلاف العديد من مشاريع البلوك تشين العامة التي تركز على المستخدمين الأفراد، تم تطوير شبكة Canton خصيصاً للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، حيث توفر بيئة قائمة على الخصوصية تتيح للمؤسسات تبادل البيانات وتنفيذ المعاملات بشكل آمن ومتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
ويُنظر إلى إطلاق هذا الصندوق على أنه محطة مهمة في مسار تطور الاستثمار المؤسسي في تقنيات البلوك تشين، إذ يمنح المستثمرين فرصة للوصول إلى بنية تحتية رقمية تتجاوز المنتجات التقليدية المرتبطة بالبيتكوين فقط.
وأضاف بيترز: “إطلاق صندوق Canton Network ETF يعكس تنامي اهتمام المؤسسات بالبنية التحتية للبلوك تشين، والتوجه نحو منتجات استثمارية أكثر تنوعاً في قطاع الأصول الرقمية. كما يؤكد أن السوق بات يتطور بوتيرة تتجاوز التركيز الحصري على البيتكوين.”
