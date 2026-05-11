403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
بلدية دبي تُنجز أول تجربة مبتكرة في الشرق الأوسط لمسح القنوات المائية بتقنية المسح الخارجي (Mobile Mapping)
(MENAFN- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 مايو 2026: في خطوة تعكس توجهات دبي نحو توظيف أحدث التقنيات الذكية في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، أنجزت بلدية دبي أول تجربة من نوعها في الشرق الأوسط لمسح القنوات والممرات المائية باستخدام تقنية المسح الخارجي (Mobile Mapping)، عبر جهاز (Leica TRK) المثبّت على قارب مخصص لهذا الغرض.
ويمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمنظومة دبي الجيومكانية، التي تعد من بين الأكثر تطورًا وكفاءة على مستوى العالم، حيث تسهم في توفير بيانات مكانية دقيقة ومحدّثة تدعم مختلف القطاعات الحيوية، وتعزز من كفاءة إدارة الأصول والتخطيط الحضري المستدام.
وشملت التجربة تنفيذ أعمال مسح متقدمة لقناة دبي المائية في منطقة الجداف، جرى خلالها جمع بيانات تفصيلية عالية الدقة، وإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد بجودة متقدمة، بالتعاون مع شركاء متخصصين، بما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه البيانات في تحسين كفاءة إدارة البنية التحتية، وتطوير المشاريع الحضرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقالت المهندسة ميثاء النعيمي، مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: "تأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تدعم مشروع التوأم الرقمي للإمارة، وتمكّن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات موثوقة، بما يعزز جاهزية دبي وريادتها كمدينة ذكية ومستقبلية."
وفي إطار استكمال هذا التوجه، تواصل بلدية دبي تنفيذ أعمال المسح لتشمل جميع القنوات المائية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التوسع التشغيلي وتفعيل مخرجات المشروع على نطاق أوسع، بما يدعم تكامل الأنظمة الذكية ويرتقي بكفاءة إدارة المدينة واستدامتها.
ويمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمنظومة دبي الجيومكانية، التي تعد من بين الأكثر تطورًا وكفاءة على مستوى العالم، حيث تسهم في توفير بيانات مكانية دقيقة ومحدّثة تدعم مختلف القطاعات الحيوية، وتعزز من كفاءة إدارة الأصول والتخطيط الحضري المستدام.
وشملت التجربة تنفيذ أعمال مسح متقدمة لقناة دبي المائية في منطقة الجداف، جرى خلالها جمع بيانات تفصيلية عالية الدقة، وإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد بجودة متقدمة، بالتعاون مع شركاء متخصصين، بما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه البيانات في تحسين كفاءة إدارة البنية التحتية، وتطوير المشاريع الحضرية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقالت المهندسة ميثاء النعيمي، مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي: "تأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية دبي المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير قاعدة بيانات جغرافية متكاملة تدعم مشروع التوأم الرقمي للإمارة، وتمكّن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة مبنية على بيانات موثوقة، بما يعزز جاهزية دبي وريادتها كمدينة ذكية ومستقبلية."
وفي إطار استكمال هذا التوجه، تواصل بلدية دبي تنفيذ أعمال المسح لتشمل جميع القنوات المائية في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التوسع التشغيلي وتفعيل مخرجات المشروع على نطاق أوسع، بما يدعم تكامل الأنظمة الذكية ويرتقي بكفاءة إدارة المدينة واستدامتها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment