عبد الله المري: "البيان" نموذج وطني للإعلام المسؤول والواعي

MENAFN - Al-Bayan) ">تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بخالص التهاني والتبريكات إلى أسرة صحيفة ((البيان))، بمناسبة الذكرى الـ46 لتأسيسها، متمنية للقائمين عليها مزيداً من التألق والنجاح في مسيرتهم الصحفية. وهنأ معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، صحيفة البيان، بمناسبة مرور الذكرى السنوية لتأسيسها، مؤكداً أنهم استطاعوا على مدى عقود ترسيخ مكانتهم منبراً مهنياً، وصوتاً إعلامياً مؤثراً، وشريكاً أساسياً في نقل مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه: ((لقد شكلت))البيان((منذ تأسيسها نموذجاً للإعلام المسؤول والواعي، القائم على المهنية والمصداقية والالتزام بقضايا الوطن والمجتمع، وأسهمت عبر رسالتها الإعلامية الهادفة في تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، ومواكبة التحولات الكبرى التي شهدتها الدولة، حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية التي تحظى بثقة القراء والمتابعين داخل الدولة وخارجها)).

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أنهم في شرطة دبي، يعتزون بعلاقة التعاون والشراكة الممتدة مع مؤسسة ((البيان))، والتي كان لها دور بارز في دعم الرسائل الإعلامية والتوعوية والمجتمعية، ونقل الإنجازات الأمنية والإنسانية والحضارية لشرطة دبي بصورة مهنية، تعكس صورة دبي ودولة الإمارات كنموذج عالمي في الأمن والاستقرار وجودة الحياة.

ونوه إلى أن المؤسسة، وعبر مسيرتها الطويلة، نجحت في مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، من خلال تطوير أدواتها ومنصاتها، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني أحدث التقنيات الإعلامية والرقمية. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الإعلامية والإدارية والفنية في المؤسسة، والتي كانت على الدوام مثالاً للعطاء والتميز والإبداع، وأسهمت بإخلاص في بناء تجربة إعلامية إماراتية رائدة تُحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.