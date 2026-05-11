عبد الله المري: "البيان" نموذج وطني للإعلام المسؤول والواعي

عبد الله المري: "البيان" نموذج وطني للإعلام المسؤول والواعي
وأضاف معاليه: ((لقد شكلت))البيان((منذ تأسيسها نموذجاً للإعلام المسؤول والواعي، القائم على المهنية والمصداقية والالتزام بقضايا الوطن والمجتمع، وأسهمت عبر رسالتها الإعلامية الهادفة في تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، ومواكبة التحولات الكبرى التي شهدتها الدولة، حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية التي تحظى بثقة القراء والمتابعين داخل الدولة وخارجها)).
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أنهم في شرطة دبي، يعتزون بعلاقة التعاون والشراكة الممتدة مع مؤسسة ((البيان))، والتي كان لها دور بارز في دعم الرسائل الإعلامية والتوعوية والمجتمعية، ونقل الإنجازات الأمنية والإنسانية والحضارية لشرطة دبي بصورة مهنية، تعكس صورة دبي ودولة الإمارات كنموذج عالمي في الأمن والاستقرار وجودة الحياة.
ونوه إلى أن المؤسسة، وعبر مسيرتها الطويلة، نجحت في مواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي، من خلال تطوير أدواتها ومنصاتها، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني أحدث التقنيات الإعلامية والرقمية. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الإعلامية والإدارية والفنية في المؤسسة، والتي كانت على الدوام مثالاً للعطاء والتميز والإبداع، وأسهمت بإخلاص في بناء تجربة إعلامية إماراتية رائدة تُحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.
