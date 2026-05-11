حمد المنصوري: "البيان" نموذج للإعلام المسؤول الذي ينقل الرسالة الوطنية بموضوعية

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد حمد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن صحيفة البيان تمثل نموذجاً للإعلام المسؤول الذي ينقل الرسالة الوطنية بموضوعية، ويرسخ المعرفة والوعي الإيجابي بين الناس.

وأضاف: ((لقد كان لهذه الصحيفة الغرّاء مسيرة حافلة وممتدة، حيث واكبت مسيرة دبي والإمارات منذ البدايات، وكان شريكاً في نقل قصة النهضة والتنمية إلى المجتمع والعالم. فمنذ انطلاقتها قبل 46 عاماً، حضرت "البيان" في قلب التحولات الاقتصادية والتنموية والمعرفية التي شهدتها دبي، وأسهمت بدور فاعل في ترسيخ الوعي، ونشر المعرفة، وتعزيز الثقة بمسيرة الوطن وإنجازاته)).

وتابع: "لقد كانت الصحيفة شاهداً حياً على مراحل بناء الاقتصاد الحديث في دبي، وداعمة لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار والمعرفة. كما نجحت عبر مسيرتها في تطوير أدواتها ومنصاتها الإعلامية بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة، محافظةً على رسالتها المهنية ودورها التنويري في خدمة المجتمع".

واختتم مدير عام دبي الرقمية: "في مجال التحول الرقمي كان لحضور ((البيان)) على الساحة الإعلامية بصمة مؤثرة في نشر التوعية وتشجيع تبني الحلول الرقمية، وتسليط الضوء على إنجازات دبي وتعزيز ريادتها الرقمية إقليمياً وعالمياً. ونحن في هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى إدارة ومسؤولي الصحيفة ومحرريها وكافة الفرق العاملة فيها بجزيل التقدير والثناء على مساهماتهم، ونتمنى لهم المزيد من النجاح والازدهار".