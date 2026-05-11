مودي يدعو الهنود للتوقف عن شراء الذهب عاماً كاملاً لحماية الاقتصاد والروبية

MENAFN - Al-Bayan) ">في خطوة غير معتادة تعكس حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الهندي، دعا ناريندرا مودي المواطنين الهنود إلى الامتناع عن شراء الذهب لمدة عام على الأقل، في محاولة للحد من الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وتقليص فاتورة الواردات، وسط تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة عالمياً.

وقال مودي في تصريحات لافتة: ((لمدة عام، ومهما كانت المناسبة، ينبغي ألا نشتري مشغولات ذهبية))، داعياً كذلك إلى خفض استهلاك الوقود وتقليل السفر غير الضروري إلى الخارج، في إطار جهود حكومية أوسع للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتقليص العجز التجاري.

وتعكس هذه الدعوة حجم التحديات التي تواجهها الهند، في وقت تسببت فيه الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة بزيادة الضغوط على الاقتصاد، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري وتراجع قيمة الروبية أمام العملات الرئيسة.

ويحتل الذهب مكانة استثنائية في المجتمع الهندي، ليس فقط كأداة استثمار وادخار، بل كجزء أصيل من الثقافة الاجتماعية والدينية. ويُعد المعدن النفيس عنصراً أساسياً في حفلات الزفاف والمهرجانات والمناسبات العائلية، كما ينظر إليه ملايين الهنود باعتباره ملاذاً آمناً للحفاظ على الثروة، وخصوصاً في المناطق الريفية.

وتُعد الهند ثاني أكبر مستورد للذهب في العالم بعد الصين، فيما يمثل المعدن النفيس ثاني أكبر بند في فاتورة الواردات بعد النفط، الأمر الذي يجعل أي زيادة في الطلب عليه عاملاً مباشراً في الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي والعملة المحلية.

ورغم أن دعوة مودي تحمل بعداً اقتصادياً واضحاً، فإن مراقبين يرون أن الاستجابة الشعبية قد تكون محدودة، نظراً للارتباط العميق بين الذهب والعادات الاجتماعية في الهند، وخاصة مع استمرار مواسم الزواج والمهرجانات التي ترتفع خلالها مشتريات المجوهرات بشكل كبير.

وفي الأسواق المالية، انعكست تصريحات مودي سريعاً على أسهم شركات المجوهرات الهندية، حيث تراجعت أسهم Titan Company، أكبر شركة مجوهرات في البلاد، بنسبة 6.6% في بورصة مومباي، بينما هبطت أسهم Senco Gold بنسبة 10.8%، وتراجعت أسهم Kalyan Jewellers India بنحو 9.5%، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه البنوك الهندية صعوبات متزايدة في استيراد الذهب نتيجة اختناقات إدارية وإجراءات تنظيمية، وهو ما قد يسهم مؤقتاً في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محللون أن دعوة مودي تحمل رسائل تتجاوز سوق الذهب، إذ تعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك وتقليل الاعتماد على الواردات، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية والحفاظ على استقرار العملة والاحتياطيات الأجنبية.