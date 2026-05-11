التوترات تهبط بأعداد مسافري مطار هيثرو

2026-05-11 08:34:23
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلن مطار ((هيثرو)) البريطاني، الاثنين، انخفاض إجمالي أعداد المسافرين بنسبة 5% خلال شهر أبريل، إلى 6.7 ملايين مسافر، في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الطيران العالمية جراء الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ما أدى إلى تغيير واسع في خطط السفر الدولية.

وكشفت البيانات الصادرة عن المطار الأكبر في بريطانيا من حيث حركة المرور، أن الرحلات القادمة والمغادرة من منطقة الشرق الأوسط شهدت الهبوط الأعمق، حيث تراجعت بنسبة تتجاوز 50%، بحسب ((رويترز)).

وفي مقابل هذا التراجع، رصد المطار نمواً في أعداد مسافري ((الترانزيت)) بنسبة بلغت 10%، حيث اختار المسافرون إعادة توجيه رحلاتهم عبر العاصمة البريطانية لندن لتفادي المناطق المتأثرة بالصراع، ما أسهم جزئياً في تعويض بعض الخسائر الناجمة عن توقف الرحلات المباشرة.

