التوترات تهبط بأعداد مسافري مطار هيثرو

التوترات تهبط بأعداد مسافري مطار هيثرو
وكشفت البيانات الصادرة عن المطار الأكبر في بريطانيا من حيث حركة المرور، أن الرحلات القادمة والمغادرة من منطقة الشرق الأوسط شهدت الهبوط الأعمق، حيث تراجعت بنسبة تتجاوز 50%، بحسب ((رويترز)).
وفي مقابل هذا التراجع، رصد المطار نمواً في أعداد مسافري ((الترانزيت)) بنسبة بلغت 10%، حيث اختار المسافرون إعادة توجيه رحلاتهم عبر العاصمة البريطانية لندن لتفادي المناطق المتأثرة بالصراع، ما أسهم جزئياً في تعويض بعض الخسائر الناجمة عن توقف الرحلات المباشرة.
