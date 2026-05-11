تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا في فرنسا وسط متابعة دولية لحادثة سفينة مثيرة للقلق
(MENAFN) أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، يوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في فرنسا، في تطور صحي جديد يسلّط الضوء على متابعة السلطات الأوروبية لهذا الفيروس.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حالة من الاهتمام المتزايد في أوروبا بعد حادثة مرتبطة بسفينة تم رصد بؤرة محتملة للفيروس على متنها. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد سعى في وقت سابق إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي الإسبانية، بعد الجدل الذي أثارته السفينة التي ترفع العلم الهولندي والمعروفة باسم "إم في هوندياس".
وفي رسالة مفتوحة موجّهة إلى سكان الجزيرة، قال المسؤول الأممي: "هذا ليس كوفيد جديدا. الخطر الذي يمثّله حاليا فيروس هانتا على الصحة العامة ما زال منخفضا".
وقد أثارت القضية قلقاً بين السكان، ما دفع السلطات المحلية إلى رفض السماح للسفينة بالرسو، وقررت إبقاءها في عرض البحر إلى حين إجراء الفحوصات اللازمة للركاب ثم إجلائهم بشكل منظم.
ووفقاً للتقارير، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مثمناً ما وصفه بـ"التضامن" الذي أظهرته إسبانيا في التعامل مع الوضع والموافقة على تقديم الدعم اللازم للسفينة والركاب.
