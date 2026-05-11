إسناد تسلّم مشروع ذا سبارك من إسناد في مدينة محمد بن راشد

MENAFN - AETOSWire) أعلنت شركة إسناد للتطوير العقاري "إسناد"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تسليم مشروعها السكني "ذا سبارك من إسناد" في مدينة محمد بن راشد، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسيرة الشركة ضمن القطاع العقاري في دبي.

يتألف المشروع من طابق أرضي وخمسة طوابق سكنية وسطح، ويضم 50 شقة من فئتَي غرفة نوم واحدة وغرفتَي نوم. وقد صُمم المشروع ليلبي تطلعات السكان الباحثين عن التوازن بين الراحة، والعملية، وسهولة الوصول إلى الوجهات الحيوية في المدينة. ويجسّد "ذا سبارك من إسناد" نهج الشركة في تطوير مساكن مدروسة بعناية، تجمع بين الطابع المعماري العصري، والتوزيعات الداخلية العملية، والتشطيبات عالية الجودة، وتوفير قيمة طويلة الأمد للملاّك والمستثمرين.

يؤكد تسليم المشروع تركيز "إسناد" على التنفيذ المنضبط، وجودة أعمال البناء، وتلبية تطلعات الملاّك والمستثمرين، كما يعكس اكتماله ثمرة رؤية مدروسة لتقديم تجربة سكنية حديثة تواكب احتياجات السوق العقارية المتجددة في دبي، من خلال وحدات سكنية تراعي أدق التفاصيل وتقدم مفهوماً متوازناً للراحة اليومية.

يضم المبنى مجموعة من المرافق التي تعزّز رفاه السكان وتدعم أسلوب حياة عملي وصحي ومترابط، وتشمل مسبحاً، ونادياً رياضياً، وساونا، وغرفة بخار، ومساحة للعمل المشترك، وردهة استقبال، ومقهى، ومواقف للدراجات الهوائية، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، ما يسهم في توفير تجربة سكنية متكاملة ضمن بيئة مجتمعية متوازنة.

يقع "ذا سبارك من إسناد" في المنطقة 11 بمدينة محمد بن راشد، إحدى الوجهات السكنية المتنامية في دبي، ويتميز بموقع استراتيجي يتيح سهولة الوصول إلى عدد من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها الرئيسية، بما في ذلك وسط مدينة دبي، ودبي مول، ومركز دبي المالي العالمي، وميدان، ومول الإمارات، ودبي مارينا، وكايت بيتش، ومطار دبي الدولي، مع اتصال مباشر عبر طريق دبي العين.

قال أشرف البنداري، الرئيس التنفيذي لشركة إسناد: "يمثل تسليم مشروع ذا سبارك من إسناد محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامنا بتطوير مشاريع سكنية عالية الجودة في دبي. فمنذ البداية، كان هدفنا تنفيذ مشروع يجمع بين التصميم العصري والكفاءة العملية والقيمة المضافة في موقع استراتيجي. واليوم، يسعدنا أن نرى هذه الرؤية وقد تحولت إلى مشروع مكتمل وجاهز لاستقبال ملاّكه وسكانه".

وأضاف: "يواصل سوق العقارات في دبي أداءه القوي، مدعوماً باستمرار الطلب والنمو العمراني. ويؤكد اكتمال مشروع 'ذا سبارك من إسناد' ثقتنا الراسخة بالسوق، كما يجدد التزامنا بتقديم مشاريع سكنية نوعية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، وتوفر قيمة مستدامة طويلة الأمد".

يأتي تسليم المشروع في وقت يحافظ فيه القطاع العقاري في دبي على زخم قوي، مدعوماً بالرؤية الاقتصادية والعمرانية طويلة المدى للإمارة، وبيئتها التنظيمية الراسخة، وجاذبيتها المستمرة بوصفها مركزاً عالمياً للعيش والأعمال والاستثمار.

تستفيد "إسناد" من الخبرات العقارية والإنشائية الواسعة لشركتها الأم "أورا القابضة"، بما يدعم توجهها نحو تطوير مشاريع سكنية تجمع بين التصميم العصري والعملي وجودة التنفيذ، مع الاستجابة لاحتياجات السوق السكنية في دبي.

نبذة عن إسناد :

تعدّ "إسناد للتطوير العقاري"، المعروفة باسم "إسناد" والتابعة لشركة "أورا القابضة"، من الشركات الديناميكية العاملة في قطاع التطوير العقاري في دبي. وتركز الشركة، تحت قيادة رئيسها التنفيذي أشرف البنداري، على الابتكار، والاستدامة، والالتزام بالجودة. وانطلاقاً من خبرات تمتد إلى عام 2005، رسخت "إسناد" حضورها في السوق من خلال مشاريع ترتكز على معايير التميز والقيمة المضافة. وتستهدف خطط الشركة التوسعية في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة تقديم تجربة عقارية متجدّدة تقوم على التصميم العصري، وجودة التنفيذ، والقيمة التنافسية.