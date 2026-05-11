تصنيف Celonis شركةً رائدةً في تقرير Gartner® Magic Quadranttm لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Celonis عن تصنيفها شركةً رائدةً في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات. تم تصنيف شركة Celonis في "مربع الرواد"، حيث احتلت المرتبة الأعلى على محور ((القدرة على التنفيذ)) والمرتبة الأكثر تقدمًا على محور "شمولية الرؤية". قبل هذا التقدير، صُنفت Celonis شركةً رائدةً في تقرير Gartner Magic Quadrant لمنصات استخراج العمليات لثلاثة أعوامٍ متتالية.

قال Alexander Rinke، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Celonis: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا كشركة رائدة في السوق. نحن مدينون بهذا التقدير لعملائنا وشركائنا وموظفينا الذين يواصلون دفع حدود الممكن". "نؤمنُ بأن هذا التقدير يؤكدُ أهمية منصة Celonis Process Intelligence في تمكين عملائنا من تحسين عملياتهم، وتزويد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بالسياق التشغيلي الذي يحتاجه لتحقيق النجاح".

وقال Kevin Grayling، رئيس قسم المعلومات في Florida Crystals Corporation: "لقد تعلمنا في Florida Crystals أن البيانات ونماذج اللغة الكبيرة العامة ليست كافيةً لأعمالنا؛ فالذكاء الاصطناعي للمؤسسات يحتاجُ إلى السياق الصحيح لاتخاذ قراراتٍ وإجراءاتٍ ذكية". "تعمل Celonis كطبقة ذكاء أساسية لدينا، حيث توفر السياق التشغيلي الذي يحتاجه وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا لفعل الشيء الصحيح. إنها الأساس الذي يسمح لنا بنشر الذكاء الاصطناعي الذي يحقق أكبر قيمة عبر أعمالنا".

تعد منصة Celonis Process Intelligence أساسًا للذكاء الاصطناعي المؤسسي، مما يُمكّن الشركات من تحويل طموحها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مُركّبة وذات مغزى من خلال ثلاث ركائز أساسية:

السياق التشغيلي: فهي توفرُ السياق التشغيلي الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لفهم الأعمال وتحسينها من خلال مخطط ذكاء العمليات (Process Intelligence Graph) - وهو توأمٌ رقميٌ للعمليات يتميزُ بكونه متمحورًا حول العمليات، وديناميكياً، ومستقلاً عن الأنظمة، وقد تم بناؤه باستخدام قدرات استخراج العمليات المتقدمة المتمحورة حول الكائنات (OCPM).

النشر الاستراتيجي: فهي تساعد الشركات على نشر الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي من خلال تحديد حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا. من خلال Celonis Build Experience ، يمكنُ للشركات تحليل وتصميم وتشغيل عمليات قابلة للتركيب ومعتمدة على الذكاء الاصطناعي. يعمل النظام البيئي لشركائنا على تقصير الوقت للوصول إلى القيمة للعملاء من خلال توسيع المنصة باستخدام حلول خاصة بالصناعة تم إنشاؤها مسبقًا.

التكامل السلس: فهي توفرُ تكاملاتٍ ثنائية الاتجاه دون الحاجة إلى نسخ البيانات (Zero-copy) مع بحيرات البيانات الرائدة باستخدام Data Core ، كما تنظمُ بذكاءٍ عمل الأفراد والوكلاء وعمليات الأتمتة الحالية من خلال Orchestration Engine.

وقال Julien Nauroy، قائد المجال - ذكاء العمليات ومحفز الذكاء الاصطناعي في Renault Group: "للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، أنت بحاجة إلى بيانات جيدة ومنظمة تنظيمًا جيدًا، وهنا يأتي دور ذكاء العمليات وشركة Celonis". "باستخدام استخراج العمليات المتمحور حول الكائنات، يمكننا الانتقال من البيانات كما هي في النظام الأصلي إلى نموذجٍ جيد التنظيم يكون مفهومًا للذكاء الاصطناعي، ليتم استخدامه في تقديم إجاباتٍ أكثر دقة. في نهاية المطاف، سيكون هذا المزيج بين الذكاء الاصطناعي وذكاء العمليات هو المحفز لتطوير عملياتنا الأساسية، مما يجعلها أكثر مرونةً وقدرةً على التكيف".

تعرف على المزيد حول كيفية قيام الشركات العالمية بتحقيق مليارات الدولارات من خلال بناء حلول قابلة للتكوين تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع Celonis

ملحوظات للمحررين:

تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات متاحٌ عبر هذا الرابط.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول منصة Celonis Process Intelligence هنا.

Gartner, Magic Quadrant for Process Intelligence, Tushar Srivastava, Marc Kerremans, David Sugden, 5 May, 2026.

تعد Gartner وMagic Quadrant علامتين تجاريتين لشركة Gartner, Inc.، و/أو الشركات التابعة لها.

لا تؤيد شركة Gartner أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة موضحة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التصنيفات أو أي تسمية أخرى فقط. تتكون منشورات Gartner من آراء منظمة Gartner المتخصصة في الأعمال والتكنولوجيا، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

حول Celonis

تُسهّل شركة Celonis سير العمليات، لصالح الأفراد والشركات والكوكب. بدعم من تعدين العمليات والذكاء الاصطناعي، تدمج منصة Celonis Process Intelligence بيانات العمليات وسياق الأعمال لإنشاء توأم رقمي حي للعمليات التجارية. نُمكّن آلاف الشركات حول العالم من فهم كيفية سير أعمالها فعليًا، ونعمل مع شركائها على بناء حلول ذكية تُحدث تحولاً جذرياً وتُحسّن باستمرار طريقة عملها، مما يُتيح لها تحقيق قيمة بمليارات الدولارات.

يقع المقر الرئيسي لشركة Celonis في ميونيخ، بألمانيا، ومدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، مع أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء العالم.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 لصالح Celonis SE. جميع الحقوق محفوظة. تُعدُّ Celonis وشعار "القطرة" الخاص بشركة Celonis علاماتٍ تجاريةً أو علاماتٍ تجاريةً مسجلةً لشركة Celonis SE في ألمانيا ونطاقاتٍ قضائيةٍ أخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين.

صور / وسائط متعددة متوفرة على:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.