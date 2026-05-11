تصنيف Celonis شركةً رائدةً في تقرير Gartner® Magic Quadranttm لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات

تصنيف Celonis شركةً رائدةً في تقرير Gartner® Magic Quadranttm لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات
قال Alexander Rinke، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Celonis: "يشرفنا أن يتم الاعتراف بنا كشركة رائدة في السوق. نحن مدينون بهذا التقدير لعملائنا وشركائنا وموظفينا الذين يواصلون دفع حدود الممكن". "نؤمنُ بأن هذا التقدير يؤكدُ أهمية منصة Celonis Process Intelligence في تمكين عملائنا من تحسين عملياتهم، وتزويد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات بالسياق التشغيلي الذي يحتاجه لتحقيق النجاح".
وقال Kevin Grayling، رئيس قسم المعلومات في Florida Crystals Corporation: "لقد تعلمنا في Florida Crystals أن البيانات ونماذج اللغة الكبيرة العامة ليست كافيةً لأعمالنا؛ فالذكاء الاصطناعي للمؤسسات يحتاجُ إلى السياق الصحيح لاتخاذ قراراتٍ وإجراءاتٍ ذكية". "تعمل Celonis كطبقة ذكاء أساسية لدينا، حيث توفر السياق التشغيلي الذي يحتاجه وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا لفعل الشيء الصحيح. إنها الأساس الذي يسمح لنا بنشر الذكاء الاصطناعي الذي يحقق أكبر قيمة عبر أعمالنا".
تعد منصة Celonis Process Intelligence أساسًا للذكاء الاصطناعي المؤسسي، مما يُمكّن الشركات من تحويل طموحها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قيمة مُركّبة وذات مغزى من خلال ثلاث ركائز أساسية:
السياق التشغيلي: فهي توفرُ السياق التشغيلي الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لفهم الأعمال وتحسينها من خلال مخطط ذكاء العمليات (Process Intelligence Graph) - وهو توأمٌ رقميٌ للعمليات يتميزُ بكونه متمحورًا حول العمليات، وديناميكياً، ومستقلاً عن الأنظمة، وقد تم بناؤه باستخدام قدرات استخراج العمليات المتقدمة المتمحورة حول الكائنات (OCPM).
النشر الاستراتيجي: فهي تساعد الشركات على نشر الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي من خلال تحديد حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا. من خلال Celonis Build Experience ، يمكنُ للشركات تحليل وتصميم وتشغيل عمليات قابلة للتركيب ومعتمدة على الذكاء الاصطناعي. يعمل النظام البيئي لشركائنا على تقصير الوقت للوصول إلى القيمة للعملاء من خلال توسيع المنصة باستخدام حلول خاصة بالصناعة تم إنشاؤها مسبقًا.
التكامل السلس: فهي توفرُ تكاملاتٍ ثنائية الاتجاه دون الحاجة إلى نسخ البيانات (Zero-copy) مع بحيرات البيانات الرائدة باستخدام Data Core ، كما تنظمُ بذكاءٍ عمل الأفراد والوكلاء وعمليات الأتمتة الحالية من خلال Orchestration Engine.
وقال Julien Nauroy، قائد المجال - ذكاء العمليات ومحفز الذكاء الاصطناعي في Renault Group: "للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، أنت بحاجة إلى بيانات جيدة ومنظمة تنظيمًا جيدًا، وهنا يأتي دور ذكاء العمليات وشركة Celonis". "باستخدام استخراج العمليات المتمحور حول الكائنات، يمكننا الانتقال من البيانات كما هي في النظام الأصلي إلى نموذجٍ جيد التنظيم يكون مفهومًا للذكاء الاصطناعي، ليتم استخدامه في تقديم إجاباتٍ أكثر دقة. في نهاية المطاف، سيكون هذا المزيج بين الذكاء الاصطناعي وذكاء العمليات هو المحفز لتطوير عملياتنا الأساسية، مما يجعلها أكثر مرونةً وقدرةً على التكيف".
تعرف على المزيد حول كيفية قيام الشركات العالمية بتحقيق مليارات الدولارات من خلال بناء حلول قابلة للتكوين تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع Celonis
ملحوظات للمحررين:
تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2026 الخاص بذكاء العمليات متاحٌ عبر هذا الرابط.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول منصة Celonis Process Intelligence هنا.
Gartner, Magic Quadrant for Process Intelligence, Tushar Srivastava, Marc Kerremans, David Sugden, 5 May, 2026.
تعد Gartner وMagic Quadrant علامتين تجاريتين لشركة Gartner, Inc.، و/أو الشركات التابعة لها.
لا تؤيد شركة Gartner أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة موضحة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التصنيفات أو أي تسمية أخرى فقط. تتكون منشورات Gartner من آراء منظمة Gartner المتخصصة في الأعمال والتكنولوجيا، ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين.
حول Celonis
تُسهّل شركة Celonis سير العمليات، لصالح الأفراد والشركات والكوكب. بدعم من تعدين العمليات والذكاء الاصطناعي، تدمج منصة Celonis Process Intelligence بيانات العمليات وسياق الأعمال لإنشاء توأم رقمي حي للعمليات التجارية. نُمكّن آلاف الشركات حول العالم من فهم كيفية سير أعمالها فعليًا، ونعمل مع شركائها على بناء حلول ذكية تُحدث تحولاً جذرياً وتُحسّن باستمرار طريقة عملها، مما يُتيح لها تحقيق قيمة بمليارات الدولارات.
يقع المقر الرئيسي لشركة Celonis في ميونيخ، بألمانيا، ومدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، مع أكثر من 20 مكتبًا في جميع أنحاء العالم.
حقوق الطبع والنشر © لعام 2026 لصالح Celonis SE. جميع الحقوق محفوظة. تُعدُّ Celonis وشعار "القطرة" الخاص بشركة Celonis علاماتٍ تجاريةً أو علاماتٍ تجاريةً مسجلةً لشركة Celonis SE في ألمانيا ونطاقاتٍ قضائيةٍ أخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكيها المعنيين.
صور / وسائط متعددة متوفرة على:
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment