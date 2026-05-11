توسع شركة Andersen Global منصتها الأفريقية بإضافة شركة عضو في ناميبيا

توسع شركة Andersen Global منصتها الأفريقية بإضافة شركة عضو في ناميبيا
تُعد شركة Andersen في ناميبيا، التي تعمل كشريك منذ عام 2021، شركة خدمات مهنية مملوكة محليًا تقدم خدمات في مجالات المحاسبة والضرائب والاستشارات التجارية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لبيئة الأعمال في ناميبيا. بفضل خبرتها التي تشمل التعدين والزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية، وهي قطاعات حيوية لاقتصاد ناميبيا، تدعم الشركة كلاً من الشركات المحلية والشركات الدولية التي تنشئ عملياتها في المنطقة. من خلال تقنيات الحوسبة السحابية والتحليلات المستندة إلى البيانات، تقدم Andersen في ناميبيا حلولاً فعّالة وقابلة للتطوير تمكّن الشركات من تحسين عملياتها، وإدارة التزاماتها الضريبية عبر مختلف الولايات القضائية، واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.
قال الشريك الإداري Bernadedt Kandenge: "يمثل انتقالنا إلى علامة Andersen التجارية علامة فارقة مهمة لشركتنا وللشركات التي نخدمها في جميع أنحاء ناميبيا. لقد بنينا ممارستنا على أساس النزاهة الأخلاقية والتعاون والفهم العميق للتحديات والفرص التي تواجه الشركات الناميبية. إن انضمامنا كشركة عضو يعزز قدرتنا على دعم الشركات بحلول قابلة للتطوير وعابرة للحدود، مع الحفاظ على الخدمة الشخصية والمراعية للظروف المحلية التي يقدرها عملاؤنا".
وقال Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "هذا التحول يبني على تعاون ناجح ويمثل خطوة مهمة في استراتيجيتنا طويلة الأجل في أفريقيا. "إن انضمام Bernadedt وفريقها يعزز قدراتنا على خدمة الشركات في ناميبيا وفي جميع أنحاء المنطقة، ويعزز قدرتنا على تقديم خدمة متسقة وعالية الجودة تلبي المتطلبات المحلية والمعايير العالمية على حد سواء".
Andersen Globa هي رابطة دولية تضم شركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونيًا، تتألف من متخصصين في الضرائب والقانون والتقييم من جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل الشركة العضو في الولايات المتحدة Andersen Tax LLC، ولديها الآن أكثر من 50,000 متخصص حول العالم وتتواجد في أكثر من 1,000 موقع من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment