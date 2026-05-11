توسع شركة Andersen Global منصتها الأفريقية بإضافة شركة عضو في ناميبيا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعزز شركة Andersen Global نموها في جميع أنحاء أفريقيا بإضافة Andersen في ناميبيا، حيث اعتمدت شركة Windhoek Advisory & Taxation علامة Andersen التجارية، مما يعزز قدرتها على خدمة الشركات العاملة في أحد الأسواق الناشئة الديناميكية في جنوب أفريقيا.

تُعد شركة Andersen في ناميبيا، التي تعمل كشريك منذ عام 2021، شركة خدمات مهنية مملوكة محليًا تقدم خدمات في مجالات المحاسبة والضرائب والاستشارات التجارية المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لبيئة الأعمال في ناميبيا. بفضل خبرتها التي تشمل التعدين والزراعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية، وهي قطاعات حيوية لاقتصاد ناميبيا، تدعم الشركة كلاً من الشركات المحلية والشركات الدولية التي تنشئ عملياتها في المنطقة. من خلال تقنيات الحوسبة السحابية والتحليلات المستندة إلى البيانات، تقدم Andersen في ناميبيا حلولاً فعّالة وقابلة للتطوير تمكّن الشركات من تحسين عملياتها، وإدارة التزاماتها الضريبية عبر مختلف الولايات القضائية، واتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.

قال الشريك الإداري Bernadedt Kandenge: "يمثل انتقالنا إلى علامة Andersen التجارية علامة فارقة مهمة لشركتنا وللشركات التي نخدمها في جميع أنحاء ناميبيا. لقد بنينا ممارستنا على أساس النزاهة الأخلاقية والتعاون والفهم العميق للتحديات والفرص التي تواجه الشركات الناميبية. إن انضمامنا كشركة عضو يعزز قدرتنا على دعم الشركات بحلول قابلة للتطوير وعابرة للحدود، مع الحفاظ على الخدمة الشخصية والمراعية للظروف المحلية التي يقدرها عملاؤنا".

وقال Mark L. Vorsatz، الرئيس العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "هذا التحول يبني على تعاون ناجح ويمثل خطوة مهمة في استراتيجيتنا طويلة الأجل في أفريقيا. "إن انضمام Bernadedt وفريقها يعزز قدراتنا على خدمة الشركات في ناميبيا وفي جميع أنحاء المنطقة، ويعزز قدرتنا على تقديم خدمة متسقة وعالية الجودة تلبي المتطلبات المحلية والمعايير العالمية على حد سواء".

