لماذا لا تسلِّم سويسرا مواطنيها ومواطناتها المطلوبين جنائيًا؟

MENAFN - Swissinfo) تسلّم بعض الدول رعاياها المطلوبين للعدالة في الخارج. لكن لا تفعل سويسرا ذلك، إلا في حالة واحدة. تم نشر هذا المحتوى على 11 مايو 2026 - 07:51 6دقائق

ما موقع سويسرا في العالم؟ وإلى أين تتجه؟ أركّز على التطورات الراهنة والمتوقعة مستقبلاً. درست التاريخ والقانون والدراسات الأوروبية، عملت لفترة من الوقت في السفارة السويسرية في أثينا. لديّ خبرة صحفية في سويسرا وخارجها، كصحفي مستقل. ينصب تركيزي الحالي على القضايا الدولية.

عبر تقديم طلب تسليم، يمكن للدول الأجنبية استدعاء الشخص المطلوب من أجل تنفيذ عقوبة صادرة بحقه، أو للمثول أمام القضاء.

غير أنّ هذه الإجراءات أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه للوهلة الأولى. إذ تتباين طريقة التعامل مع طلبات التسليم من دولة لأخرى، لا سيما عندما يتعلّق الأمر برعاياها. ولذلك، كثيرًا ما يُساء فهم الآلية التي تتبعها سويسرا في هذا السياق. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على الخطوات المعتمدة فيها بهذا الشأن.

لماذا لا تسلِّم سويسرا رعاياها؟

وفقًا للدستور السويسريرابط خارجي ، لا يجوز تسليم المواطنين، أو المواطنات، إلا بموافقتهم. ويستند ذلك إلى مبدأ السيادة الوطنية؛ إذ تحاكمهم سويسرا وفقًا لقوانينها الخاصة.

تاريخيًا، يعود ذلك إلى الخوف من الملاحقات ذات الدوافع السياسية. ففي القرن التاسع عشر، كانت أوروبا مهد الثورات الليبرالية المؤد

ّ

ية إلى نشأة الدول القومية الحديثة. وأعقبتها حركات رجعية مضادة قيّدت الحريات، والحقوق الديمقراطية مجددًا. وخلال هذه الحقبة، فرّ الكثير من الملاحقات القضائية المسيّسة إلى سويسرا، التي كانت ملاذًا للمنفيين، والمنفيات، من الدول الأوروبية. وقد أسهمت هذه التجارب في تشكيل فهم سويسرا للقانون، خاصة في ما يتعلق بتسليم المجرمين والمجرماترابط خارجي.

ماذا يحدث إذا لم تسلّم سويسرا الأشخاص المطلوبين جنائيًا؟

في حال عدم تسليم شخص مطلوب جنائيًا من دولة أخرى، تظل ملاحقته قضائيًا من قبل السلطات في سويسرا، ممكنة. ويتم ذلك من خلال تقديم المساعدة القانونية في القضايا الجنائية، على سبيل المثال

، أو تولّي الملاحقة الجنائية للشخص، أو تنفيذ العقوبة داخل البلاد. ويتمثل الشرط الأساسي في أن تكون الأفعال المنسوبة إليه جرائم يُعاقب عليها القانون السويسري أيضًا. وبالتالي، لا تعني العودة إلى الوطن الإفلات من العقاب بالنسبة إلى مواطني سويسرا، ومواطناتها.

وأمَّا الأشخاص الحاملون لجنسيات متعددة، فلهم وضع خاص. فلا تسلّم سويسرا الشخص إذا كان موجودًا فيها. أما إذا كان في دولة أخرى يحمل جنسيتها، وتباشر بحقه إجراءات قضائية هناك، فلا تملك سوى خيارات محدودة للتدخل. وفي مثل هذه الحالات، تُقدّم القنصلية السويسرية المساعدة القانونية في ذلك البلد.

تنظر المحكمة الجنائية الدولية في أخطر الجرائم، الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وبصفتها دولة طرفًا في نظام المحكمة الأساسي، تتعاون سويسرا معها، وقد وضعت الأسس القانونية اللازمة لذلك. وبناءً عليه، يمكن تسليم مواطني سويسرا، ومواطناتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع تنفيذ أي عقوبة صادرة بحقهم لاحقًا داخل سويسرا.

هناك عدد قليل من الدول التي تسلّم رعاياها. وبشكل رئيسي، تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا. وجميعها دول تتبع القانون المشترك. وهو نظام قانوني نشأ في بريطانيا، ويتطور من خلال السوابق القضائية في المقام الأوّل.

ويختلف هذا القانون عن القانون المدني، الناشئ في قارة أوروبا امتدادًا للقانون الروماني، ويعتمد أساسًا على التشريع. ويُعد القانون المدني أكثر انتشارًا عالميًا، إلى جانب وجود أعراف قانونية أخرى، وأنظمة مختلطة.

كيف يتم تسليم الأشخاص المجرمين في الاتحاد الأوروبي؟

داخل الاتحاد الأوروبي، يسري نظام أمر التوقيف الأوروبي، المتيح لملاحقة الأشخاص المطلوبين قضائيًا بين الدول الأعضاء. وقد حلّ محل إجراءات التسليم التقليدية، وساهم في تقليص مُهله الزمنية، كما أتاح صراحةً تسليم المواطنين، والمواطنات، بين دول الاتحاد.

وبذلك، تعمل الدول الأعضاء، التي كانت تاريخيًا مثل سويسرا، نادرًا ما تسلِّم مواطنيها ومواطناتها المطلوبين جنائيًا، تدريجيًا نحو إقامة”مساحة للحرية، والأمن، والعدالة“. وهو أحد أهداف المعاهدات الأوروبيةرابط خارج ، ويعكس مبدأ”الاتحاد الأوثق“، الذي يشكّل ركنًا أساسيًا في مسار التكامل الأوروبي.

تحرير: مارك لوتينغير.

ترجمة: أحمد محمد

مراجعة: ريم حسونة