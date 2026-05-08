لن أدفع هذا المبلغ.. ترمب يصدم الفيفا بشأن التذاكر

2026-05-08 08:07:43
خبرني - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 معتبرا أنها مبالغ فيها، في موقف مفاجئ وضعه على خلاف مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وجاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة هاتفية مع صحيفة New York Post، بعدما أثيرت مسألة ارتفاع أسعار التذاكر، والتي قد تتجاوز 5 آلاف جنيه إسترليني للجماهير الراغبة في متابعة جميع مباريات منتخبها حتى النهائي.

وقال ترمب: "لم أكن أعلم بهذه الأرقام.. وبصراحة، أنا أيضا لن أدفع هذه الأسعار"، مضيفا: "إذا لم يتمكن الناس من كوينز وبروكلين، وكل من يحبون دونالد ترامب، من حضور المباريات، فسأشعر بخيبة أمل".


وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تحاول فيه "فيفا" الحفاظ على علاقة مستقرة مع البيت الأبيض قبل انطلاق البطولة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خاصة في ظل الجدل السياسي المرتبط بمشاركة المنتخب الإيراني.

من جانبه، دافع إنفانتينو عن الأسعار المرتفعة، مؤكدا أن السوق الأمريكية تعد "الأكبر والأكثر تطورا في مجال الترفيه"، مشيرا إلى أن إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء تفرض على الفيفا اعتماد أسعار مرتفعة منذ البداية.

وأضاف رئيس الفيفا أن 25% من تذاكر دور المجموعات ستكون متاحة بأقل من 300 دولار، معتبرا أن هذا السعر "طبيعي" مقارنة بأسعار الأحداث الرياضية الكبرى داخل الولايات المتحدة.

كما أثارت تصريحات إنفانتينو الجدل بعدما قال مازحا إنه سيقدم "هوت دوغ والمشروب الغازي" بنفسه لأي شخص يشتري تذكرة نهائي بقيمة مليوني دولار.

