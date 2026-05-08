لن أدفع هذا المبلغ.. ترمب يصدم الفيفا بشأن التذاكر

لن أدفع هذا المبلغ.. ترمب يصدم الفيفا بشأن التذاكر
خبرني - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أسعار تذاكر كأس العالم 2026 معتبرا أنها مبالغ فيها، في موقف مفاجئ وضعه على خلاف مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.
وجاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة هاتفية مع صحيفة New York Post، بعدما أثيرت مسألة ارتفاع أسعار التذاكر، والتي قد تتجاوز 5 آلاف جنيه إسترليني للجماهير الراغبة في متابعة جميع مباريات منتخبها حتى النهائي.
وقال ترمب: "لم أكن أعلم بهذه الأرقام.. وبصراحة، أنا أيضا لن أدفع هذه الأسعار"، مضيفا: "إذا لم يتمكن الناس من كوينز وبروكلين، وكل من يحبون دونالد ترامب، من حضور المباريات، فسأشعر بخيبة أمل".
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تحاول فيه "فيفا" الحفاظ على علاقة مستقرة مع البيت الأبيض قبل انطلاق البطولة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خاصة في ظل الجدل السياسي المرتبط بمشاركة المنتخب الإيراني.
من جانبه، دافع إنفانتينو عن الأسعار المرتفعة، مؤكدا أن السوق الأمريكية تعد "الأكبر والأكثر تطورا في مجال الترفيه"، مشيرا إلى أن إعادة بيع التذاكر في السوق السوداء تفرض على الفيفا اعتماد أسعار مرتفعة منذ البداية.
وأضاف رئيس الفيفا أن 25% من تذاكر دور المجموعات ستكون متاحة بأقل من 300 دولار، معتبرا أن هذا السعر "طبيعي" مقارنة بأسعار الأحداث الرياضية الكبرى داخل الولايات المتحدة.
كما أثارت تصريحات إنفانتينو الجدل بعدما قال مازحا إنه سيقدم "هوت دوغ والمشروب الغازي" بنفسه لأي شخص يشتري تذكرة نهائي بقيمة مليوني دولار.
