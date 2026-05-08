تعرف على القنوات الناقلة لقمة الحسين والفيصلي

خبرني - تتجه انظار جماهير الكرة الأردنية مساء اليوم الجمعة الى ستاد الحسن الدولي في اربد، الذي يحتضن القمة النارية والحاسمة بين الحسين اربد والفيصلي، في ختام دوري المحترفين لموسم 2025-2026، وسط ترقب جماهيري غير مسبوق لمعرفة هوية البطل.

حسابات اللقب... فرصتان للحسين ومهمة وحيدة للفيصلي



يدخل الحسين اربد المواجهة متصدرا جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، ويكفيه الفوز او التعادل لضمان التتويج بلقب الدوري.



في المقابل، لا يملك الفيصلي أي خيار سوى الفوز اذا أراد خطف اللقب والوصول الى النقطة 59، مستفيدا من فارق المواجهات المباشرة او الحسابات النقطية.

كيف تشاهد المباراة؟

وبإمكان الجماهير متابعة اللقاء المرتقب عبر قناة الأردن الرياضية التي ستوفر تغطية ميدانية مباشرة واستوديو تحليليا خاصا بالمواجهة.



كما يمكن متابعة البث المباشر عبر قناة الاتحاد الأردني لكرة القدم على منصة يوتيوب بجودة عالية للمتابعين عبر الانترنت.

طاقم تحكيم عماني لإدارة القمة



ويقود المباراة طاقم تحكيم دولي من سلطنة عمان بقيادة حكم الساحة عمر اليعقوبي، في خطوة تهدف لضمان اعلى درجات الحياد خلال المواجهة الجماهيرية المرتقبة.