  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تعرف على القنوات الناقلة لقمة الحسين والفيصلي

تعرف على القنوات الناقلة لقمة الحسين والفيصلي

2026-05-08 08:07:43
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تتجه انظار جماهير الكرة الأردنية مساء اليوم الجمعة الى ستاد الحسن الدولي في اربد، الذي يحتضن القمة النارية والحاسمة بين الحسين اربد والفيصلي، في ختام دوري المحترفين لموسم 2025-2026، وسط ترقب جماهيري غير مسبوق لمعرفة هوية البطل.

حسابات اللقب... فرصتان للحسين ومهمة وحيدة للفيصلي

يدخل الحسين اربد المواجهة متصدرا جدول الترتيب برصيد 59 نقطة، ويكفيه الفوز او التعادل لضمان التتويج بلقب الدوري.


في المقابل، لا يملك الفيصلي أي خيار سوى الفوز اذا أراد خطف اللقب والوصول الى النقطة 59، مستفيدا من فارق المواجهات المباشرة او الحسابات النقطية.

كيف تشاهد المباراة؟

وبإمكان الجماهير متابعة اللقاء المرتقب عبر قناة الأردن الرياضية التي ستوفر تغطية ميدانية مباشرة واستوديو تحليليا خاصا بالمواجهة.


كما يمكن متابعة البث المباشر عبر قناة الاتحاد الأردني لكرة القدم على منصة يوتيوب بجودة عالية للمتابعين عبر الانترنت.

طاقم تحكيم عماني لإدارة القمة

ويقود المباراة طاقم تحكيم دولي من سلطنة عمان بقيادة حكم الساحة عمر اليعقوبي، في خطوة تهدف لضمان اعلى درجات الحياد خلال المواجهة الجماهيرية المرتقبة.

MENAFN08052026000151011027ID1111086464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث