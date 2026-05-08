حزب الله يطلق دفعة صاروخية تجاه إسرائيل ومليون مستوطن يدخلون الملاجئ

حزب الله يطلق دفعة صاروخية تجاه إسرائيل ومليون مستوطن يدخلون الملاجئ
خبرني - دوت صفارات الإنذار، اليوم الجمعة، في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، بينها نهاريا وعكا وخليج حيفا والجليل الغربي، عقب رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وفق ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار فُعلت في عدة مناطق شمال البلاد، مشيراً إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، شهدت المنطقة 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الغربي والأعلى، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت دفعتين منها.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان، وتمكن من اعتراض أحدها، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.
واعتبر جيش الاحتلال أن إطلاق حزب الله للصواريخ من لبنان يمثل "خرقاً إضافياً لتفاهمات وقف إطلاق النار".
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نحو مليون إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في شمال إسرائيل عقب تفعيل صفارات الإنذار.
