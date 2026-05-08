حزب الله يطلق دفعة صاروخية تجاه إسرائيل ومليون مستوطن يدخلون الملاجئ

خبرني - دوت صفارات الإنذار، اليوم الجمعة، في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، بينها نهاريا وعكا وخليج حيفا والجليل الغربي، عقب رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، وفق ما أعلنته الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار فُعلت في عدة مناطق شمال البلاد، مشيراً إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، شهدت المنطقة 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل الغربي والأعلى، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت دفعتين منها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان، وتمكن من اعتراض أحدها، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

واعتبر جيش الاحتلال أن إطلاق حزب الله للصواريخ من لبنان يمثل "خرقاً إضافياً لتفاهمات وقف إطلاق النار".

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نحو مليون إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ في شمال إسرائيل عقب تفعيل صفارات الإنذار.