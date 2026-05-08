وزارة الدفاع الإماراتية دفاعاتنا تعاملت مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران

2026-05-08 08:06:09
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية ان الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة.
واوضحت في بيان انه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و 2263 طائرةً مسيّرة.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة من جنسيات متعددة تشمل.
كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من عدة جنسيات
وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

