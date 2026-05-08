وزارة الدفاع الإماراتية دفاعاتنا تعاملت مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران

وزارة الدفاع الإماراتية دفاعاتنا تعاملت مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيرة قادمة من إيران
أعلنت وزارة الدفاع الاماراتية ان الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع صاروخين باليستيين و3 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، ما أسفر عن 3 إصابات متوسطة.
واوضحت في بيان انه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات تعاملت الدفاعات الجوية مع 551 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، و 2263 طائرةً مسيّرة.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 230 إصابة من جنسيات متعددة تشمل.
كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من عدة جنسيات
وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment