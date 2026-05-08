"إعمار" تسجل عقوداً بقيمة 70 مليار درهم خلال "اصنع في الإمارات"

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت إعمار العقارية مشاركتها في النسخة الخامسة من ((اصنع في الإمارات))، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، مؤكدة التزامها بدعم المنظومة الصناعية في الإمارات وتعزيز القيمة المحلية. وسجلت إعمار عقوداً قاربت قيمتها 70 مليار درهم، بما يؤكد التزامها المتواصل بتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودفع القيمة الاقتصادية داخل الدولة.

وتأتي المشاركة امتداداً لتعاون إعمار مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن البرنامج الوطني للقيمة الوطنية المضافة، حيث تعمل الشركة على دمج اعتبارات المحتوى المحلي في استراتيجيتها للمشتريات، وتشجيع اعتماد الموردين، ودعم نمو الشركات العاملة في دولة الإمارات والكفاءات الوطنية.

وشهد حضور إعمار في المعرض تفاعلاً لافتاً وإقبالاً قوياً على جناحها، حيث تواصلت الشركة مع شبكة واسعة من المصنعين والموردين المحليين والمعنيين في القطاع. ومن خلال هذه اللقاءات، استكشفت إعمار فرصاً جديدة لتعزيز الشراكات ودمج المواد والخدمات المنتجة محلياً ضمن مشاريعها، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد يتسم بالمرونة والتنوع.

وقدمت إعمار خلال المعرض تجربة تفاعلية تحت شعار ((بناء بالرؤية، وإنجاز بالكفاءات الإماراتية))، سلّطت من خلالها الضوء على دورها كقصة نجاح إماراتية رائدة، ومساهمتها في التنمية الوطنية عبر مجمّعاتها السكنية وقطاعات التجزئة والضيافة والسياحة. كما أبرزت التجربة أثر إعمار في دعم نمو الموردين المحليين، وتمكين الكفاءات الإماراتية، ومنظومتها المتكاملة من الوجهات، إلى جانب تأكيد التزامها بتعزيز المشتريات المحلية ودعم الشركات العاملة في دولة الإمارات.

وضمن فعاليات اليوم، شارك محمد العبار، مؤسس إعمار، في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول الشركات العائلية ودورها كركائز للمرونة والاستمرارية، حيث استعرض الدروس المستفادة من الأحداث الاقتصادية السابقة، وأهمية بناء مؤسسات قوية قادرة على مواكبة التحديات. كما أكد دور الفكر بعيد المدى والانضباط والمرونة في استدامة النمو، مشيراً إلى أن المؤسسات ذات البنية الراسخة تكون أكثر قدرة على التكيف والانطلاق بقوة في ظل متغيرات السوق.

وتعكس مشاركة إعمار جهودها المستمرة للإسهام في الأولويات الوطنية من خلال دعم الشركات المحلية وتمكينها من المشاركة في مشاريع تطويرية كبرى. وتواصل الشركة إعطاء الأولوية للتعاون مع الشركاء المحليين في مجالات البناء والتصميم والعمليات، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة، ويدعم في الوقت نفسه نمو القاعدة الصناعية في دولة الإمارات