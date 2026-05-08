قمة أديس 2026 تستقطب آلاف المتخصصين في قطاعات البنية التحتية

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية البرنامج الرسمي للنسخة الثانية من قمة أبوظبي للبنية التحتية "أديس 2026"، التي تنطلق من 12 إلى 14 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار "التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا"، حيث تغطي أجندتها مختلف مراحل تطوير المدن، بدءاً من الرؤى الحكومية العليا، وصولاً إلى الأنظمة الفنية والتجارية الداعمة لتنفيذ المشاريع على نطاق واسع. وجاء الإعلان عن برنامج القمة خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس، في مقر دائرة البلديات والنقل.

ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 7 آلاف متخصص وقائد قطاع، إلى جانب أكثر من 100 متحدث و75 جهة عارضة تمثل مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع البنية التحتية، وذلك بدعم شبكة واسعة من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، فيما يشرف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية حالياً على محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم في مختلف أنحاء الإمارة.

وتشمل الجلسات محاور متخصصة تتناول تنفيذ المشاريع، وابتكارات البناء، ومستقبل التنقل، والبنية التحتية الذكية، والبناء الدائري، وتمويل المشاريع، بما يعكس التحولات التي تعيد صياغة أساليب تخطيط المدن وتنفيذها واستدامتها للأجيال المقبلة.

و تتضمن نسخة 2026 جلسات متخصصة تنظم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، الهيئة العالمية الأبرز في قطاع الهندسة الاستشارية، والتي تضم أكثر من مليون متخصص و40 ألف شركة حول العالم.

ويركز برنامج "فيديك" على محاور المشتريات وإدارة العقود وتفادي النزاعات، إلى جانب كلمة رئيسية يلقيها براشانت كابيلا عضو مجلس إدارة الاتحاد، وورشة عمل متخصصة حول إدارة التغييرات والمطالبات والمخاطر في المشاريع قيد التنفيذ.

وتعكس قائمة الشركاء والجهات العارضة اتساع منظومة التطوير العمراني في أبوظبي، إذ تجمع القمة المطورين الرئيسيين والمقاولين والمستثمرين والجهات الحكومية ومزودي الطاقة وشركات التكنولوجيا تحت مظلة واحدة.

كما تتضمن القمة جناحاً خاصاً بأبوظبي يستعرض النهج المتكامل الذي تتبعه الإمارة في التخطيط العمراني والحوكمة، بمشاركة هيئة البيئة - أبوظبي و"أبوظبي للتنقل" ودائرة البلديات والنقل، بما يجمع الجهات المعنية بتخطيط المدن وإدارة التنقل واستدامة البنية التحتية ضمن مساحة موحدة.

وتتميز نسخة 2026 بتجاوزها نموذج المؤتمرات التقليدية عبر تنظيم جلسات حوارية مغلقة وفق قاعدة "تشاتام هاوس"، بمشاركة محدودة تتيح نقاشات معمّقة وأكثر وضوحاً بين القادة وصنّاع القرار، إلى جانب خدمة متخصصة للمواءمة بين الشركات توفر اجتماعات ثنائية مجدولة مسبقاً بين الشركاء والرعاة والمشاركين.

وحصلت جميع جلسات قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026 على اعتماد مكتب معايير التطوير المهني المستمر، بما يتيح للمشاركين الحصول على ساعات تطوير مهني معترف بها دولياً وفق حضورهم المسجل، في خطوة تعكس توجه القمّة نحو الإسهام الفعلي في تطوير المعايير المهنية لقطاع البنية التحتية عالمياً.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن المدن حول العالم تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة بفعل النمو السكاني المتسارع والضغوط المناخية وارتفاع تطلعات المجتمعات، مشيراً إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على إنشاء البنى التحتية، بل يمتد إلى كفاءة هذه الجهود وشموليتها واستدامتها وقدرتها على تطوير مدن تلبي احتياجات الإنسان وتستشرف المستقبل.

وجهة حضرية

وأكد أن أبوظبي تواصل ترسيخ التزامها طويل الأمد بتطوير بنية تحتية تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو نمو مسؤول يضع الإنسان في صدارة الأولويات، موضحاً أن قمة أبوظبي للبنية التحتية نجحت خلال أقل من عام في ترسيخ مكانة الإمارة عالمياً كوجهة حضرية وعمرانية تجسّد طموحات المستقبل وتنفّذ مشاريع مستدامة تعزز جودة الحياة، لتصبح اليوم منصة دولية للحوار حول مستقبل البنية التحتية والتنمية الحضرية.

وقال المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام للمركز، إن القمة صممت منذ انطلاقها بهدف واضح يتمثل في تجاوز مرحلة النقاش وتسريع التنفيذ الفعلي للمشاريع، مؤكداً أن المجتمع الدولي بات يتابع عن كثب ما تنفذه أبوظبي ويسعى إلى أن يكون جزءاً من هذه التجربة.

وأضاف أن نسخة العام الجاري تأتي بحجم أكبر وتركيز أوضح، بما سينعكس على مخرجاتها من خلال الإعلان عن اتفاقيات جديدة والتزامات استثمارية ومحطات تنفيذية مهمة سيتم الكشف عن عدد منها للمرة الأولى.

ويضم برنامج القمة نخبة واسعة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء، من بينهم معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد سيف الجروان رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة عيسى مبارك المزروعي المدير العام لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، وسعادة عبدالله البلوشي المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، وسعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي المدير العام بالإنابة لمركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، وسعادة عادل النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وسعادة محمد الحوسني المدير التنفيذي لعمليات المشاريع الرأسمالية في المركز.

بنية تحتية

كما تضم قائمة المتحدثين من القطاع الخاص وكبار التنفيذيين منير حيدر المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري لشركة "ليد للتطوير العقاري"، ومارك ميلوسيفيتش الرئيس التنفيذي لشركة "مدن للبنية التحتية"، وخديجة خليفة مبارك الربيعي المدير التنفيذي بالإنابة للمشاريع الرأسمالية في مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وسويدان الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان العقارية"، والمهندس أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة تروجان القابضة للإنشاءات، وعبدالعزيز بوازير الرئيس التنفيذي لمجموعة سديرة، وأمل شادلي رئيسة منطقة الخليج العربي في "شنايدر إلكتريك"، وملهم غازي خريبه الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة ريبورتاج، وستيفن سيوبو المدير الإداري لشركة "ستون بيك"، وروبيرتو أفالوني المدير الإداري لشركاء التشغيل في "MGX"، ومايكل بيلتون الرئيس التنفيذي لشركة "ميريد"، وأسماء الجسمي الرئيس التنفيذي للعمليات في "الدار للمشاريع"، وليونارد رودريغز نائب الرئيس لإيرادات الشحن في "الاتحاد للطيران"، وغورميندر ساغو الرئيس التنفيذي التجاري لشركة "إيجيس"، وفراس الصائغ الرئيس التنفيذي للتطوير في "ليد للتطوير العقاري"، وعلي الهاشمي أخصائي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع.

وتشمل قائمة الجهات العارضة المؤكدة "مدن"، و"الدار"، و"بلوم"، ومجموعة ريبورتاج، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"ليد للتطوير العقاري"، وهيئة البيئة - أبوظبي، و"أبوظبي للتنقل"، ودائرة البلديات والنقل، وقطارات الاتحاد، و"هيدرو باور"، و"شوبا العقارية"، و"حسن علام القابضة"، و"أوراسكوم كونستراكشون"، و"بنية للمشاريع"، و"خطيب وعلمي"، و"مجموعة سيتشوان لمشاريع النقل والإنشاء"، و"سبيد هاوس"، و"تروجان القابضة للإنشاءات"، و"SaaS Properties"، و"المقاولون الخليجيون"، و"دوغوش للإنشاءات"، و"كونكورد ستارز"، و"تشاينا هاربور إنجنيرنغ"، و"مجموعة ستاليونز الإمارات"، و"السيف الماسي للوكالات التجارية"، و"إيفيشيو إنترناشيونال ليمتد"، و"إكسيد للصناعات"، و"آيكون جلوبال للاستشارات الهندسية"، و"إنوفو لأعمال الطرق والبنية التحتية والبحرية"، و"CMCS"، و"Vistar FZCO"، ومجموعة "AKI" ممثلة بـ"جلف كونتراكتينغ آند لاندسكيبنج"، و"نايل وبن حرمل هيدروإكسبورت" ممثلة بـ"إنتر بايب فاكتوري"، و"سوربانا جورونج"، و"يونيك هومز وورلد وايد العقارية".