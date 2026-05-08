تعاون بين الإمارات للألمنيوم وأدنوك للإمداد لتعزيز مرونة سلاسل التوريد

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي، عن توقيع اتفاقية رفيعة المستوى على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات" لاستكشاف طرق التعاون بشأن تعزيز مرونة سلسلة التوريد ضمن قطاع الألمنيوم.

وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى تعزيز وتوسيع الشراكات التجارية في مجال الخدمات اللوجستية، بما في ذلك النقل وإدارة الأساطيل والبنية التحتية. وتشير الاتفاقية إلى إمكانية إنشاء مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وحلول سلاسل التوريد المتكاملة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعكس حجم عمليات الشحن العالمية التي نديرها طبيعة أعمالنا التي تتجاوز إنتاج الألمنيوم لتشمل منظومة لوجستية عالمية متكاملة، ما يجعل مرونة سلسلة التوريد ركيزة أساسية في ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع الصناعي الإماراتي. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات بما يسهم في تعزيز كفاءة عملياتنا اللوجستية داخل الدولة وخارجها ودعم تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات".

و قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "نفخر في أدنوك للإمداد والخدمات بدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال خدماتنا اللوجستية البحرية عالمية المستوى، بما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. كما يتيح هذا التعاون فرصاً جديدة لنمو أدنوك للإمداد والخدمات خارج نطاق الخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة."

تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشحن حوالي 14 مليون طن من المواد الخام والمنتجات المصنعة سنوياً إلى عملائها في أكثر من 50 دولة.وتعد شركة أدنوك للإمداد والخدمات شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، حيث تمتلك أسطولاً إجمالياً يضم أكثر من 340 سفينة مملوكة لها، إضافة إلى أكثر من 600 سفينة إضافية يتم استئجارها كل عام.