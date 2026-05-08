تعاون بين الإمارات للألمنيوم وأدنوك للإمداد لتعزيز مرونة سلاسل التوريد

تعاون بين الإمارات للألمنيوم وأدنوك للإمداد لتعزيز مرونة سلاسل التوريد
وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة أدنوك للإمداد والخدمات إلى تعزيز وتوسيع الشراكات التجارية في مجال الخدمات اللوجستية، بما في ذلك النقل وإدارة الأساطيل والبنية التحتية. وتشير الاتفاقية إلى إمكانية إنشاء مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية وخدمات النقل وحلول سلاسل التوريد المتكاملة.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعكس حجم عمليات الشحن العالمية التي نديرها طبيعة أعمالنا التي تتجاوز إنتاج الألمنيوم لتشمل منظومة لوجستية عالمية متكاملة، ما يجعل مرونة سلسلة التوريد ركيزة أساسية في ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع الصناعي الإماراتي. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات بما يسهم في تعزيز كفاءة عملياتنا اللوجستية داخل الدولة وخارجها ودعم تنافسية القطاع الصناعي في الإمارات".
و قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: "نفخر في أدنوك للإمداد والخدمات بدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خلال خدماتنا اللوجستية البحرية عالمية المستوى، بما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد ودعم مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. كما يتيح هذا التعاون فرصاً جديدة لنمو أدنوك للإمداد والخدمات خارج نطاق الخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة."
تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بشحن حوالي 14 مليون طن من المواد الخام والمنتجات المصنعة سنوياً إلى عملائها في أكثر من 50 دولة.وتعد شركة أدنوك للإمداد والخدمات شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية، حيث تمتلك أسطولاً إجمالياً يضم أكثر من 340 سفينة مملوكة لها، إضافة إلى أكثر من 600 سفينة إضافية يتم استئجارها كل عام.
