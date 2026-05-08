  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أمن الملاعب: إغلاق طرق في محيط مدينة الحسن ولا دخول بدون بتذاكر

أمن الملاعب: إغلاق طرق في محيط مدينة الحسن ولا دخول بدون بتذاكر

2026-05-08 08:00:54
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أكد قائد وحدة أمن الملاعب من قوات الدرك، العقيد فادي أبو خيط، أنّ الاستعدادات الأمنية لإدارة مباراة الحسين إربد والفيصلي، مكتملة ومطمئنة.

وقال أبو خيط لبرنامج المجلة الرياضية عبر الرياضية الأردنية،، إنّ على الجميع أن يكون مطمئن، فمديرية الأمن العام، موجودة لضمان إجراءات الأمن والسلامة.

وبين أنّ وحدة امن الملاعب استلمت الإشراف على أمن مدينة الحسن الرياضية في إربد منذ مساء الخميس، وهي اليوم مغلقة امام الزوار، ولن يسمح بدخول أي شخص من البوابات الرئيسية إلّا ومعه تذكرة المباراة الفيصلي والحسين.

وبين أنّ مديرية الامن العام ستعلن عن إغلاق طرق في محيط المدينة الرياضية في إربد لتفادي الازدحامات وعدم خلق أي أزمات مرورية.

MENAFN08052026000151011027ID1111086405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث