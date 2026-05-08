أمن الملاعب: إغلاق طرق في محيط مدينة الحسن ولا دخول بدون بتذاكر

أمن الملاعب: إغلاق طرق في محيط مدينة الحسن ولا دخول بدون بتذاكر
خبرني - أكد قائد وحدة أمن الملاعب من قوات الدرك، العقيد فادي أبو خيط، أنّ الاستعدادات الأمنية لإدارة مباراة الحسين إربد والفيصلي، مكتملة ومطمئنة.
وقال أبو خيط لبرنامج المجلة الرياضية عبر الرياضية الأردنية،، إنّ على الجميع أن يكون مطمئن، فمديرية الأمن العام، موجودة لضمان إجراءات الأمن والسلامة.
وبين أنّ وحدة امن الملاعب استلمت الإشراف على أمن مدينة الحسن الرياضية في إربد منذ مساء الخميس، وهي اليوم مغلقة امام الزوار، ولن يسمح بدخول أي شخص من البوابات الرئيسية إلّا ومعه تذكرة المباراة الفيصلي والحسين.
وبين أنّ مديرية الامن العام ستعلن عن إغلاق طرق في محيط المدينة الرياضية في إربد لتفادي الازدحامات وعدم خلق أي أزمات مرورية.
