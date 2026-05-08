أمن الملاعب: إغلاق طرق في محيط مدينة الحسن ولا دخول بدون بتذاكر

خبرني - أكد قائد وحدة أمن الملاعب من قوات الدرك، العقيد فادي أبو خيط، أنّ الاستعدادات الأمنية لإدارة مباراة الحسين إربد والفيصلي، مكتملة ومطمئنة.

وقال أبو خيط لبرنامج المجلة الرياضية عبر الرياضية الأردنية،، إنّ على الجميع أن يكون مطمئن، فمديرية الأمن العام، موجودة لضمان إجراءات الأمن والسلامة.

وبين أنّ وحدة امن الملاعب استلمت الإشراف على أمن مدينة الحسن الرياضية في إربد منذ مساء الخميس، وهي اليوم مغلقة امام الزوار، ولن يسمح بدخول أي شخص من البوابات الرئيسية إلّا ومعه تذكرة المباراة الفيصلي والحسين.

وبين أنّ مديرية الامن العام ستعلن عن إغلاق طرق في محيط المدينة الرياضية في إربد لتفادي الازدحامات وعدم خلق أي أزمات مرورية.