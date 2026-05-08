الإدارية العليا تؤيد إلغاء إنهاء خدمات موظفين في أمانة عمّان

خبرني - عقدت المحكمة الإدارية العليا، يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026، جلسة للنظر في الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمّان، والذي يطعن فيه بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار إنهاء خدمات عدد من موظفي أمانة عمّان الكبرى.

وبعد التدقيق والمداولة، قررت المحكمة الإدارية العليا رد طعن رئيس لجنة أمانة عمّان، وتأييد الحكم المطعون فيه، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبناءً على ذلك، وحيث أصبح القرار قطعياً، فإن جميع موظفي أمانة عمّان الذين شملهم قرار إنهاء الخدمات يمكنهم العودة إلى عملهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، سواء مضت مدة الطعن أم لم تمضِ، وسواء أذعنوا لقرار إنهاء خدماتهم أم لم يذعنوا.