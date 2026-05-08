  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإدارية العليا تؤيد إلغاء إنهاء خدمات موظفين في أمانة عمّان

الإدارية العليا تؤيد إلغاء إنهاء خدمات موظفين في أمانة عمّان

2026-05-08 08:00:54
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - عقدت المحكمة الإدارية العليا، يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026، جلسة للنظر في الطعن المقدم من رئيس لجنة أمانة عمّان، والذي يطعن فيه بقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار إنهاء خدمات عدد من موظفي أمانة عمّان الكبرى.

وبعد التدقيق والمداولة، قررت المحكمة الإدارية العليا رد طعن رئيس لجنة أمانة عمّان، وتأييد الحكم المطعون فيه، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبناءً على ذلك، وحيث أصبح القرار قطعياً، فإن جميع موظفي أمانة عمّان الذين شملهم قرار إنهاء الخدمات يمكنهم العودة إلى عملهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة، سواء مضت مدة الطعن أم لم تمضِ، وسواء أذعنوا لقرار إنهاء خدماتهم أم لم يذعنوا.

MENAFN08052026000151011027ID1111086404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث