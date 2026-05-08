أسطول الصمود: ناشطو غزة تعرضوا للعنف الجنسي والتعذيب على أيدي القوات الإسرائيلية

خبرني - اتهم أسطول الصمود العالمي القوات الإسرائيلية بالاعتداء جنسيا على نشطائه في أعقاب اعتراض الأسطول في المياه الدولية خلال مهمته لإيصال المساعدات إلى غزة.

وكشف الأسطول عن شهادات أولية مباشرة تصف نمطا ممنهجا من العنف الجسدي والجنسي الشديد والإهانة المتعمدة التي تعرض لها المشاركون. وجُمعت هذه الشهادات عقب الإفراج عن 179 مشاركا وتسليمهم إلى السلطات اليونانية، وتشير إلى توظيف العنف الجسدي والجنسي أداةً ممنهجة للترهيب والسيطرة.

وتصف الشهادات نظاما من الحرمان البيئي المحسوب استُهدف به المشاركون لكسر إرادتهم، وتجلّى ذلك في ثلاثة محاور رئيسية: أولها إغراق المناطق الخارجية للحاويات التي احتُجز فيها المشاركون بالمياه ليلا، مما أجبر من اضطُرّوا للنوم في الخارج على تحمّل ضائقة جسدية حادة. وثانيها المصادرة المتعمدة للملابس الدافئة والأحذية والجوارب مع شُح الغذاء والماء وأدوات النوم. أما ثالثها فكان الإهمال الطبي الذي أفضى إلى معاناة عدد من المشاركين من درجات متفاوتة من ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها.

ووثّق المشاركون كذلك نظاما من إجراءات التفتيش الاقتحامية والمهينة، إلى جانب اعتداءات جسدية وجنسية طالت الرجال والنساء على حد سواء. وتبيّن أن أربعة مشاركين على الأقل تعرضوا للعنف الجنسي على أيدي الجنود الإسرائيليين، إذ أفاد شخصان بتعرضهما للاختراق الشرجي بالأصابع، فيما أفاد آخرون بتعرضهم للضرب المتكرر والعنيف في مناطقهم التناسلية أو للإمساك بها وعصرها وشدّها، مصحوبا بالاعتداء اللفظي ذي الطابع الجنسي. ولا تُوصف هذه الانتهاكات بوصفها حوادث فردية معزولة، بل بوصفها جزءا من نمط ممنهج يستهدف تجريد المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من إنسانيتهم.

وأكد أسطول الصمود العالمي أن هذه الانتهاكات المُبلَّغ عنها تعكس واقعا أشمل موثقا فيما يخص معاملة المعتقلين في ظل الإطار القانوني والعسكري الإسرائيلي الراهن، ويربطها بالاحتجاز المستمر لأبو كيشك وأفيلا اللذين يواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما والإساءة التي تعرّضا لها.