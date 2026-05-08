من بدأ الهجوم؟ روايتان أمريكية وإيرانية لاشتباك مضيق هرمز

خبرني - تبادلت الولايات المتحدة وإيران اتهامات ببدء هجوم في مضيق هرمز أمس الخميس، في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، وسط تأكيد طهران عودة الوضع إلى طبيعته، وتشديد واشنطن على أنها لا تريد التصعيد.

وفي المساء، دوّت أصوات انفجارات في جنوب إيران، تلاها اتهام مقر خاتم الأنبياء الإيراني للجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، بشنّه غارات على مناطق ساحلية بعد استهدافه ناقلة نفط وسفينة إيرانية بمضيق هرمز.

لكن الولايات المتحدة قالت إن إيران هي من شنت هجوما على القوات الأمريكية في مضيق هرمز، مما دفعها للرد بضربات وصفتها بـ"الدفاعية".

من هاجم أولا؟

في الرواية الإيرانية التي صدرت أولا، قالت وكالة تسنيم شبه الرسمية -نقلا عن مصدر عسكري- إن الأحداث بدأت بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية، أعقبه استهداف القوات الإيرانية سفنا عسكرية أمريكية.

وأكدت وكالة تسنيم أن 3 مدمرات أمريكية تعرضت لهجوم بصواريخ ومسيّرات من البحرية الإيرانية قرب مضيق هرمز.

وفي تلك الأثناء، سُمعت أصوات انفجارات في جزيرة قشم وقرب بندر عباس، أعقبتها -بعد نحو ساعة- انفجارات أخرى بإقليم هرمزغان ومدن أخرى جنوبي إيران، فضلا عن سماع اعتراضات جوية قرب طهران، وفق وسائل إعلام إيرانية.

بدوره، قال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية ردت على الاستهداف الأمريكي بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار.

وقال إن غارات أمريكية استهدفت مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون "مع دول بالمنطقة"، دون مزيد من التوضيح.

أما في الجانب الأمريكي، فقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن قواتها صدّت هجمات إيرانية وصفتها بـ"غير المبررة"، وقامت بالرد عليها "دفاعا عن النفس"، وذلك بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأمريكية مزوّدة بصواريخ موجَّهة تعبر مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان.

ما تفاصيل الاشتباك؟

وبحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، فقد أطلقت القوات الإيرانية عددا من الصواريخ والمسيّرات والزوارق الصغيرة أثناء عبور السفن الأمريكية "يو إس إس تراكستون" و"يو إس إس رافائيل بيرالتا" و"يو إس إس ماسون" مضيق هرمز باتجاه خليج عُمان.

وأردفت أن قواتها قامت "بتحييد التهديدات القادمة"، واستهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمة القوات الأمريكية، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع القيادة والسيطرة، وعُقَد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفق تعبيرها.

وفي الوقت ذاته، أكدت أنها لا تسعى إلى التصعيد، إلا أنها ستظل جاهزة ومستعدة لحماية القوات الأمريكية.

وفي تصريحات تلت بيان القيادة المركزية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -عبر منصته "تروث سوشيال"- إن إيران أطلقت صواريخ باتجاه المدمرات الأمريكية بمضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي أسقطها "بسهولة".

كذلك قال مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي بي إس نيوز" إن سفنا حربية وطائرات أمريكية نفذت هجوما متعدد الطبقات على مدار ساعات خلال الهجمات الأخيرة.

ما الخسائر؟

صرح مقر خاتم الأنبياء بأن القوات الإيرانية ألحقت أضرارا كبيرة بالسفن الأمريكية التي هاجمتها.

لكن القيادة المركزية الأمريكية أكدت عدم تعرض أي من الأصول الأمريكية لأي إصابات.

وفي تصريح لشبكة "إيه بي سي"، قال الرئيس الأمريكي إن المدمرات الثلاث لم تتعرض لأي أضرار، بينما تكبد المهاجمون الإيرانيون أضرارا كبيرة.

وقال كذلك إن طائرات مسيّرة اقتربت من المدمرات الأمريكية لكنها دُمرت وهي لا تزال في الجو.

وأكد ترمب تدمير القوارب الصغيرة التي يستخدمها الإيرانيون لتعويض أسطولهم البحري "الذي تعرض لشلل تام"، وفق وصفه.

كذلك أكد التلفزيون الإيراني أن الهجمات الأمريكية على المدن والجُزر جنوبي البلاد لم تؤدّ إلى خسائر بشرية، معلنا أن الأوضاع عادت هادئة وطبيعية في 13 مدينة بمحافظة هرمزغان وفي الجُزر جنوبي إيران.



هل انتهى وقف إطلاق النار؟

فيما اتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار متعهدة بالرد، شدد الرئيس الأمريكي على أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، مؤكدا استمرار التفاوض مع طهران.

وصرح ترمب لشبكة "إيه بي سي" أن ما وصفه بـ"الضربات الانتقامية" ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران "ليست سوى صفعة خفيفة"، بحسب تعبيره.

لكن الرئيس الأمريكي وجّه تهديدات إلى إيران، قائلا "كما سحقنا الإيرانيين اليوم سنسحقهم بقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل ما لم يوقّعوا الاتفاق بسرعة".

وهاجم ترمب إيران -في تصريحاته- مضيفا أن "أي دولة طبيعية كانت ستسمح بمرور هذه المدمرات، غير أن إيران ليست دولة طبيعية ويحكمها مجانين"، مشددا على أن الحصار الأمريكي لموانئ إيران مستمر.

هل هذا الاشتباك الأول بعد الهدنة؟

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها الجانبان إطلاق النار منذ بدء وقف إطلاق النار المعلن في 8 أبريل/نيسان الماضي.

فيوم الاثنين الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيّرة إيرانية، كانت تتحرك ضمن محاولة من طهران لإحباط مسعى البحرية الأمريكية لفتح الملاحة عبر مضيق هرمز، في مبادرة "مشروع الحرية" التي أوقفها الرئيس الأمريكي.

هل ما زال الاتفاق ممكنا؟

وأتى الاشتباك بعد يوم واحد من تعزيز ترمب الآمال في التوصل إلى اتفاق، إذ قال إن الاتفاق قد يكون وشيكا، حتى مع تهديده مجددا بالعودة إلى القصف إذا رفضت طهران التراجع.

لكن بعد الاشتباك، قال الرئيس الأمريكي إنه "من الأفضل لإيران أن توقع الاتفاق بسرعة"، مضيفا أن "الاتفاق مع إيران قد يحدث في أي يوم وقد لا يحدث، والإيرانيون يريدونه أكثر مني"، وفق قوله.

واعتبر أن الإيرانيين وصلوا فعلا إلى نهاية الطريق، مشددا على أن واشنطن لن تمنحهم الحق في امتلاك سلاح نووي.

وأمس الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده تُراجع الرسائل الواردة من باكستان التي تتوسط في مفاوضات السلام، لكنها "لم تتوصل بعدُ إلى نتيجة، ولم تُقدم أي رد للجانب الأمريكي" على المقترح الأخير الذي قُدم.

ماذا قالت إسرائيل؟

لم يصدر بيان رسمي حتى الآن عن الحكومة الإسرائيلية. لكن بعد ورود أنباء عن الاشتباك، سارعت مصادر إسرائيلية إلى القول بأنه "لا علاقة لإسرائيل بما يجري في إيران"، وفق ما نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي -نقلا عن مصادر- بأن تل أبيب تعتقد أن الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة "كان محدودا وانتهى".