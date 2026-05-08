ترمب يهدّد الاتحاد الأوروبي برسوم إضافية ما لم يقر الاتفاق التجاري بحلول 4 تموز

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، إنّه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي المصادقة على الاتفاق التجاري مع واشنطن بحلول الرابع من تموز، وإلا مواجهة رسوم جمركية "أعلى بكثير"، وذلك مع عدم توصل الأوروبيين إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد.

وأشار ترمب إلى أنه تحدّث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا الشأن و"وافق على منحها مهلة حتى العيد الوطني الـ250 لبلادنا، وإلا، فسترتفع للأسف رسومهم الجمركية فورا إلى مستويات أعلى بكثير".

من جهتها، قالت فون دير لايين إن "تقدّما جيدا" أُحرز على صعيد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بحلول تموز/يوليو.

وجاء في منشور لها على منصة إكس "ما زال الجانبان ملتزمين تماما تنفيذه. ويتم إحراز تقدم جيد نحو خفض التعرفة بحلول مطلع تموز/يوليو".

وتحيي الولايات المتحدة في هذا العام الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن الحكم البريطاني.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا في تموز الماضي إلى اتفاق يحدّد الرسوم على معظم السلع الأوروبية عند 15%، لكن الصيغة النهائية للاتفاق ما زالت تتطلّب موافقة الدول الأعضاء، وهو ما يثير استياء واشنطن.

والأسبوع الماضي تعهّد ترمب زيادة الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%، متهما التكتل بعدم التزام الاتفاق.

وقالت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنها تسعى لمواصلة "الزخم الإيجابي" في المحادثات مع أعضاء البرلمان الأوروبي في 19 أيار/مايو.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال "انتظرت بصبر أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزامه الاتفاق التجاري التاريخي الذي توصّلنا إليه في تورنبري في اسكتلندا، وهو أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق!".

وأضاف "لقد قُطع وعد بأن يلتزم الاتحاد الأوروبي بجانبه من الاتفاق، وأن يخفض رسومه الجمركية إلى الصفر، وفق ما ورد في الاتفاق!".

وفي أواخر آذار، منح المشرّعون في الاتحاد الأوروبي موافقتهم المبدئية على اتفاق الرسوم الجمركية مع ترمب، لكنهم سعوا أيضا إلى الحصول على ضمانات إضافية.

ورغم موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة، تتطلّب المصادقة النهائية على الاتفاق تفاوضا بين دول التكتل لإقراره ودخوله حيّز التنفيذ.