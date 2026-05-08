المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر.. وباكستان تهاتف عراقجي

خبرني - بعيد تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حذرت الأخيرة من التصعيد، متوعدة بالرد.

فقد حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي من رد بلاده على طريقته مستشهداً ببيت شعري شهير للمتنبي أحد أبرز الشعراء العرب. وكتب في منشور على حسابه في إكس اليوم الجمعة: "إذا رأيتَ نيوبَ اللَّيثِ بارزةً فلا تَظُنَّنَّ أنَّ اللَّيثَ يبتسمُ".



اتصال بين دار وعراقجي

في المقابل، أكدت باكستان استمرار التواصل والتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار في بيان أنه تواصل مع نظيره الإيراني عباس عراقجي بغية تسهيل نقل 20 بحارا إيرانيا إلى بلدهم، كانوا على متن سفينة إيرانية استولت عليها الأسبوع الماضي القوات الأميركية.

إلا أنه لم يتطرق إلى تبادل إطلاق النار الذي جرى مساء أمس بين الجانبين الأميركي والإيراني.



تبادل الاتهامات

أتى ذلك، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن " القوات الإيرانية أطلقت صواريخ ومسيّرات وقوارب صغيرة على 3 سفن حربية أميركية، لكنها لم تصب أيا منها"، مضيفة أن القوات الأميركية "قضت على التهديدات واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة" عن الهجوم. لكنها أكدت أنها "لا تسعى إلى التصعيد، لكنها تبقى متمركزة ومستعدة لحماية القوات الأميركية".

من جهتها، اتهمت القوات الإيرانية ليل الخميس الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز وشنّ ضربات على "مناطق مدنية" في جنوب البلاد، مؤكدة أنها ردّت عليها باستهداف سفن عسكرية أميركية.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد للصحافيين مساء الأربعاء أن الجانب الأميركي "أجرى محادثات جيدة جدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، مرجحاً التوصل إلى اتفاق سريعاً. إلا أنه كرر في الوقت عينه تهديده باستئناف القصف إذا رفضت طهران الامتثال لمطالب واشنطن.

من جهته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المقترح الأميركي لا يزال "قيد المراجعة"، وأن طهران ستنقل ردها إلى باكستان التي تقود الوساطة بين الطرفين.

يذكر أنه قبل تبادل إطلاق النار بين القوات الأميركية والإيرانية ليل أمس، أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نبرة متفائلة، معتبراً أن "الهدنة الحالية بين البلدين ستتحول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد".



وكانت الحرب بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى تفجرت في 28 فبراير الماضي، عبر غارات إسرائيلية أميركية عنيفة على مواقع عدة في طهران وغيرها من المحافظات.

في حين فرضت التهديدات الإيرانية للسفن التجارية مضيق هرمز، شبة شلل في هذا الممر التجاري الاستراتيجي الحيوي. فيما أوضح الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز أن حوالي 1500 سفينة و20 ألف بحار عالقون في المنطقة.

بينما فرضت القوات الأميركية في 13 أبريل حصارا بحرياً على الموانئ الإيرانية، مع استمرار التفاوض مع الجانب الإيراني.

كما أطلق ترامب هذا الأسبوع عملية عسكرية بحرية أسماها "مشروع الحرية" لفتح المضيق أمام السفن التجارية، لكنه تراجع عنها في اليوم التالي، مشيرا إلى إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران.