وزارة الدفاع الإماراتية الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

وزارة الدفاع الإماراتية الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة صباح الجمعة أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور لها على منصة إكس "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".
وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيحة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة".
