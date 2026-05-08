  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزارة الدفاع الإماراتية الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

وزارة الدفاع الإماراتية الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

2026-05-08 03:27:18
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة صباح الجمعة أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.
وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور لها على منصة إكس "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".
وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيحة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة".

MENAFN08052026000130011022ID1111085276

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث