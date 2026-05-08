وزارة الدفاع الإماراتية الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة صباح الجمعة أن دفاعاتها الجوية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور لها على منصة إكس "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيحة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة".

